Ley le pone freno a los bancos: así cambian las reglas de cobro para deudores en Colombia

La normativa prohíbe prácticas abusivas, limita los canales de cobranza y protege a los usuarios frente a deudas prescritas

En Colombia, las entidades financieras enfrentan nuevas restricciones en la forma en que pueden cobrar deudas a sus clientes, con el objetivo de evitar abusos y proteger a los consumidores.

La Ley 1480 de 2011, conocida como Estatuto del Consumidor, establece límites claros a las prácticas de cobranza y fija condiciones que los bancos y empresas deben cumplir obligatoriamente.

PUBLICIDAD

Esta normativa busca prevenir conductas como el acoso, las amenazas o el hostigamiento reiterado durante los procesos de cobro, según información publicada por Revista Semana.

Esta normativa busca prevenir conductas como el acoso, las amenazas o el hostigamiento reiterado durante los procesos de cobro

Uno de los principales cambios que introduce la ley es la regulación de los canales y horarios en los que se pueden realizar las gestiones de cobro, con el fin de garantizar que el contacto con los usuarios sea respetuoso y razonable.

PUBLICIDAD

En este sentido, las entidades solo pueden comunicarse a través de medios autorizados, como llamadas telefónicas, correos electrónicos u otros canales formales, evitando prácticas invasivas o reiterativas que afecten la tranquilidad del consumidor.

Además, la normativa establece que todas las comunicaciones deben mantener un tono adecuado, sin recurrir a presiones indebidas, intimidaciones o lenguaje agresivo que pueda generar temor en el deudor.

PUBLICIDAD

Otro aspecto fundamental es la obligación de brindar información clara, completa y verificable sobre la deuda. Esto incluye el valor total adeudado, los intereses aplicados y cualquier cargo adicional que forme parte de la obligación.

La falta de claridad en estos datos puede considerarse una práctica indebida, ya que podría inducir a error al consumidor o dificultar la comprensión de su situación financiera.

PUBLICIDAD

La normativa establece que todas las comunicaciones deben mantener un tono adecuado, sin recurrir a presiones indebidas, intimidaciones o lenguaje agresivo que pueda generar temor en el deudor - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Freepik

La ley también pone un freno importante a una práctica que históricamente ha generado controversia: el cobro de deudas que ya han prescrito.

Cuando una obligación supera el tiempo legal para ser exigida, las entidades no pueden continuar realizando gestiones de cobro, ni directa ni indirectamente, sobre ese compromiso.

PUBLICIDAD

Si lo hacen, el usuario tiene el derecho de rechazar estas acciones y exigir su suspensión, apoyándose en los principios de buena fe y protección al consumidor.

Este punto es clave, ya que muchos ciudadanos desconocen que una deuda puede perder su validez legal con el paso del tiempo, lo que ha sido aprovechado en algunos casos por empresas de cobranza.

PUBLICIDAD

Este punto es clave, ya que muchos ciudadanos desconocen que una deuda puede perder su validez legal con el paso del tiempo

La normativa también busca equilibrar la relación entre las entidades financieras y los usuarios, garantizando que los procesos de recuperación de cartera no vulneren derechos fundamentales.

Esto implica que las empresas deben actuar dentro de los límites legales, respetando la dignidad del consumidor y evitando cualquier forma de presión indebida.

PUBLICIDAD

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones por parte de las autoridades encargadas de la vigilancia, lo que refuerza la obligación de las entidades de ajustar sus prácticas.

Para los deudores, conocer estas reglas se convierte en una herramienta clave para defenderse ante posibles irregularidades y exigir un trato adecuado durante los procesos de cobro.

PUBLICIDAD

También es recomendable conservar registros de las comunicaciones con las entidades, ya que estos pueden servir como prueba en caso de presentar una queja o denuncia.

En un contexto donde el endeudamiento ha aumentado en el país, la aplicación de estas normas busca evitar que la presión financiera se convierta en un problema mayor por prácticas abusivas.

Finalmente, la ley establece un marco que no solo protege al consumidor, sino que también promueve relaciones más transparentes y equilibradas dentro del sistema financiero colombiano.