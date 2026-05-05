Candidatos revelan cómo cambiaría la relación entre Colombia y Estados Unidos: propuestas en seguridad, comercio y narcotráfico

Candidatos proponen desde una cooperación basada en el respeto mutuo hasta la diversificación de alianzas internacionales. - crédito Montaje Infobae

La campaña presidencial en el país ha situado en el centro del debate público la pregunta sobre cómo cambiaría la relación con Estados Unidos bajo una nueva administración. Según lo publicado por El Tiempo, los candidatos han presentado propuestas que abordan temas de seguridad, comercio y narcotráfico, en un contexto de tensiones diplomáticas y reconfiguración de la cooperación bilateral durante el gobierno de Gustavo Petro.

Las posturas de los candidatos van desde un énfasis en la soberanía nacional hasta la búsqueda de nuevos enfoques para fortalecer la alianza estratégica con el país norteamericano.

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Seguridad y lucha contra el narcotráfico: cooperación y soberanía

De acuerdo con medio, Iván Cepeda plantea una transformación profunda en la cooperación con Estados Unidos, basada en la corresponsabilidad y el respeto mutuo. El candidato propone romper con la relación de subordinación, señalando que Estados Unidos es el principal consumidor de drogas ilícitas y actor clave en la problemática.

Según el diagnóstico de Cepeda, la política antidrogas estadounidense descarga sobre Colombia la responsabilidad mediante mecanismos como la extradición unilateral y la intervención de agencias como la DEA y el FBI. El aspirante rechaza cualquier intervención militar extranjera en la región y defiende la soberanía latinoamericana. Además, propone revisar el Tratado de Libre Comercio (TLC) para evitar impactos negativos en sectores como la producción de leche.

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En contraste, Paloma Valencia propone que Colombia se integre al Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico, con apoyo tecnológico y de entrenamiento de Estados Unidos. Según su documento de propuestas, la candidata considera que el modelo del Plan Colombia debe servir de inspiración para desmantelar las finanzas del narcoterrorismo, asegurando que la Fuerza Pública colombiana mantendría la autonomía en la ejecución de operaciones.

Por su parte, Abelardo de la Espriella sostiene que la extradición constituye una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Su programa enfatiza la cooperación judicial internacional como necesidad operativa para combatir a los grupos criminales y evitar la impunidad. El candidato rechaza cualquier negociación con organizaciones delictivas y respalda la firmeza institucional.

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Las propuestas para la lucha contra el narcotráfico varían entre fortalecer la extradición, integrar nuevas estrategias regionales y mantener la autonomía en las operaciones. - crédito Infobae México/Jesús Aviles

Perspectivas sobre el comercio y la inversión bilateral

Sergio Fajardo propone reconstruir una relación sólida y de confianza con Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia. El plan de gobierno de Fajardo sugiere restablecer la cooperación en seguridad, migración, innovación y desarrollo regional. Además, aboga por reactivar mecanismos bilaterales para enfrentar desafíos comunes, como la migración y el desarrollo sostenible, mientras se protege la soberanía e integridad territorial.

Claudia López reconoce que Estados Unidos es el aliado estratégico más importante y plantea priorizar la relación comercial, inversión y cooperación en la lucha contra el crimen transnacional. Propone la creación de un ‘Plan Colombia-Venezuela’ enfocado en desarrollo, energía, infraestructura y empleo, con un componente de cooperación en seguridad y formación de talento humano.

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Carlos Caicedo defiende una política exterior soberana y diversificada, buscando mantener una relación sólida con Estados Unidos, pero también con China, especialmente en tecnología. Sostiene que la relación bilateral debe basarse en el respeto mutuo y la no subordinación, afirmando que la integridad territorial es innegociable.

Algunos candidatos plantean revisar el Tratado de Libre Comercio, mientras otros priorizan incentivos para atraer empresas globales y expandir mercados. - crédito Infobae.

Innovación y diplomacia: propuestas emergentes

Sondra Macollins plantea la creación de una agencia nuclear colombiana, con alianzas estratégicas y cooperación técnica con países líderes, incluyendo a Estados Unidos. Además, propone un Ministerio de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior que diversifique los vínculos internacionales más allá de los marcos tradicionales.

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Gustavo Matamoros considera que las relaciones internacionales son vitales para el desarrollo y la adquisición de recursos tecnológicos. En su visión, Colombia no puede arriesgar su seguridad nacional y debe priorizar los beneficios para la nación en la política exterior.

Santiago Botero sugiere una relación pragmática con Estados Unidos, con colaboración en la extracción de petróleo a cambio de oportunidades para los colombianos. El enfoque de Botero se centra en que la diplomacia sirva para mejorar el acceso a dinero, salud y educación, más allá de conceptos políticos.

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Proyectos como la creación de una agencia nuclear y alianzas tecnológicas buscan modernizar la cooperación bilateral y potenciar el desarrollo. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Incentivos para atraer inversiones y fortalecer la seguridad

Roy Barreras proyecta convertir la posición geográfica de Colombia en una ventaja competitiva a través del modelo de nearshoring. Su propuesta incluye incentivos tributarios con renta cero por diez años en Zonas de Inversión Estratégica para atraer empresas que relocalicen sus plantas de producción y atiendan el mercado estadounidense y caribeño.

Miguel Uribe Londoño promueve una política exterior enfocada en la seguridad nacional y la defensa de las fronteras. Según sus declaraciones recogidas por El Tiempo, el candidato busca restaurar la alianza con Estados Unidos para recuperar el estatus de principal socio regional y fortalecer la cooperación en defensa, comercio y seguridad.

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Luis Gilberto Murillo aboga por una diplomacia sin subordinación, en la que Colombia mantenga y profundice relaciones estratégicas con Estados Unidos, preservando la capacidad soberana de decisión. El candidato propone fortalecer las direcciones de inteligencia de la Fuerza Pública con apoyo técnico estadounidense.

Mauricio Lizcano sostiene que la relación con Estados Unidos debe protegerse por su peso en las exportaciones y su papel en la seguridad. Defiende una política exterior multipolar, aunque reconoce que replicar el nivel de integración con otros países no es sencillo en el corto plazo.

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