Dani Duke se sincera sobre su mayor miedo: “Los aviones me aterran”

La creadora de contenido Dani Duke, conocida por su relación con La Liendra y sus más de 3,9 millones de seguidores, abrió un espacio de interacción en redes sociales para responder inquietudes sobre su vida diaria.
Durante la conversación, sorprendió al referirse a una de sus mayores fobias: "El miedo número uno mío son los aviones. O sea, ¿usted me quiere ver a mí llorando, temblando, con ataque de pánico, sin poder respirar, haciendo las mil y un oraciones en un avión? O sea, mi miedo más grande son los aviones“, confesó, dejando ver la intensidad de su temor ante la idea de volar.
Además de su aversión a los vuelos, Dani Duke reconoció que enfrenta otras preocupaciones personales, entre las que destaca su inseguridad ante el futuro: “Tengo muchos miedos... El miedo... De no lograr lo que sueño, lo que quiero, de no sacar adelante mis sueños, mmm, de perder mis seres queridos”.
La empresaria fue enfática al hablar de su carácter, añadiendo: "No soy, no soy para nada valiente, créanme“, destacando la honestidad con la que aborda sus propias vulnerabilidades. Esto provocó una ola de reacciones de parte de sus seguidores, que respaldaron sus palabras.
Algunos de los más destacados fueron: “La entiendo por completo, no todo el mundo tiene la misma cabeza fría para volar en avión”; “le tengo pavor sobre todo cuando se trata de la turbulencia”; “el miedo al futuro es normal, muchas veces sobre pensamos qué puede pasar más adelante”, entre otros.
Así es la relación con Lina Tejeiro
La reciente intervención de Dani Duke en redes sociales disipó rumores sobre una supuesta enemistad con Lina Tejeiro, actriz reconocida en Colombia y con la que, de acuerdo con sus declaraciones, no tiene ningún tipo de conflicto.
Ante preguntas de sus seguidores en Instagram, la influenciadora negó cualquier conflicto y aseguró que se lleva bien con Tejeiro, aunque aclaró que no son amigas íntimas, sino conocidas. “Falso de toda falsedad, ella me cae súper bien”, expresó Duke, pidiendo no dar crédito a los chismes que circulan.
La viralidad del rumor sorprendió a muchos usuarios, quienes manifestaron no haber notado señales públicas de distanciamiento entre ambas. De hecho, Lina Tejeiro se ha mantenido enfocada en nuevos proyectos artísticos y ha mostrado su apoyo a otros colegas, como Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia, sin pronunciarse sobre el tema.
En el mismo espacio digital, Dani Duke aprovechó para responder inquietudes sobre su vida personal y profesional, reafirmando su compromiso con la transparencia frente a quienes la siguen. Una de las preguntas más llamativas se refirió a sus planes de maternidad: la creadora de contenido confirmó su deseo de ser madre en 2026, aunque insistió en que deja todo “en manos de Dios”.
Esta confesión generó numerosas reacciones en redes sociales, donde los seguidores expresaron entusiasmo y curiosidad sobre el futuro de la pareja compuesta por Duke y La Liendra, con quien mantiene una relación desde hace casi cinco años.
Varias personas celebraron la idea de que ambos formen una familia, mientras que otras consideraron que aún son jóvenes para asumir ese reto. Duke explicó que su anhelo de ser madre ha crecido al ver a amigas influyentes como Luisa Fernanda W, Natalia Betancourt y La Segura ya en la etapa de la maternidad.
Por su parte, La Liendra continúa trabajando en nuevos proyectos, incluido un documental que busca ofrecer contenido renovado a sus seguidores. Hasta el momento, él no ha comentado públicamente sobre el deseo de Duke de convertirse en madre, aunque la influenciadora sugirió que el tema ya ha sido discutido entre ambos.