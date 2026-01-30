Colombia

Del ‘Desafío’ al Congreso: este es el ganador del ‘reality’ que ahora le apuesta a la política

El recordado participante quiere transformar su experiencia como emprendedor en propuestas para disminuir trámites y apoyar a los empresarios

La popular figura televisiva asegura que su nueva meta es representar a los que buscan estabilidad y oportunidades - crédito Instagram

A más de una década de su aparición en el Desafío 2014: Marruecos, Las mil y una noches de Caracol Televisión, Wilder Zapata busca ingresar al Congreso de la República para trabajar por los empresarios del país, según sus propuestas publicadas a través de sus cuentas en redes sociales.

Este empresario es reconocido a nivel nacional por ser el ganador del concurso en el que participó a sus 22 años. A través de sus cuentas oficiales, el recordado ganador de la temporada 2014 confirmó que su principal objetivo político surgió luego de su experiencia como emprendedor tras recibir un jugoso premio de $600 millones.

Frente a la administración de su premio, Zapata relató que estableció tres prioridades , entre las que se encontraba la compra de la casa de sus padres padres. Además, quería cumplirles el sueño de conocer el mar y lo siguiente fue acatar el consejo de su padre: emprender para invertir parte del dinero, según expresó en varias oportunidades a los medios.

El pasado televisivo del empresario
El pasado televisivo del empresario antioqueño revive en medio de su campaña - crédito Instagram

El empresario precisó que, con base en esa planificación, incursionó en diversas industrias, lo que le permitió descubrir que muchos colombianos ya no se sienten representados y lo que quieren es estabilidad, ingresos y oportunidades, por lo que anunció los ejes centrales de su propuesta.

De acuerdo con publicaciones de sus redes sociales, su trabajo está enfocado en el fortalecimiento del tejido productivo nacional. El candidato indicó: “Desde el Senado voy a empujar leyes claras y realistas: menos tramitología, formalización sin castigo, pago a tiempo a mipymes, seguridad para el comercio, incentivos reales al empleo”.

En cuanto a su visión para el periodo legislativo planteó lo siguiente: “Porque sin empresa no hay empleo. Y sin empleo no hay país”. Además realizó un listado de las principales apuestas de su campaña:

  • Emprendimiento y libre mercado.
  • Educación para la producción y jóvenes.
  • Deporte como transformación social.
  • Salud como mejora a largo plazo, como motores reales de cambio.
Uno de los ganadores del
Uno de los ganadores del Desafío se lanzará a la política -crédito Colprensa

La historia de Wilder Zapata

En la infancia de los años noventa en su natal Aranjuez, el joven enfrentó un entorno donde la violencia marcaba el destino de muchos. Sin embargo, decidió transformar esas condiciones adversas en la plataforma de despegue para su vida y fue su padre el que lo impulsó: “Él usó el deporte y el estudio como una burbuja para que me alejara de ese medio hostil. También me educó con su ejemplo. Tenía tres o cuatro trabajos, uno de ellos como vendedor ambulante”, dijo al medio El País de España.

En 2013, cursó una maestría en España y, convencido de que su conocimiento podía abrirle puertas, elaboró un plan de comunicaciones con un objetivo concreto: ingresar a un reality y ganarlo. Su estrategia le permitió convertirse en ganador del concurso Desafío Marruecos y obtener el millonario premio.

Las intensas pruebas del concurso
Las intensas pruebas del concurso han sido superadas por muchos, pero pocos han dejado huella fuera de las pantallas - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El modelo de gimnasios de bajo costo que vio en España encendió la chispa para desarrollar un nuevo proyecto en Colombia. Al regresar, decidió lanzar la primera cadena de entrenamiento económico, con sedes en barrios populares: “Creía que, al hacerlo, fomentaría el deporte y les daría acceso a personas que no podían pagar un gimnasio tradicional”, enfatizó.

Finalmente, su cadena creció tanto que logró llegar a lugares como Nueva York, Madrid, Río de Janeiro, Ciudad de México y Guadalajara. En conversación con el medio internacional, el joven explicó que, actualmente, su negocio reúne a 50.000 usuarios y 137 sedes en las ciudades principales de Colombia y en puntos estratégicos del mundo, por lo que es reconocido como uno de los empresarios más estrategas del territorio nacional, que ahora pretender llegar a la política.

