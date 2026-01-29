Colombia

"Derecho a pedir ayuda": congresista propuso que el trabajo sobre la salud mental sea un derecho obligatorio

El representante Juan Sebastián Gómez, del Nuevo Liberalismo, lanzó un proyecto en el Congreso de la República que busca atención gratuita en salud mental para todos los ciudadanos

Guardar
El congresista explica una propuesta de ley enfocada en la salud mental, que busca crear 'escuchaderos' o centros de escucha en todas las ciudades del país - crédito @jua11se/X

La discusión sobre la salud mental toma fuerza en el Congreso de la República con un proyecto de ley que pone el énfasis en el acceso directo a la atención emocional. El representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo Juan Sebastián Gómez presentó la iniciativa “Derecho a pedir ayuda”, una apuesta que plantea la atención gratuita como un pilar del bienestar social.

La propuesta parte de una idea central: la salud mental requiere reconocimiento como un derecho garantizado y no como un servicio limitado. Gómez sostuvo que el Estado asume una responsabilidad directa frente a las personas que enfrentan crisis emocionales y que hoy no encuentran respuestas claras ni cercanas.

Desde esa perspectiva, el proyecto plantea la instalación de centros de escucha en espacios públicos del país, como parques y plazas, lugares de tránsito cotidiano donde cualquier ciudadano pueda acudir sin trámites ni costos. Estos puntos ofrecen un entorno de apoyo básico para quienes buscan orientación o acompañamiento emocional.

La propuesta del congresista Juan
La propuesta del congresista Juan Sebastián Gómez incluye centros de escucha en parques y plazas, atendidos por profesionales de la salud, sin trámites ni costos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El congresista explicó que la iniciativa responde a una realidad que atraviesa a miles de personas en todo el territorio nacional. “Colombia enfrenta una crisis silenciosa que no admite más dilaciones: la crisis de la salud mental. Miles de personas viven ansiedad, depresión y conflictos emocionales sin una respuesta oportuna del Estado. Nadie debería enfrentar una crisis en soledad”, afirmó Gómez, al describir el alcance del problema.

La propuesta legislativa plantea un modelo de atención directa que prioriza la escucha activa. Profesionales de la salud atenderían los centros y ofrecerían orientación inicial, con el objetivo de evitar que los conflictos emocionales escalen hacia situaciones de mayor gravedad.

Otro eje del proyecto se relaciona con los canales de comunicación. La iniciativa contempla una línea única nacional y un canal de WhatsApp, mecanismos que permiten contacto inmediato con personal capacitado. Estos medios amplían la cobertura y facilitan el acceso desde cualquier región del país.

La iniciativa del congresista Juan
La iniciativa del congresista Juan Sebastián Gómez propone una línea nacional y un canal de WhatsApp para garantizar acompañamiento inmediato en todo el país - crédito @jua11se/X

Para el representante, la garantía del acompañamiento emocional fortalece la convivencia y reduce riesgos sociales: “Cuidar la salud mental no puede seguir siendo una excepción ni depender de la voluntad del gobierno de turno. Pedir ayuda debe ser un derecho garantizado, con respuestas cercanas, humanas y oportunas, que permitan prevenir crisis mayores y fortalecer la convivencia en todo el país”.

La propuesta se inserta en un debate más amplio sobre el papel del sistema de salud frente a los desafíos emocionales de la población. Gómez insistió en que el acceso a estos servicios se consolida como un derecho tangible, sin barreras económicas ni administrativas para quienes buscan apoyo.

¿Por qué es tan importante el cuidado de la salud mental?

Cabe destacar que la salud mental es importante porque influye en todo lo que una persona hace, piensa y siente. No se trata solo de “estar triste” o “sentirse mal un día”, sino de la forma en que alguien maneja el estrés, toma decisiones, se relaciona con otros y enfrenta los problemas diarios. Cuando la salud mental se deteriora, la vida cotidiana se vuelve más difícil, incluso aunque por fuera todo parezca normal.

La atención emocional se plantea
La atención emocional se plantea como un derecho tangible, sin barreras económicas ni administrativas para quienes lo necesiten - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuando no se cuida, empiezan a aparecer señales que muchas veces se ignoran: ansiedad constante, insomnio, cansancio extremo, irritabilidad, aislamiento, dificultad para concentrarse o pérdida de interés por actividades habituales.

Si esas señales no reciben atención, pueden avanzar hacia cuadros más graves como depresión profunda, ataques de pánico, consumo problemático de sustancias o ideas suicidas. No atender la salud mental no hace que el problema desaparezca; al contrario, suele agravarse.

El problema es que todavía existen personas que creen que la salud mental es “una bobada” o algo sin importancia, según advierte la Organización Mundial de la Salud. Esa idea suele venir del desconocimiento, de prejuicios antiguos o de la creencia de que “todo se soluciona con fuerza de voluntad”.

Pensar así genera daño, porque invalida el sufrimiento de otros y hace que muchas personas sientan vergüenza de pedir ayuda, incluso cuando la necesitan con urgencia.

