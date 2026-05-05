Maluma volvió a ser la cara colombiana de la Met Gala 2026: así lució el reguetonero paisa en Nueva York

Maluma llegó como único colombiano en la edición del Met Gala 2026 con un imponente traje negro - crédito Evan Agostini/AP

La escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a concentrar la atención global este 4 de mayo de 2026. La Met Gala abrió sus puertas con una consigna clara: Costume Art (Arte del Vestuario), una apuesta que situó la moda como una manifestación artística ligada al cuerpo y a la historia del arte; en esa vitrina, cada aparición se leyó como una declaración estética.

Desde temprano, la expectativa en América Latina giró alrededor de un nombre. La pregunta sobre quién asumiría la representación colombiana marcó la conversación previa al evento, las miradas apuntaron en principio a Karol G, pero su ausencia reconfiguró el foco mediático en cuestión de horas.

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Fue entonces cuando Maluma irrumpió en la alfombra del evento y ocupó ese lugar. El artista paisa llegó como la única figura del país en esta edición y consolidó su presencia en una cita donde ya suma varias participaciones.

Maluma eligió un traje negro de dos piezas para la edición del Met Gala 2026 - crédito Daniel Cole/Reuters

La temática Costume Art y el código de vestimenta Fashion Is Art orientaron cada elección estética de la noche. La propuesta curatorial buscó mostrar la relación entre el vestuario y las formas artísticas, con énfasis en la construcción visual del cuerpo. Bajo esa premisa, varias figuras latinas desfilaron con atuendos concebidos como piezas de museo.

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Así fue el diseño del traje que lució Maluma para la edición 2026 de la Met Gala

Maluma optó por un conjunto de dos piezas en tono negro, su prenda superior partió de una estructura clásica, aunque introdujo variaciones en materiales y acabados, diseñado por Haider Ackermann. La solapa, amplia y con terminación en pico, presentó un tejido satinado que contrastó con el resto de la prenda. En la parte frontal del torso apareció una textura brillante que generó destellos bajo la iluminación, un efecto asociado a superficies con lentejuelas o hilos de brillo.

En la zona central del torso, el diseño incorporó un elemento adicional: una banda integrada que evocó un fajín. Este detalle, ligeramente satinado, dividió visualmente la prenda y remitió a referencias de la sastrería formal. El pantalón, en el mismo tono negro, mantuvo una caída recta y sin detalles visibles, lo que equilibró la carga visual del conjunto.

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El conjunto de vestimenta de Maluma sumó un fajín central de aire clásico, un pantalón de línea recta sin ornamentos y un peinado hacia atrás que reforzó la sobriedad general - crédito Daniel Cole/Reuters

El estilo del cabello mantuvo coherencia con su sello visual. En esta ocasión, lo llevó hacia atrás, con un acabado prolijo que armonizó con la sobriedad del conjunto.

Junto a Maluma, en la alfombra también coincidieron figuras latinas como el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro, la actriz Camila Mendes, Bad Bunny, Camila Morrone, Marcello Hernández, entre otros.

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La edición 2026 dejó una imagen clara: la moda como obra y la alfombra como galería. En ese escenario, el reguetonero paisa asumió la representación colombiana y llevó su firma estética a una noche donde cada detalle se interpretó como parte de una narrativa mayor.

Así lució Maluma en la edición de 2025 del Met Gala en New York - crédito Mario Anzuoni/Reuters

Presencia de colombianos en la prestigiosa escalinata de la Met Gala

La presencia colombiana en la Met Gala dejó de ser esporádica y pasó a convertirse en una constante dentro de la alfombra roja más observada del mundo. Con cada edición, nombres del país han ganado espacio en una cita donde la moda define narrativas culturales y mediáticas.

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En ese recorrido, Maluma encabeza la lista como el colombiano con más asistencias, pues el artista paisa suma seis participaciones entre 2019 y 2026, con momentos clave ligados a casas de moda y diseñadores de peso. Su vínculo con Donatella Versace marcó varias de sus apariciones, lo que consolidó su presencia en la gala a lo largo de los años.

El listado también incluye a Karol G, que debutó en 2024 con un atuendo que generó alto impacto mediático. A su lado aparece Shakira, que llegó por primera vez ese mismo año con un vestido rojo que captó la atención global y volvió en la siguiente edición con un vestido rosa.

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Así fue la primera participación de Shakira en la Met Gala en la edición de 2024 donde marcó presencia colombiana - crédito Andrew Kelly/Reuters

El recuento se amplía con J Balvin, que acumula cuatro participaciones entre 2021 y 2025, en la última estuvo junto a su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer.