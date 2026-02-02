Maluma contó su curioso intento para invitar a Lionel Messi a probar la bandeja paisa en Medellín

El cantante afirmó que tenía algo en mente para agazajar al argentino en su paso por la capital antioqueña, pero no resultó como esperaba - crédito La Mega

La reciente visita de Lionel Messi a Medellín con el Inter de Miami para enfrentar al Atlético Nacional en el “Partido de la Historia” suscitó la atención no solo de fanáticos que llenaron el estadio Atanasio Girardot, sino también de figuras públicas que no quisieron perderse la que apunta a ser una de las últimas oportunidades de ver en acción al astro argentino.

Entre los asistentes se encontraba Maluma, reconocido hincha del cuadro verdolaga y alguien que intentó hacer una carrera como futbolista profesional antes de inclinarse por la música.

Mientras se prepara para una nueva etapa en su carrera con nueva música, el intérprete de Cuatro Babys relató en medio del evento que invitó a Messi para que degustara el plato tradicional de Antioquia: la bandeja paisa.

La idea no es casualidad, pues durante la semana el cantante estrenó 1+1, tema con Kany García con el que no solo incursionó en la salsa, sino que lo acompañó con un videoclip en el que se veía a los dos cantantes preparando el mencionado plato.

Maluma y Messi desarrollaron una relación estrecha con el paso de los años, al punto que el argentino apareció en un videoclip del reguetonero - crédito Maluma

El cantante reveló en entrevista con La Mega que intentó convencier al “10″ de la selección Argentina para que probara el plato, basado en la cercanía que desarrollaron ambas celebridades con el paso de los años. Prueba de ello es que luego del partido se bajó al campo de juego para abrazarlo, gesto que fue correspondido por Messi.

Acto seguido, Maluma explicó la situación. “Hablé con Leo la semana pasada, le dije que si se iba a quedar un ratico para que fuéramos a comer una bandejita paisa, fue bacano, hablamos un rato, pero igual se van esta noche, entrada por salida”, reveló.

Más adelante, el cantante fue entrevistado en Fútbol RCN, y allí confirmó dicha historia, añadiendo que Messi expresó su satisfacción por regresar a Medellín, ciudad a la que no acudía desde 2013.

“Espero que se la pase muy bien en Medellín, yo sé que le gusta, antes de llegar hablamos, dijo que estaba feliz, pero que se tenía que ir rápido”, puntualizó el cantante ante el medio deportivo.

El partido de exhibición terminó con victoria del Inter de Miami por 2-1 ante Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot representó el núcleo de la visita. Juan Manuel Rengifo abrió el marcador para el cuadro Verdolaga, pero el uruguayo Luis Suárez y un gol en contra de Elkin Rivero decidieron la victoria para el equipo de la MLS.

Maluma reveló que tiene una colaboración con Yeison Jiménez sin publicar

En un emotivo en vivo, Maluma reveló que grabó una canción con Yeison Jiménez antes de su trágica muerte - crédito @supercrossover7/TikTok

En una charla con el cantante de reguetón Blessd, el artista paisa Maluma reveló que grabó una colaboración con Yeison Jiménez, el reconocido exponente de la música popular que falleció el 10 de enero en un trágico accidente aéreo que enlutó al país.

La noticia, que provocó gran revuelo en la industria musical colombiana, fue anunciada por el propio Maluma durante un par de copas en una celebración de su cumpleaños sobre el legado del “aventurero”; sin embargo, el cantante paisa dejó claro que no tiene fecha definida para el lanzamiento de la canción, ya que considera que no es el momento adecuado.

“Grabamos un tema, pero no lo quiero lanzar ahora. No es el momento”,señaló el cantante, que destacó que la importancia de la canción radica en el vínculo personal que compartió con el caldense, que fue una figura crucial en la música popular.

El intérprete de Hawái, Sobrio y Borro cassetteresaltó que la familia de Yeison Jiménez debe ser la que determine si la canción debe ser lanzada al público: “Lo que diga la familia es lo más importante. No quiero que se malinterprete, no quiero que digan que lo hago por interés”.