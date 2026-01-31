La viruela símica sigue apareciendo en Colombia: confirman el primer caso en Barrancabermeja

La Secretaría de Salud del Distrito de Barrancabermeja informa a la comunidad sobre el primer caso confirmado de viruela símica, también conocida como viruela del mono. El paciente, un hombre de 37 años, ya se encuentra bajo asistencia médica.

La ciudad de Barrancabermeja confirmó oficialmente la aparición de su primer caso de viruela símica, también conocida como mpox, un evento que marca un nuevo desafío para las autoridades de salud del principal puerto petrolero del país.

La información fue dada a conocer por la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Barrancabermeja, luego de recibir la notificación formal por parte del Instituto Nacional de Salud (INS), en articulación con el departamento de Santander.

El anuncio fue realizado por Andrés Manosalva, secretario de Salud del distrito, quien explicó que el caso corresponde a un hombre mayor de edad, de 37 años, residente en Barrancabermeja, que había acudido meses atrás a diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la ciudad tras presentar síntomas compatibles con esta enfermedad viral considerada de interés en salud pública.

De acuerdo con el funcionario, luego del procesamiento de las pruebas de laboratorio y la confirmación diagnóstica por parte de las autoridades nacionales, el caso fue oficialmente registrado en el sistema de vigilancia epidemiológica, lo que activó de inmediato los protocolos de seguimiento, control y prevención establecidos para este tipo de eventos.

El primer caso confirmado en Barrancabermeja y la respuesta de las autoridades

Las autoridades de salud activaron el cerco epidemiológico tras la confirmación del primer caso de viruela símica en Barrancabermeja - crédito Alcladía de Barrancabermeja

Según explicó el secretario de Salud, la notificación del primer caso de viruela símica en Barrancabermeja se dio tras un proceso riguroso de análisis clínico y epidemiológico. El paciente, un hombre de 37 años, había presentado síntomas asociados a la enfermedad y buscó atención médica en meses anteriores en IPS del municipio. Solo hasta ahora, luego del procesamiento de las pruebas correspondientes, se logró confirmar el diagnóstico.

“La Secretaría de Salud del Distrito Especial de Barrancabermeja, en el marco de sus competencias y en especial en aquellas asociadas a la vigilancia epidemiológica, se permite informar a la ciudadanía en general que hemos sido notificados por parte del Instituto Nacional de Salud, en coordinación con el departamento de Santander, del primer caso de viruela símica”, señaló Manosalva.

Actualmente el paciente recibe atención médica por parte de un prestador de servicios de salud. Aunque no se detalló la evolución clínica específica del caso, las autoridades indicaron que se encuentra bajo supervisión médica.

Este primer caso confirmado no implica, según las autoridades, una situación de alarma generalizada, pero sí representa un llamado a reforzar las medidas de prevención, la consulta oportuna y la notificación inmediata de síntomas compatibles con la viruela símica.

¿Qué es la viruela símica y por qué es un evento de interés en salud pública?

La viruela símica es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto estrecho y que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del país- crédito Niaid/REUTERS/Foto de archivo

La viruela símica, conocida anteriormente como viruela del mono y actualmente denominada mpox, es una enfermedad zoonótica viral, es decir, una patología que puede transmitirse de animales a seres humanos. Sin embargo, en los brotes recientes registrados a nivel mundial, la principal forma de transmisión ha sido de persona a persona.

En Colombia, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud han venido monitoreando la situación desde los primeros reportes internacionales, estableciendo protocolos de diagnóstico, notificación y manejo clínico. La confirmación del primer caso en Barrancabermeja se enmarca dentro de este sistema nacional de vigilancia.

Por esta razón, las autoridades insisten en la importancia de la información clara, la detección temprana y el aislamiento oportuno de los casos confirmados o sospechosos.

Cómo se contagia la viruela símica y cuáles son sus síntomas

El paciente confirmado con viruela símica se encuentra bajo seguimiento médico, mientras se refuerzan las acciones de vigilancia epidemiológica en Santander- crédito Justin Makangara/REUTERS

La viruela símica puede transmitirse de varias maneras, principalmente por contacto cercano con una persona infectada.

Entre las principales formas de contagio se encuentra el contacto directo piel con piel, que incluye las relaciones sexuales. También se puede transmitir a través del contacto con fluidos corporales, como el líquido de las lesiones cutáneas, las costras que se desprenden de la piel o la sangre.

En cuanto a los síntomas, la viruela símica presenta un periodo de incubación que puede variar entre uno y 21 días después de la exposición. La enfermedad suele evolucionar en etapas bien definidas.

La primera fase, conocida como fase inicial o sistémica, se manifiesta con síntomas similares a los de una gripe fuerte. Entre los más frecuentes se encuentran la fiebre alta, el dolor de cabeza intenso, los dolores musculares, el agotamiento generalizado y, de manera muy característica, la inflamación de los ganglios linfáticos.