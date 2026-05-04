Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

La alcaldía de Río de Janeiro estimó que el evento generó una inyección económica de USD 160 millones para la ciudad - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

Shakira transformó la playa de Copacabana en el epicentro de una celebración cultural sin precedentes en Río de Janeiro.

La noche del 2 de mayo de 2026, la colombiana convirtió Copacabana en el mayor escenario al aire libre ocupado por una artista latina, al protagonizar un concierto que redefinió los límites del espectáculo musical y proyectó la fuerza de las mujeres latinoamericanas en la esfera global.

PUBLICIDAD

Durante el evento Todo mundo no Río, la cantante colombiana agradeció al público brasileño desde sus redes sociales y recorrió más de treinta años de carrera musical, destacando su evolución personal y artística.

En su mensaje, Shakira destacó el papel de las más de 20 millones de madres solteras en Brasil, señalando que su objetivo era inspirar a quienes, como ella, sostienen a sus familias de forma independiente.

PUBLICIDAD

La colombiana sorprendió con un repertorio de dos horas en el imponente escenario adaptado en Copacabana - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

El espectáculo, que generó un movimiento económico estimado en 160 millones de dólares para la ciudad según autoridades municipales, consolidó a la barranquillera como la primera latinoamericana y la primera colombiana en alcanzar un impacto de esta magnitud en Copacabana, interpretando la mayoría de su repertorio en español y desafiando así la tradición de adaptar sus canciones para el público internacional.

El significado sociocultural del concierto de Shakira en Brasil

Más allá de los récords de asistencia y el impacto económico, la presentación de Shakira en Río de Janeiro fue interpretada por diversos analistas como un hito antropológico.

PUBLICIDAD

Conocedores en cultura latinoamericana coinciden en que la artista encarna la transformación de los paradigmas femeninos en la región: “La generación que ahora encabeza Shakira —junto a Anitta, Karol G o Bad Bunny— ha hecho algo distinto: cantar en su idioma, desde su geografía, con sus referencias, y obligar al mundo a venir a escuchar”.

Mensaje de Shakira tras su presentación en Copacabana en 'Todo mundo no Río' - crédito @shakira/IG

El mensaje de la cantante tuvo gran resonancia en Brasil, donde la representación de las madres solteras es símbolo de cambio social.

PUBLICIDAD

Analistas sostienen que este fenómeno no se impulsó mediante manifiestos ni liderazgos tradicionales, sino a través de la práctica cotidiana de millones de mujeres que sostienen sus hogares y deciden sobre sus propias vidas.

Una artista como símbolo de transformación

Durante el recital, Shakira no solo actuó como cantante, sino que se consolidó como portavoz de realidades complejas: “rabia, desamor, dignidad y fiesta” fueron emociones presentes en sus canciones, que abordaron temáticas como la maternidad en solitario, la independencia económica y la resiliencia personal.

PUBLICIDAD

Para muchos asistentes y espectadores, la imagen de una mujer latinoamericana liderando un evento de tal magnitud en Copacabana quedará registrada como un punto de inflexión en la representación cultural y social de la región.

La artista apareció en tarima con su colega brasileña Anitta con la que interpretó su nuevo sencillo 'Choka Choka' - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira