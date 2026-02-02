Colombia

Maluma contó su curioso intento para invitar a Lionel Messi a probar la bandeja paisa en Medellín

La llegada del futbolista argentino generó amplio seguimiento en la ciudad, donde personalidades locales, como Maluma, buscaron compartir momentos con él antes de su regreso inmediato tras el partido disputado en el estadio principal

Guardar
El cantante afirmó que tenía algo en mente para agazajar al argentino en su paso por la capital antioqueña, pero no resultó como esperaba - crédito La Mega

La reciente visita de Lionel Messi a Medellín con el Inter de Miami para enfrentar al Atlético Nacional en el “Partido de la Historia” suscitó la atención no solo de fanáticos que llenaron el estadio Atanasio Girardot, sino también de figuras públicas que no quisieron perderse la que apunta a ser una de las últimas oportunidades de ver en acción al astro argentino.

Entre los asistentes se encontraba Maluma, reconocido hincha del cuadro verdolaga y alguien que intentó hacer una carrera como futbolista profesional antes de inclinarse por la música.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras se prepara para una nueva etapa en su carrera con nueva música, el intérprete de Cuatro Babys relató en medio del evento que invitó a Messi para que degustara el plato tradicional de Antioquia: la bandeja paisa.

La idea no es casualidad, pues durante la semana el cantante estrenó 1+1, tema con Kany García con el que no solo incursionó en la salsa, sino que lo acompañó con un videoclip en el que se veía a los dos cantantes preparando el mencionado plato.

Maluma y Messi desarrollaron una
Maluma y Messi desarrollaron una relación estrecha con el paso de los años, al punto que el argentino apareció en un videoclip del reguetonero - crédito Maluma

El cantante reveló en entrevista con La Mega que intentó convencier al “10″ de la selección Argentina para que probara el plato, basado en la cercanía que desarrollaron ambas celebridades con el paso de los años. Prueba de ello es que luego del partido se bajó al campo de juego para abrazarlo, gesto que fue correspondido por Messi.

Acto seguido, Maluma explicó la situación. “Hablé con Leo la semana pasada, le dije que si se iba a quedar un ratico para que fuéramos a comer una bandejita paisa, fue bacano, hablamos un rato, pero igual se van esta noche, entrada por salida”, reveló.

Más adelante, el cantante fue entrevistado en Fútbol RCN, y allí confirmó dicha historia, añadiendo que Messi expresó su satisfacción por regresar a Medellín, ciudad a la que no acudía desde 2013.

“Espero que se la pase muy bien en Medellín, yo sé que le gusta, antes de llegar hablamos, dijo que estaba feliz, pero que se tenía que ir rápido”, puntualizó el cantante ante el medio deportivo.

El partido de exhibición terminó con victoria del Inter de Miami por 2-1 ante Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot representó el núcleo de la visita. Juan Manuel Rengifo abrió el marcador para el cuadro Verdolaga, pero el uruguayo Luis Suárez y un gol en contra de Elkin Rivero decidieron la victoria para el equipo de la MLS.

Maluma reveló que tiene una colaboración con Yeison Jiménez sin publicar

En un emotivo en vivo, Maluma reveló que grabó una canción con Yeison Jiménez antes de su trágica muerte - crédito @supercrossover7/TikTok

En una charla con el cantante de reguetón Blessd, el artista paisa Maluma reveló que grabó una colaboración con Yeison Jiménez, el reconocido exponente de la música popular que falleció el 10 de enero en un trágico accidente aéreo que enlutó al país.

La noticia, que provocó gran revuelo en la industria musical colombiana, fue anunciada por el propio Maluma durante un par de copas en una celebración de su cumpleaños sobre el legado del “aventurero”; sin embargo, el cantante paisa dejó claro que no tiene fecha definida para el lanzamiento de la canción, ya que considera que no es el momento adecuado.

“Grabamos un tema, pero no lo quiero lanzar ahora. No es el momento”,señaló el cantante, que destacó que la importancia de la canción radica en el vínculo personal que compartió con el caldense, que fue una figura crucial en la música popular.

El intérprete de Hawái, Sobrio y Borro cassetteresaltó que la familia de Yeison Jiménez debe ser la que determine si la canción debe ser lanzada al público: “Lo que diga la familia es lo más importante. No quiero que se malinterprete, no quiero que digan que lo hago por interés”.

Temas Relacionados

Lionel MessiMalumaInter de MiamiAtlético NacionalBandeja paisaPartido de la historiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El futuro de James Rodríguez toma un giro: un club grande de México lo tiene en la mira

El último club del mediocampista fue León del país mexicano, donde jugó hasta 2025

El futuro de James Rodríguez

Autoridades declararon alerta roja por la inclemencia del clima en Córdoba

El fenómeno provocó respuestas institucionales inmediatas y advertencias a comunidades cercanas

Autoridades declararon alerta roja por

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO minuto a minuto por la fecha 4 Liga BetPlay en El Campín

El compromiso entre el Embajador y Poderoso fue suspendido en el minuto 55 por el estado de la gramilla y condiciones climáticas

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO

Video: subintendente de la Policía murió tras ser embestido por un taxi en medio de una persecución en Villavicencio

La tragedia sucedió cuando los uniformados perseguían a un vehículo y resultó también en lesiones para un patrullero, además de afectaciones a un tercero. La investigación busca establecer la responsabilidad del conductor involucrado

Video: subintendente de la Policía

La polémica historia entre Petro y Trump: el año de choques, sanciones y amenazas que marcaron un antes y un después

A solo unos días del esperado encuentro entre los presidentes en la Casa Blanca, es crucial entender el momento en que todo comenzó, hasta llegar al punto en que la situación estuvo a punto de escalar hacia un conflicto militar

La polémica historia entre Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de Dayana

El emotivo mensaje de Dayana Jaimes a Sonia Restrepo tras la pérdida de Yeison Jiménez: “Siempre pienso en ella”

Premios Grammy 2026: Karol G cerró la participación colombiana entregando el premio a Bad Bunny

Shakira, Superlitio, Silvestre Dangond y Fonseca: estos álbumes colombianos cumplen 15 años en 2026

Premios Grammy 2026: Asi vistieron los colombianos durante la gala y la alfombra roja

Swedish House Mafia prepara su regreso a Colombia: esto es lo que se sabe de su posible retorno en 2026

Deportes

El futuro de James Rodríguez

El futuro de James Rodríguez toma un giro: un club grande de México lo tiene en la mira

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO minuto a minuto por la fecha 4 Liga BetPlay en El Campín

Diego Pescador y la presión del ciclismo colombiano tras años sin triunfos: “Es pesado cargar la ilusión de tantos colombianos”

Video| Luis Díaz es premiado en Alemania: su gol ante Unión Berlín es el mejor de la Bundesliga 2025

Gol de taco y victoria en la última jugada del partido: Luis Suárez anotó nuevamente con Sporting de Lisboa