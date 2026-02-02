Shakira, Superlitio, Silvestre Dangond y Fonseca: estos álbumes colombianos cumplen 15 años en 2026

Shakira, Superlitio, Silvestre Dangond y Fonseca fueron algunos de los artistas que publicaron trabajos que dieron de qué hablar en 2011, en la música colombiana - crédito Valery Hache/AFP, David Micolta, Colprensa y Cecilia Puebla/EFE

Colombia atravesaba un momento de ebullición en su producción musical de 2011. Una creciente visibilidad de los artistas nacionales, en parte producto de los esfuerzos de figuras consagradas como Shakira, Juanes o Carlos Vives, sumado al creciente impacto de proyectos ligados a la fusión tropical con ritmos contemporaneos y los valores en ascenso en estilos como el vallenato o la música popular; estaban moldeando muchas de las realidades que iban a definir la creación musical en el país en los años posteriores.

Mientras Lady Gaga, Adele, Rihanna o Katy Perry marcaban la pauta en el mercado anglo, y Don Omar, Prince Royce o Enrique Iglesias hacían lo propio en el mercado latino, Colombia se encontraba definiendo una identidad de cara al mundo apostando unas veces por el pop, y otras por reforzar sus raíces.

Con esto en mente, Infobae Colombia hace un repaso por algunos de los trabajos más destacados hechos en el país durante 2011.

Shakira y Doctor Krápula publicaron álbumes en vivo consagratorios

Desde dos perspectivas distintas, 2011 vio a dos artistas nacionales plasmar un momento específicos de sus carreras desde el directo. La barranquillera lo hizo con En Vivo Desde París, que registra sus presentaciones de junio de 2011 en el Palais Omnisports de Paris-Bercy, como parte del Sale El Sol World Tour. Allí se escuchan interpretaciones de sus éxitos en español, inglés y hasta una versión de Je L’aime à Mourir, cantada en francés. Tampoco faltó su éxito del momento, Waka Waka (This Time for Africa), estrenada el año anterior como himno oficial del Mundial de Sudáfrica 2010.

Del otro lado, la agrupación bogotana capturó con Corazón Bombea una nueva era de su carrera, más alejada del ska y los vientos de sus inicios para abrazar un estilo más contundente y guitarrero, algo reflejado a lo largo de sus 18 pistas, grabadas durante la gira promocional de su álbum Sagrado Corazon (2008).

ChocQuibTown se consagra con ‘Es Lo Que Hay’

El trío chocoano alcanzó un nuevo nivel en su proyección internacional con su tercera placa, que mantiene la apuesta de fusionar estructuras hip-hop con ritmos como el currulao mientras intenta crear canciones que les permitan trascender el público colombiano. Hasta el Techo fue el mayor éxito de esta producción, destacando también su colaboración con Tego Calderón en Calentura.

La reinvención de Superlitio

Tras la salida de su cantante Mauricio Campo, la agrupación vallecaucana apostó por seguir unida, ahora con el teclista Pipe Bravo como voz líder, algo que no tardó en rendir sus frutos cuando se publicó Sultana: Manual Psicodélico del Ritmo Vol. 1. Reconocido como uno de los mayores éxitos de su carrera, presentó un equilibrio entre la experimentación de su aclamado Tripping Tropicana con la atención a la estructura de Calidosound.

Con esa fórmula dieron forma a éxitos como Sexo Con Amor, Champetrónica o Viernes Otra Vez, infaltables en sus directos desde entonces y responsables de mantenerlos vigentes entre el público.

Fonseca alcanzó la cima de su carrera con ‘Ilusión’

El bogotano demostró en 2011 por qué era en ese momento uno de los grandes referentes del tropipop al presentar una de sus placas más celebradas. Apostando por su fusión de pop latino con ritmos como el vallenato, tuvo en Eres Mi Sueño su canción más recordada, siendo el puntal para una gira internacional exitosa y para la obtención del Latin Grammy a Mejor Álbum de Fusión Tropical.

Silvestre Dangond le dio cierre a su asocicación con Juancho de la Espriella en ‘No me compares con nadie’

El de Urumita volvió a cosechar éxito en todo el país con el que sería su último trabajo con el acordeonero en 14 años, gracias a temas como La Gringa o Mi Amor Eres Tú, que le ratificaron como el líder de la denominada “Nueva Ola” del vallenato, antes de anunciar su separación profesional poco tiempo después del lanzamiento en medio de diferencias creativas y un desgaste en la relación personal luego de 10 años.