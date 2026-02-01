Colombia

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

El 10 argentino desató furor a su llegada y fue ovacionado al finalizar el compromiso, que terminó con un 1-2, en favor del equipo estadounidense

Lionel Messi estuvo en el
Lionel Messi estuvo en el Atanasio Girardot en 2013 para un partido de exhibición - crédito Luisa González/Reuters

Lionel Messi regresó al Atanasio Girardot después de 13 años; la última vez que pisó la cancha de Medellín (Antioquia) fue el 29 de junio de 2013, cuando disputó la Batalla de las Estrellas, un partido de exhibición. Ahora, volvió con el Inter Miami para el compromiso con Atlético Nacional.

La llegada del 10 argentino desató la emoción y alegría de la hinchada paisa, que lo esperaba a las afueras del estadio con sus teléfonos grabando, camisetas con su número y todo tipo de pancartas con las que le dieron la bienvenida.

La esperada presencia del astro del fútbol también benefició a los rebuscadores, que aprovecharon la “Messimanía” para impulsar sus ventas con todo tipo de productos relacionados con el atacante argentino. En las calles de Medellín y en los alrededores del Atanasio Girardot, los vendedores expusieron camisetas del Inter Miami con el representativo 10 de Messi, así como muñecos del futbolista y camisetas del FC Barcelona y de la selección de Argentina.

Este fue el momento cuando el cuadro de Miami llegó a la capital de Antioquia-crédito @InterMiamiCF/X

En medio del furor por la llegada de Messi, el estadio se llenó de miles de fanáticos del fútbol. Los jugadores del Inter Miami y del Atlético Nacional salieron de los camerinos y se prepararon para el compromiso. Previo al inicio del partido, el campeón del mundo con Argentina estrechó sus manos con René Higuita, el exfutbolista y arquero de la selección Colombia.

El momento quedó registrado en las cámaras de la prensa: las estrellas del fútbol compartieron un corto momento juntos y hasta Messi le firmó un balón a Higuita. El encuentro derivó en todo tipo de mensajes de apoyo y emoción por parte de los internautas, que no dudaron en resaltar el recorrido del 10 argentino y del exarquero colombiano. “Qué grandes Rene Higuita y Lionel Messi, ÍDOLOS”; “Te amo por siempre, mi loco, @higuitarene”; “Higuita y el escorpión”, indicaron algunos usuarios de X.

El atacante se ha destacado

A las 5:15 p. m. María Victoria Daza, árbitra del encuentro, dio inicio al partido y el Atlético Nacional emocionó a la tribuna con una jugada que por poco termina en una primera anotación. Al minuto 25, el equipo Verdolaga anotó el primer tanto y, al minuto 54, el Inter Miami empató con un gol de Luis Suárez, que logró con la ayuda de la recuperación del balón que protagonizó Messi en el área de Nacional.

El Atlético Nacional intentó superar al Inter Miami con un gol de Eduar Bello, pero la anotación fue anulada. Al minuto 90, el equipo estadounidense empató, dejando el marcador final en 1-2.

