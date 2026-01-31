Colombia

La viruela símica sigue apareciendo en Colombia: confirman el primer caso en Barrancabermeja

La Secretaría de Salud del Distrito Especial de Barrancabermeja confirmó la detección del primer caso de viruela símica en el municipio

Guardar
La Secretaría de Salud del Distrito de Barrancabermeja informa a la comunidad sobre el primer caso confirmado de viruela símica, también conocida como viruela del mono. El paciente, un hombre de 37 años, ya se encuentra bajo asistencia médica.

La ciudad de Barrancabermeja confirmó oficialmente la aparición de su primer caso de viruela símica, también conocida como mpox, un evento que marca un nuevo desafío para las autoridades de salud del principal puerto petrolero del país.

La información fue dada a conocer por la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Barrancabermeja, luego de recibir la notificación formal por parte del Instituto Nacional de Salud (INS), en articulación con el departamento de Santander.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio fue realizado por Andrés Manosalva, secretario de Salud del distrito, quien explicó que el caso corresponde a un hombre mayor de edad, de 37 años, residente en Barrancabermeja, que había acudido meses atrás a diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la ciudad tras presentar síntomas compatibles con esta enfermedad viral considerada de interés en salud pública.

De acuerdo con el funcionario, luego del procesamiento de las pruebas de laboratorio y la confirmación diagnóstica por parte de las autoridades nacionales, el caso fue oficialmente registrado en el sistema de vigilancia epidemiológica, lo que activó de inmediato los protocolos de seguimiento, control y prevención establecidos para este tipo de eventos.

El primer caso confirmado en Barrancabermeja y la respuesta de las autoridades

Las autoridades de salud activaron
Las autoridades de salud activaron el cerco epidemiológico tras la confirmación del primer caso de viruela símica en Barrancabermeja - crédito Alcladía de Barrancabermeja

Según explicó el secretario de Salud, la notificación del primer caso de viruela símica en Barrancabermeja se dio tras un proceso riguroso de análisis clínico y epidemiológico. El paciente, un hombre de 37 años, había presentado síntomas asociados a la enfermedad y buscó atención médica en meses anteriores en IPS del municipio. Solo hasta ahora, luego del procesamiento de las pruebas correspondientes, se logró confirmar el diagnóstico.

“La Secretaría de Salud del Distrito Especial de Barrancabermeja, en el marco de sus competencias y en especial en aquellas asociadas a la vigilancia epidemiológica, se permite informar a la ciudadanía en general que hemos sido notificados por parte del Instituto Nacional de Salud, en coordinación con el departamento de Santander, del primer caso de viruela símica”, señaló Manosalva.

Actualmente el paciente recibe atención médica por parte de un prestador de servicios de salud. Aunque no se detalló la evolución clínica específica del caso, las autoridades indicaron que se encuentra bajo supervisión médica.

Este primer caso confirmado no implica, según las autoridades, una situación de alarma generalizada, pero sí representa un llamado a reforzar las medidas de prevención, la consulta oportuna y la notificación inmediata de síntomas compatibles con la viruela símica.

¿Qué es la viruela símica y por qué es un evento de interés en salud pública?

La viruela símica es una
La viruela símica es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto estrecho y que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del país- crédito Niaid/REUTERS/Foto de archivo

La viruela símica, conocida anteriormente como viruela del mono y actualmente denominada mpox, es una enfermedad zoonótica viral, es decir, una patología que puede transmitirse de animales a seres humanos. Sin embargo, en los brotes recientes registrados a nivel mundial, la principal forma de transmisión ha sido de persona a persona.

En Colombia, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud han venido monitoreando la situación desde los primeros reportes internacionales, estableciendo protocolos de diagnóstico, notificación y manejo clínico. La confirmación del primer caso en Barrancabermeja se enmarca dentro de este sistema nacional de vigilancia.

Por esta razón, las autoridades insisten en la importancia de la información clara, la detección temprana y el aislamiento oportuno de los casos confirmados o sospechosos.

Cómo se contagia la viruela símica y cuáles son sus síntomas

El paciente confirmado con viruela
El paciente confirmado con viruela símica se encuentra bajo seguimiento médico, mientras se refuerzan las acciones de vigilancia epidemiológica en Santander- crédito Justin Makangara/REUTERS

La viruela símica puede transmitirse de varias maneras, principalmente por contacto cercano con una persona infectada.

Entre las principales formas de contagio se encuentra el contacto directo piel con piel, que incluye las relaciones sexuales. También se puede transmitir a través del contacto con fluidos corporales, como el líquido de las lesiones cutáneas, las costras que se desprenden de la piel o la sangre.

En cuanto a los síntomas, la viruela símica presenta un periodo de incubación que puede variar entre uno y 21 días después de la exposición. La enfermedad suele evolucionar en etapas bien definidas.

La primera fase, conocida como fase inicial o sistémica, se manifiesta con síntomas similares a los de una gripe fuerte. Entre los más frecuentes se encuentran la fiebre alta, el dolor de cabeza intenso, los dolores musculares, el agotamiento generalizado y, de manera muy característica, la inflamación de los ganglios linfáticos.

Temas Relacionados

Viruela SímicaBarrancabermejaEnfermedadesVírusColombia-Noticias

Más Noticias

La senadora Zuleta solicitó datos reservados a la Policía sobre operativos antiminería: estas fueron las condiciones

Las acciones generaron preocupación en sectores políticos y sociales por el alcance de la supervisión legislativa en el manejo de la información oficial

La senadora Zuleta solicitó datos

Incendio en el peaje Bicentenario entre Guaduas y Honda: una falla eléctrica de un vehículo causó la emergencia

En el reporte ofrecido por los operarios del propio peaje quedó claro que tras iniciarse el incendio por el desperfecto del vehículo, la afectación alcanzó a “las diferentes casetas”

Incendio en el peaje Bicentenario

La Ocde pide a Colombia desmontar los subsidios a los combustibles fósiles y elevar los impuestos a la energía

El organismo advierte que las ayudas estatales y las exenciones fiscales anulan el impuesto al carbono y alejan al país de sus compromisos climáticos

La Ocde pide a Colombia

Ministerio de Trabajo inició proceso administrativo contra dos empresas por presunta explotación laboral de vendedores informales

Las autoridades laborales investigan si existieron irregularidades en la contratación y pago a personas en situación vulnerable, mientras se solicita a las empresas la entrega de documentación en un plazo de cinco días

Ministerio de Trabajo inició proceso

Vocalista de Bomba Estéreo revela cómo escribió la colaboración con Bad Bunny: “En una noche de luna llena”

Li Saumet, vocalista de la agrupación colombiana, contó que la colaboración con el cantante puertorriqueño surgió después de que el productor la contactara, aunque la letra ya estaba escrita antes de ese acercamiento

Vocalista de Bomba Estéreo revela
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Vocalista de Bomba Estéreo revela

Vocalista de Bomba Estéreo revela cómo escribió la colaboración con Bad Bunny: “En una noche de luna llena”

Westcol confirmó su relación con Luisa Castro y llegaron juntos al concierto de Blessd en Pereira

Todo lo que necesita saber para el concierto de Yeison Jiménez en el Campín: hora de inicio, invitados confirmados y código de vestuario

Yina Calderón confirmó su entrada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Se nos cumplió!"

Carmen Villalobos se refirió a las reacciones en redes sociales por su ruptura con Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Deportes

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

Hamburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 20 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Camila Osorio hace historia para el tenis colombiano: conquistó el título del WTA 125 Manila

Dos jugadores del Inter Miami superan el valor de mercado de toda la plantilla de Atlético Nacional

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín