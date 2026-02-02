Colombia

Resultados Super Astro Sol, números ganadores del último sorteo de hoy lunes 2 de febrero de 2026

Esta lotería celebra dos sorteos al día, compruebe los números ganadores del primer sorteo de hoy

Guardar
Super Astro (Infobae)
Super Astro (Infobae)

Super Astro Sol compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este lunes 2 de febrero de 2026.

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados Super Astro Sol

Esta es la combinación ganadora
Esta es la combinación ganadora de este lunes 2 de febrero de 2026. (Infobae)
  • Fecha: lunes 2 de febrero de 2026.
  • Sorteo: 5349.
  • Número ganador: 4 6 6 5.
  • Signo ganador: Escorpión.

A qué hora se juega Super Astro

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

  • El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.
  • El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Resultado Super Astro SolSuper AstroSuper Astro Solcolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Esposo de Johanna Fadul la defendió por su comentario racista contra Campanita en ‘La casa de los famosos’

Las voces dentro y fuera del ‘reality’ abrieron una conversación sobre el manejo del lenguaje y el respeto

Esposo de Johanna Fadul la

Lluvias intensas generan 219 emergencias y afectan a más de 10.000 personas en distintas regiones de Colombia: ¿cuándo dejará de llover?

Las recientes precipitaciones han provocado inundaciones y desbordamientos en diversas zonas urbanas y rurales, generando daños en viviendas, cultivos y vías, lo que ha obligado a la evacuación de varias comunidades y el establecimiento de albergues temporales

Lluvias intensas generan 219 emergencias

Ministro de Defensa anunció que la extradición de alias Pipe Tulua está lista: saldría del país en menos de 24 horas

El traslado del señalado jefe de La Inmaculada quedó fijado para la madrugada del martes 3 de enero, luego de la orden del mismo presidente Gustavo Petro

Ministro de Defensa anunció que

Lina María Garrido se despachó contra periodista cercano a Petro tras publicar la dirección de su casa: “Los voy a seguir denunciando”

La representante a la Cámara y candidata al Senado del partido Cambio Radical se pronunció en sus redes sociales y acusó al comunicador de dar a conocer detalles sensibles sobre la ubicación de su residencia en Bogotá; en un hecho que, según explicó, pone en riesgo a su círculo más íntimo

Lina María Garrido se despachó

Empate sin goles: Millonarios e Independiente Medellín igualaron en El Campín tras la reanudación del partido suspendido

El duelo en el estadio Nemesio Camacho El Campín fue suspendido al minuto 55 del segundo tiempo, luego de que la cancha no lograra drenar el agua producto de la intensa lluvia en la noche del domingo 1 de febrero sobre Bogotá

Empate sin goles: Millonarios e
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ganadero desaparecido en Santander fue

Ganadero desaparecido en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

ENTRETENIMIENTO

Qué decía el mensaje que

Qué decía el mensaje que llevaba impreso Feid en su corbata durante los Premios Grammy 2026

Qué pasó con la cadena de oro con diamantes de Yeisson Jiménez que fue encontrada en el lugar del fatal accidente: cuesta millones

Luisa Cortina, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, celebró la salida de Sofía Jaramillo: “Justicia”

En medio de tragos, Maluma reveló que tiene una colaboración inédita con Yeison Jiménez: “Grabamos un tema”

El apasionado beso de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’ sorprendió a todos: fue con una mujer

Deportes

Empate sin goles: Millonarios e

Empate sin goles: Millonarios e Independiente Medellín igualaron en El Campín tras la reanudación del partido suspendido

Jhon Durán está en la órbita de un gigante ruso: su fichaje podría cerrarse en horas

Juan Guillermo Cuadrado se queda sin el entrenador que lo llevó al Pisa: el colombiano sigue lesionado y sin fecha de regreso

Así quedó la tabla del descenso tras la victoria del Deportivo Cali contra Pasto en la Liga BetPlay

Jorge Carrascal pegó un codazo, dejó a Flamengo con 10 jugadores y sería multado por el club: perdieron el título de la Supercopa de Brasil