Incendio en Medellín habría sido provocado por paciente psiquiátrico: su madre confirmó que ese día no quiso tomar su medicamento

Un hombre de 31 años sería el responsable de la emergencia presentada en el sector de Andalucía, donde residentes y personal oficial trabajaron conjuntamente para apagar las llamas

Las primeras investigaciones vinculan a un paciente psiquiátrico con el origen del incendio en el barrio Andalucía - crédito @DAGRDMedellin/X/Captura video

Momentos de tensión vivió la comunidad en el barrio Andalucía de Medellín (Antioquia) tras la rápida propagación de un incendio dejó a varias familias afectadas.

Las llamas, que iniciaron cerca de las 9:00 a. m. del domingo 1 de febrero en una vivienda que avanzó con velocidad entre las casas cercanas y consumieron varias estructuras antes de ser controladas.

Vecinos del sector, en medio de la emergencia, recurrieron a mangueras y baldes para intentar frenar el fuego mientras aguardaban la llegada de las autoridades. Unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se sumaron a los esfuerzos iniciales, colaborando en la mitigación del incendio hasta que los organismos de socorro llegaron al lugar.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) informó que el incendio pudo ser controlado cerca del mediodía. Las labores conjuntas permitieron evitar una afectación mayor en la zona, aunque el susto y las pérdidas materiales fueron considerables.

Entre las primeras versiones sobre el origen del incendio, fuentes de la comunidad señalaron a las autoridades que el responsable sería un paciente psiquiátrico que residía en la vivienda donde comenzaron las llamas.

