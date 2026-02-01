Activista se despachó contra Vicky Dávila por portar prendas wayúu en medio de su campaña: “Qué falta de decoro”

La politóloga Karol Solís recordó mensajes estigmatizantes de Dávila contra la población indígena - crédito @karolsolismenco/IG

La periodista y candidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, causó malestar entre la opinión pública por las estrategias que ha estado implementando en campaña, consideradas por algunos como convenientes. La aspirante visitó una ranchería en La Guajira, donde dio un discurso, compartió con la población indígena wayúu, portó sus prendas y hasta practicó la danza Yonna, que le enseñaron las mujeres de la etnia.

“No me disfrazo. Es un honor que ellas, las valientes mujeres WAYUU me han hecho. Nunca podría rechazarlo, me dieron su manta, su mochila y me pintaron la cara, es confianza”, señaló la candidata en una publicación que hizo en su cuenta de X.

Una de las personas que se pronunció al respecto es la politóloga y activista Karol Solís Menco, que publicó un video en sus redes sociales exponiendo una crítica hacia Dávila. A su juicio, la candidata a la Presidencia estaría adoptando una conducta carente de decoro, debido a que, según indicó, no estaría evaluando sus acciones de acuerdo con su pasado y su forma de pensar.

“Hemos tenido que ver y vamos a seguir viendo de todo en campaña, pero no dejará de sorprenderme Vicky Dávila, porque hemos visto todo. Vicky ordeñadora de vacas, y esta semana, Vicky indígena wayúu, que con esa ya la sacó del estadio”, advirtió la activista.

Esta crítica surgió porque, según Solís, cuando la periodista fungió como directora de la revista Semana, hizo publicaciones periodísticas estigmatizantes sobre hechos relacionados con la población indígena. Como ejemplo, mencionó publicaciones que hizo rechazando las protestas de la minga indígena.

“En formación ”militar”, armados con palos y tomándose las calles, así llegó intimidante la Guardia Indígena Nacional al Congreso, mientras se dificulta el Plan de Desarrollo”, indicó Dávila en una publicación en X compartida por Solís.

Según la politóloga, a través de la prensa, la hoy aspirante al cargo más importante del país habría tildado a las comunidades indígenas de criminales. Por eso, instó a los electores a revisar el pasado de los políticos antes de ejercer su voto.

“Vicky, que se encargó de decir que eran, mejor dicho, una banda de criminales todos. Entonces, que no se nos olvide y que se nos invite constantemente, cuando veas a un político hacer algo en campaña, a evaluar y a recordar el recorrido que ha tenido antes y su hipocresía ahora que está allí intentando buscar tu voto, porque esto, oye, por favor, qué falta de decoro”, señaló.

En redes, Vicky Dávila también fue blanco de otras críticas, una de ellas proveniente de un abogado afín al Pacto Histórico Alberto Ortiz Galind, que aseguró que el hecho de que la candidata haya portado prendas de la comunidad indígena podría ser considerado ofensivo. “Muy ridículo esto y yo diría que hasta ofensivo para el pueblo wayúu”, escribió el profesional en Derecho.

La periodista respondió a los señalamientos del abogado, sin referirse precisamente a su experiencia con la población wayúu. En vez de defender su conducta, optó por exponer críticas contra el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Hizo énfasis en un hecho de corrupción que salpicó a la misma administración y al Congreso de la República: el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y el desvío de recursos, presuntamente por orden de miembros del Gobierno, que beneficiaron a integrantes del Legislativo.

“Ofensivo que el Gobierno corrupto que usted apoya se haya robado la plata del agua para los sedientos guajiros y la haya destinado a comprar congresistas. Varios están presos. Eso sí es deplorable”, aseveró.

