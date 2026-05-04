Colombia

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

La artista colombiana deslumbró al mundo entero con un espectáculo inolvidable que rompió récords y celebró la fuerza de las mujeres latinoamericanas, consolidando su lugar como ícono global de la música y el cambio social

Guardar
La alcaldía de Río de Janeiro estimó que el evento generó una inyección económica de USD 160 millones para la ciudad - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira
La alcaldía de Río de Janeiro estimó que el evento generó una inyección económica de USD 160 millones para la ciudad - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

Shakira transformó la playa de Copacabana en el epicentro de una celebración cultural sin precedentes en Río de Janeiro.

La noche del 2 de mayo de 2026, la colombiana convirtió Copacabana en el mayor escenario al aire libre ocupado por una artista latina, al protagonizar un concierto que redefinió los límites del espectáculo musical y proyectó la fuerza de las mujeres latinoamericanas en la esfera global.

PUBLICIDAD

Durante el evento Todo mundo no Río, la cantante colombiana agradeció al público brasileño desde sus redes sociales y recorrió más de treinta años de carrera musical, destacando su evolución personal y artística.

En su mensaje, Shakira destacó el papel de las más de 20 millones de madres solteras en Brasil, señalando que su objetivo era inspirar a quienes, como ella, sostienen a sus familias de forma independiente.

PUBLICIDAD

La colombiana sorprendió con un repertorio de dos horas en el imponente escenario adaptado en Copacabana - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira
La colombiana sorprendió con un repertorio de dos horas en el imponente escenario adaptado en Copacabana - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

El espectáculo, que generó un movimiento económico estimado en 160 millones de dólares para la ciudad según autoridades municipales, consolidó a la barranquillera como la primera latinoamericana y la primera colombiana en alcanzar un impacto de esta magnitud en Copacabana, interpretando la mayoría de su repertorio en español y desafiando así la tradición de adaptar sus canciones para el público internacional.

El significado sociocultural del concierto de Shakira en Brasil

Más allá de los récords de asistencia y el impacto económico, la presentación de Shakira en Río de Janeiro fue interpretada por diversos analistas como un hito antropológico.

Conocedores en cultura latinoamericana coinciden en que la artista encarna la transformación de los paradigmas femeninos en la región: “La generación que ahora encabeza Shakira —junto a Anitta, Karol G o Bad Bunny— ha hecho algo distinto: cantar en su idioma, desde su geografía, con sus referencias, y obligar al mundo a venir a escuchar”.

Copacabana - Todo mundo no Río
Mensaje de Shakira tras su presentación en Copacabana en 'Todo mundo no Río' - crédito @shakira/IG

El mensaje de la cantante tuvo gran resonancia en Brasil, donde la representación de las madres solteras es símbolo de cambio social.

Analistas sostienen que este fenómeno no se impulsó mediante manifiestos ni liderazgos tradicionales, sino a través de la práctica cotidiana de millones de mujeres que sostienen sus hogares y deciden sobre sus propias vidas.

Una artista como símbolo de transformación

Durante el recital, Shakira no solo actuó como cantante, sino que se consolidó como portavoz de realidades complejas: “rabia, desamor, dignidad y fiesta” fueron emociones presentes en sus canciones, que abordaron temáticas como la maternidad en solitario, la independencia económica y la resiliencia personal.

Para muchos asistentes y espectadores, la imagen de una mujer latinoamericana liderando un evento de tal magnitud en Copacabana quedará registrada como un punto de inflexión en la representación cultural y social de la región.

La artista apareció en tarima con su colega brasileña Anitta con la que interpretó su nuevo sencillo 'Choka Choka' - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira
La artista apareció en tarima con su colega brasileña Anitta con la que interpretó su nuevo sencillo 'Choka Choka' - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

Temas Relacionados

ShakiraTodo mundo no RíoCopacabanaLas mujeres ya no lloranColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

El cantante vallenato desmintió haber dedicado una canción exclusiva a la exfuncionaria investigada y aclaró que cantó para todos en la fiesta, defendiendo con humor su profesionalismo ante las críticas en redes sociales

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

Gobierno Petro confirmó la adquisición de nuevos aviones de combate: el Ejército tendrá más fuerzas especiales

El Ministerio de Defensa anunció una inversión significativa en tecnología militar y el despliegue de nuevas fuerzas, como parte de una estrategia integral para consolidar una respuesta más eficiente y proteger la vida en el territorio nacional

Gobierno Petro confirmó la adquisición de nuevos aviones de combate: el Ejército tendrá más fuerzas especiales

Robaron en la sede del equipo Águilas Doradas: “Esto no nos detiene, nos endurece”

El personal detectó la desaparición de herramientas empleadas para labores tecnológicas y deportivas, mientras que el equipo aseguró que estas pérdidas no afectarán el desarrollo de su proyecto en el torneo nacional

Robaron en la sede del equipo Águilas Doradas: “Esto no nos detiene, nos endurece”

Shakira e Iván Cepeda podrían ser primos (aunque lejanos): tienen un tatarabuelo en común

En redes sociales comenzó a circular un árbol genealógico improvisado que conecta a ambas figuras y ha provocado debate entre sus seguidores

Shakira e Iván Cepeda podrían ser primos (aunque lejanos): tienen un tatarabuelo en común

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

El cortometraje solo estará disponible algunos días en las salas principales de Cine Colombia, fusionando narrativa audiovisual y 'merchandising' exclusivo para quienes buscan algo diferente en la pantalla

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

Milica le respondió a quienes aseguran que Westcol fue infiel con ella: “Estaba re tragada”

La actriz Manuela González, de la serie ‘Perfil Falso’, reveló cómo reaccionó Lionel Messi al verla: “Qué momento tan soñado”

Jhorman Toloza se sinceró tras la eliminación de Alexa Torrex de “La casa de los famosos”: “Me voy de lo que fue nuestro hogar”

Deportes

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Esta es la figura de la selección Colombia que se queda por fuera del Mundial de la Fifa 2026 por lesión

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

Con clásico de “Rojos” y Nacional en Bogotá: así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, provocó a los hinchas que protestaron tras la eliminación del equipo