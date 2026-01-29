Colombia

Valentino arremetió contra Alejandro Estrada y lo amenazó en ‘La casa de los famosos’: “Esto es guerra declarada”

La última gala de nominaciones en el ‘reality’ estuvo marcada por un tenso enfrentamiento entre Valentino y Estrada, que dejaron claras sus diferencias frente a todos los participantes

“Esto es guerra declarada”: Valentino
Valentino Lázaro confronta a Alejandro Estrada en plena gala de nominación - crédito cortesía Canal RCN

Durante la más reciente gala de nominaciones en La casa de los famosos Colombia, el ambiente se cargó de tensión tras un fuerte cruce entre Valentino Lázaro y Alejandro Estrada.

El episodio, ocurrido el miércoles 28 de enero, estuvo marcado por la intervención del “súper villano” Juanda Caribe, quien recibió la misión de seleccionar a seis concursantes para nominar en privado, dejando al resto la obligación de hacerlo de frente ante todos.

Valentino fue uno de los llamados a nominar públicamente. De pie ante sus compañeros, no dudó en señalar a Alejandro Estrada como destinatario de dos de sus puntos, justificando su decisión con duras palabras: “Considero que es Coco, el señor morrongo de la temporada. Además, es demasiado lambón selectivo; sabe con quién ser lambón y con quién no”. La referencia a Coco evocó al exparticipante de la segunda temporada conocido por su actitud reservada.

El creador de contenido envió
El creador de contenido envió contundente comentario a Alejandro en la noche de nominación - crédito cortesía Canal RCN

Valentino también reveló que, horas antes, el actor le había pedido dejar a un lado sus rivalidades. Sin embargo, según Lázaro, Estrada no cumplió con ese acuerdo y volvió a atacarlo durante la convivencia en la casa. Este hecho llevó a Valentino a lanzar un mensaje que sorprendió a todos: “Bótese cuando quiera que aquí lo atiendo, papi, esto es guerra declarada. Además, eres demasiado tibio y aburres”.

La reacción de Alejandro Estrada fue mirar fijamente a Valentino desde el sillón, sin derecho a réplica durante la dinámica de nominaciones. El mensaje directo de Valentino Lázaro puso en jaque a Alejandro Estrada y dejó claro que la rivalidad entre ambos se ha intensificado, sumando un nuevo capítulo a la competencia.

El episodio se suma a una semana llena de estrategias, confrontaciones y la influencia de Juanda Caribe como súper villano, cuyas misiones han alterado la convivencia y las dinámicas dentro del reality. La confrontación entre Valentino y Alejandro confirma que las rivalidades personales siguen marcando el ritmo del programa, en un ambiente donde cada movimiento puede cambiar el destino de los participantes.

El actor no pudo reaccionar
El actor no pudo reaccionar ante las palabras de Valentino - crédito cortesía canal RCN

Valentino expuso en ‘La casa de los famosos’ su lucha con una afección psicológica

Lázaro se convirtió en uno de los protagonistas más comentados de La casa de los famosos Colombia 3 tras revelar una situación personal delicada.

En una conversación emitida por el programa, compartió que enfrenta desde hace años una afección psicológica denominada desrealización, lo que lo ha llevado a buscar apoyo médico y psicológico. Según detalló el propio Lázaro en el reality, “no sé si ustedes han escuchado que digo mucho la palabra desrealización”, frase que se ha repetido en varias ocasiones durante la competencia.

Valentino Lázaro relató en televisión
Valentino Lázaro relató en televisión cómo la desrealización ha influido en su vida personal y profesional - crédito cortesía Canal RCN

El participante explicó ante las cámaras que convive con varias condiciones mentales, pero que la desrealización es una de las que más impacto ha tenido en su vida cotidiana. “Yo tengo un montón de condiciones mentales y esas condiciones cuando hay un cambio en el entorno me generan síntomas, uno de esos con los que más lucho se llama desrealización”, manifestó Lázaro. El influenciador describió la desrealización como la vivencia de sentir que no está en la realidad durante ciertos lapsos. Según sus propias palabras, “es como sentir que no estaba en la realidad por unos periodos de minutos u horas”.

Durante la emisión del programa relató un episodio especialmente complejo que ocurrió en un momento familiar importante. “Todo me sucedió cuando iba a ser padrino de mi sobrino, ya que me emocioné demasiado porque sentía que era un homenaje a mi papá que ya no estaba”, relató. La intensidad de esa experiencia emocional le generó una crisis que se extendió durante tres meses.

“Lo malo fue esa carga emocional se me subió a la cabeza y duré tres meses en un episodio que me tenía asustado”, reveló. Lázaro admitió que llegó a temer por su salud mental en ese periodo: “Yo pensé que me estaba volviendo loco, entonces fui al médico y me dijeron que no era algo que se podía curar, pero sí tratar”.

Valentino Lázaro explicó que la
Valentino Lázaro explicó que la desrealización lo llevó a buscar ayuda médica tras un episodio prolongado - crédito Cortesía Canal RCN

La desrealización se clasifica como una alteración perceptiva en la que la persona siente que su entorno es extraño o distante, mientras que reconoce que la realidad no ha cambiado. El fenómeno suele describirse como ver el mundo “como en una película” o “a través de un vidrio”. Este tipo de episodios está asociado principalmente a situaciones de ansiedad, estrés intenso o ataques de pánico, funcionando como una reacción temporal del cerebro ante una sobrecarga emocional.

