Video de la selección Colombia es tendencia por supuesta filtración de los convocados al Mundial 2026: estos son los nombres

"Y aunque la analogía ya es muy obvia, sabrás que estamos hablando de..." y procede a la mención de 26 futbolistas esta publicación - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El martes 4 de mayo, la cuenta oficial de las selecciones Colombia de fútbol publicó un video en el que transmite un mensaje motivacional de cara a la próxima Copa del Mundo 2026, y en el que etiqueta y menciona, en la descripción o texto que acompaña la publicación, a 26 futbolistas colombianos.

Todos los mencionados participaron en las eliminatorias a la máxima cita orbital, y son exactamente 26, de esas dos premisas nacen los argumentos para pensar que se filtró la nómina de convocados de la selección Colombia para la Copa Mundial.

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Estos son los jugadores mencionados en el video:

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - ARG) Camilo Vargas (Atlas - MEX) Daniel Muñoz (Crystal Palace - ING) David Ospina (Atlético Nacional - COL) Dávinson Sánchez (Galatasaray - TUR) Déiver Machado (Nantes - FRA) Jhon Janer Lucumí (Bologna - ITA) Johan Mojica (Mallorca - ESP) Juan David Cabal (Juventus - ITA) Santiago Arias (Independiente - ARG) Yerson Mosquera (Wolverhampton - ING) James Rodríguez (Minnesota - USA) Gustavo Puerta (Racing - ESP) Jaminton Campaz (Rosario Central - ARG) Jefferson Lerma (Crystal Palace - ING) Jhon Arias (Palmeiras - BRA) Jorge Carrascal (Flamengo - BRA) Juan Fernando Quintero (River Plate - ARG) Kevin Castaño (River Plate ARG) Richard Ríos (Benfica - POR) Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama - BRA) Jhon Córdoba (Krasnodar - RUS) Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre - BRA) Luis Díaz (Bayern Múnich - ALE) Luis Javier Suárez (Sporting - POR) Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre - BRA)

La selección Colombia será uno de los equipos que estrene las nuevas reglas para el Mundial 2026 - crédito FCF

En defensa, llaman la atención nombres como Juan David Cabal, cuestionado por sus recientes actuaciones, y Déiver Machado, que llega tras una lesión. En el mediocampo, genera dudas la presencia de Kevin Castaño, debido a su poca continuidad con River Plate.

En ataque, todo indica que Rafael Santos Borré sería el tercer delantero del equipo, acompañando a referentes como Luis Suárez y Jhon Córdoba.

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El once titular con esa nómina de convocados, de acuerdo a lo que ha puesto Néstor Lorenzo, director técnico del equipo nacional, en su proceso con la selección Colombia sería: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias; Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Juan David Cabal es uno de los nuevos en el proceso de la selección Colombia y milita en la Juventus - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Cuenta regresiva en marcha: fechas decisivas

El tiempo apremia y el cronograma ya está definido. La FIFA fijó el 1 de junio como plazo máximo para presentar la lista final de convocados, mientras que la prelista de 55 jugadores deberá entregarse a más tardar el 11 de mayo.

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Para el caso de Colombia, se prevé que la convocatoria oficial se dé a conocer entre el 27 y el 30 de mayo. Con menos de 40 días por delante para el inicio del Mundial 2026, cada elección será determinante.

Y es que la selección Colombia ya conoce a sus rivales en la fase de grupos. El combinado nacional se medirá ante Uzbekistán el 17 de junio, luego enfrentará a RD Congo el 23 de junio y cerrará esta etapa contra Portugal el 27 de junio.

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Déiver Machado sufrió una lesión en el cuadriceps y, por ahora, será baja del Nantes hasta saber la gravedad del problema - crédito @PSierraR/X

Las lesiones que podrían cambiarlo todo

Justo cuando la supuesta lista empezó a tomar fuerza, aparecieron las malas noticias. El lateral izquierdo Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha durante un partido con el Club América de México.

“El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, informó el club mexicano.

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A esto se suma el caso de Déiver Machado, que juega en la misma posición que Borja y encendió las alarmas tras salir al minuto 26 en el partido de Nantes ante Marsella. Posteriormente se conoció que sufrió un calambre en el cuádriceps y estará bajo observación.