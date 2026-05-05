“Buscaremos nuevamente conversar”: canciller reacciona a rebaja arancelaria de Ecuador y apunta a reactivar el comercio

Cancillería Colombia, Rosa Villavicencio - Ecuador reducirá al 75 % la tasa a productos colombianos desde junio y abre la puerta a un eventual deshielo comercial entre ambos países | crédito Catalina Olaya/Colprensa

La reducción de aranceles anunciada por Ecuador reactivó el diálogo diplomático con Colombia y puso sobre la mesa la posibilidad de recuperar el flujo comercial entre ambos países.

La canciller Rosa Villavicencio reaccionó a la decisión del gobierno ecuatoriano y planteó retomar las conversaciones para normalizar las relaciones económicas.

PUBLICIDAD

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 8 de enero, 2026. REUTERS/Sergio Acero

“Con Ecuador estuvimos siempre intentando hablar… la meta es poder restablecer las relaciones para reducir esos aranceles y volver al flujo comercial que teníamos anteriormente”, afirmó la funcionaria, según información publicada por Revista Semana.

La medida adoptada por el gobierno del presidente Daniel Noboa establece que la llamada “tasa de seguridad” aplicada a las importaciones colombianas se reducirá al 75 % a partir del 1 de junio de 2026.

PUBLICIDAD

Este ajuste representa un cambio frente al endurecimiento progresivo de los aranceles que se venía registrando desde febrero, cuando comenzaron a imponerse cargas adicionales en medio de tensiones políticas y de seguridad en la frontera.

Durante los últimos meses, la tarifa había alcanzado el 100 %, afectando de manera directa el intercambio comercial y generando preocupación en sectores empresariales de ambos países.

PUBLICIDAD

El anuncio ecuatoriano señala que la decisión busca avanzar en mecanismos de cooperación bilateral, con el objetivo de fortalecer tanto la seguridad como el desarrollo económico en las zonas fronterizas.

Desde la perspectiva colombiana, la reducción es vista como una señal que podría facilitar un acercamiento diplomático tras semanas de tensiones y medidas recíprocas.

PUBLICIDAD

Villavicencio indicó que factores internos de Ecuador, como el desabastecimiento y las necesidades económicas, habrían influido en la decisión de disminuir los aranceles, lo que abre un margen para retomar el diálogo.

El anuncio ecuatoriano señala que la decisión busca avanzar en mecanismos de cooperación bilateral, con el objetivo de fortalecer tanto la seguridad como el desarrollo económico en las zonas fronterizas | 2026. REUTERS/Karen Toro

El escenario actual se da luego de una escalada que incluyó no solo el aumento de tarifas, sino también un deterioro en la relación política entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la imposición de aranceles fue interpretada como una medida de presión vinculada a temas de seguridad, especialmente relacionados con el control del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común.

La reducción al 75 % no elimina las restricciones comerciales, pero sí representa un alivio parcial para exportadores colombianos que habían visto encarecer sus productos en el mercado ecuatoriano.

PUBLICIDAD

Sectores como el agro, la industria y los alimentos procesados han sido algunos de los más impactados por estas medidas, debido a su alta dependencia del comercio con el país vecino.

El pronunciamiento de la Cancillería colombiana sugiere que el objetivo es avanzar hacia una normalización completa, que permita regresar a las condiciones previas a febrero, cuando no existían estos gravámenes extraordinarios.

PUBLICIDAD

Por ahora, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado oficialmente sobre la reducción anunciada por Ecuador, lo que mantiene la expectativa sobre la respuesta que adoptará el Gobierno colombiano.

Entre las opciones que se contemplan está mantener las medidas actuales como mecanismo de presión o, por el contrario, iniciar una mesa técnica de negociación que permita desmontar gradualmente las barreras comerciales | crédito VisualesIA

Entre las opciones que se contemplan está mantener las medidas actuales como mecanismo de presión o, por el contrario, iniciar una mesa técnica de negociación que permita desmontar gradualmente las barreras comerciales.

PUBLICIDAD

La evolución de este proceso será determinante para el comercio en la región, especialmente en departamentos fronterizos donde la dinámica económica depende en gran medida del intercambio binacional.

El nuevo escenario abre la puerta a una posible distensión, aunque el camino hacia la normalización total aún dependerá de decisiones políticas y acuerdos concretos entre ambos gobiernos.