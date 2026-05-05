Colombia

Exportaciones de flores por el Día de las Madres superan los US$430 millones y consolidan al sector como motor económico

La temporada del Día de las Madres impulsa exportaciones de flores por más de US$430 millones y representa cerca del 18 % de las ventas anuales del sector

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La temporada del Día de las Madres impulsa exportaciones de flores por más de US$430 millones y representa cerca del 18 % de las ventas anuales del sector | REUTERS/Luisa González
La temporada del Día de las Madres impulsa exportaciones de flores por más de US$430 millones y representa cerca del 18 % de las ventas anuales del sector | REUTERS/Luisa González

El Día de las Madres vuelve a posicionarse como uno de los momentos más determinantes para la economía de la floricultura colombiana, con exportaciones que superan los US$430 millones, según cifras del sector.

La magnitud de esta temporada no solo se refleja en ingresos, sino también en su peso dentro del mercado anual, al representar cerca del 18 % del volumen total de ventas, lo que evidencia su impacto estructural en la industria.

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“La temporada del Día de las Madres es el resultado del trabajo de 240.000 empleos formales, de los cuales 150.000 son directos y 60 % están ocupados por mujeres, en su mayoría cabeza de familia”, afirmó Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores, citado por La República.

La magnitud de esta temporada no solo se refleja en ingresos, sino también en su peso dentro del mercado anual, al representar cerca del 18 % del volumen total de ventas | REUTERS/Luisa González
La magnitud de esta temporada no solo se refleja en ingresos, sino también en su peso dentro del mercado anual, al representar cerca del 18 % del volumen total de ventas | REUTERS/Luisa González

Este pico de actividad se traduce en un incremento significativo en la producción y exportación de flores, con más de 59.000 toneladas de tallos comercializadas en temporadas recientes, de acuerdo con cifras del sector, citado por La República.

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La demanda internacional, especialmente desde Estados Unidos, continúa siendo el principal motor de estas exportaciones. Este país concentra alrededor del 80 % de las ventas y el 76 % del volumen comercializado, consolidándose como el destino más importante para las flores colombianas, según datos del sector, citado por La República.

Además, mercados como Canadá y España también participan en menor proporción, mientras que otros destinos como Reino Unido, Holanda y Japón complementan la red global de exportaciones, ampliando el alcance de la floricultura nacional, según información del sector, citado por La República.

La Sabana de Bogotá lidera la producción con cerca del 84 % del total, seguida por el oriente antioqueño con aproximadamente el 15 %, lo que refleja la concentración geográfica de esta actividad económica, según cifras del sector, citado por La República.

La Sabana de Bogotá lidera la producción con cerca del 84 % del total, seguida por el oriente antioqueño con aproximadamente el 15 %, lo que refleja la concentración geográfica de esta actividad económica | REUTERS/Luisa González
La Sabana de Bogotá lidera la producción con cerca del 84 % del total, seguida por el oriente antioqueño con aproximadamente el 15 %, lo que refleja la concentración geográfica de esta actividad económica | REUTERS/Luisa González

En términos de tipos de flores, las rosas continúan siendo el producto estrella durante esta temporada, con ventas que alcanzaron los US$84 millones en años recientes, equivalentes a cerca de 12.000 toneladas exportadas, según datos del sector, citado por La República.

A estas se suman especies como pompones y crisantemos, que también registran una participación relevante en el portafolio exportador, contribuyendo a la diversificación de la oferta colombiana en los mercados internacionales, citado por La República.

El dinamismo de la temporada también impacta el empleo. Durante estas semanas, el sector requiere un aumento cercano al 24 % en personal en las principales zonas de producción, lo que refleja la intensidad operativa que demanda la preparación para esta fecha, según información del sector, citado por La República.

“Durante estas semanas, nuestros volúmenes de despacho pueden multiplicarse entre dos y tres veces frente a una semana promedio, lo que exige planeación”, explicó Ricardo Samper, directivo del sector floricultor, citado por La República.

El dinamismo de la temporada también impacta el empleo. Durante estas semanas, el sector requiere un aumento cercano al 24 % en personal en las principales zonas de producción | REUTERS/Luisa González
El dinamismo de la temporada también impacta el empleo. Durante estas semanas, el sector requiere un aumento cercano al 24 % en personal en las principales zonas de producción | REUTERS/Luisa González

Este comportamiento responde a la alta demanda internacional que se concentra en pocos días, obligando a las empresas a optimizar procesos logísticos, de cosecha y distribución para cumplir con los tiempos de entrega.

El impacto económico también se extiende a la cadena de valor, incluyendo transporte, comercio exterior y servicios logísticos, que se activan de manera intensiva para garantizar la exportación de los productos.

En el ranking de exportadores, empresas como The Elite Flower y Sunshine Bouquet se destacan con participaciones cercanas al 15 % cada una, seguidas por otras compañías que también consolidan la presencia del país en el mercado global, según cifras del sector, citado por La República.

Finalmente, la temporada del Día de las Madres no solo confirma la relevancia de la floricultura como motor económico, sino que también evidencia su capacidad para generar empleo, dinamizar las exportaciones y posicionar a Colombia como uno de los principales proveedores de flores en el mundo.

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