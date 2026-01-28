Pacientes con enfermedades huérfanas reclaman a Nueva EPS por falta de medicamentos: organizaron protesta

La interrupción de tratamientos médicos afecta de manera crítica la salud de quienes padecen enfermedades huérfanas en la capital - crédito Captura video

La interrupción en la entrega de medicamentos esenciales para personas con enfermedades huérfanas ha generado una reacción visible en Bogotá.

Desde hace varios meses, varios pacientes denuncian la falta de acceso a sus tratamientos, lo que ha puesto en peligro la salud de quienes dependen de estos insumos.

Frente a la sede de la Nueva EPS, ubicada en la carrera 85 con calle 46 en el sector de San Cayetano, pacientes, organizaciones sociales y voceros del sector salud manifestaron en la mañana del miércoles 28 de enero.

El objetivo principal de este plantón pacífico es exigir un suministro digno y continuo de los medicamentos y tratamientos que consideran vitales para su sobrevivencia.

Manifestantes alertan sobre el grave riesgo a la vida debido al desabastecimiento de terapias indispensables en Bogotá - crédito Captura video

Las organizaciones participantes insisten en que el retraso en la entrega de fármacos no es un hecho reciente. Según los manifestantes, la situación se ha prolongado durante varios meses, afectando de manera directa la calidad de vida de quienes padecen enfermedades huérfanas.

Los asistentes al plantón destacan el riesgo que implica para sus vidas no contar con los medicamentos necesarios.

Durante la jornada, los portavoces sociales recalcaron la urgencia de una solución que garantice la continuidad del acceso a los insumos médicos.

El llamado apunta tanto a la EPS como a las autoridades sanitarias, señalando la responsabilidad compartida en la protección de la salud de esta población vulnerable.

Detalles sobre la reunión

El martes 3 de febrero, representantes de Nueva EPS y de organizaciones de pacientes con enfermedades huérfanas mantendrán una reunión clave para abordar la continuidad de los tratamientos y la entrega de medicamentos.

Se están adelantando acuerdos con gestores farmacéuticos para garantizar la entrega de medicamentos - crédito Nueva EPS

La convocatoria surge tras el plantón de varios pacientes frente a una de las sedes de la entidad, quienes reclaman la regularización en la entrega de fármacos esenciales para sus condiciones.

Desde la administradora de salud, la posición oficial subraya la disposición para mantener canales abiertos: “Nueva EPS reafirma su compromiso permanente con los afiliados diagnosticados con enfermedades huérfanas, promoviendo el diálogo, la concertación y la búsqueda de soluciones conjuntas que garanticen la continuidad y calidad en la atención en salud”, manifestó la entidad.

En relación con la provisión de medicamentos, la Nueva EPS confirmó que “se encuentra adelantando acuerdos con los gestores farmacéuticos, orientados a concretar mecanismos que permitan la dispensación oportuna de medicamentos, garantizando que no se vean alterados los tratamientos de los afiliados con enfermedades huérfanas”.

La expectativa de los pacientes y sus familias está centrada en la próxima mesa de diálogo, donde esperan obtener respuestas claras sobre la entrega de los medicamentos.

Pacientes denuncian meses sin recibir los fármacos necesarios para el control adecuado de sus enfermedades raras - crédito Freepik

Delegados de usuarios de Nueva EPS pidieron levantar embargos sobre recursos de la salud: señalan múltiples afectaciones en la atención

El comunicado emitido por los delegados de asociaciones de usuarios de Nueva EPS puso en el centro del debate la preocupación por la afectación en la atención de miles de afiliados, luego de que varios jueces ordenaran embargos sobre recursos destinados a la salud.

Durante la jornada celebrada el lunes 26 de enero en Bogotá, voceros de usuarios y directivos de la entidad coincidieron en que la situación judicial compromete la continuidad de los servicios y el pago a la red prestadora.

Los 22 delegados regionales representaron a usuarios de distintas zonas del país y expresaron un respaldo unánime a la solicitud de levantar los embargos.

El encuentro contó con la presencia de Luis Óscar Galves Mateus, agente interventor de Nueva EPS, acompañado del equipo técnico responsable de exponer el estado actual de la entidad ante los procesos judiciales que afectan sus finanzas.

El comunicado dirigido a la opinión pública y al Consejo Superior de la Judicatura fue categórico: “Los delegados regionales de la Nueva EPS, de manera unánime, por intermedio del presente comunicado, proceden a dar a conocer a la opinión pública y en especial al Consejo Superior de la Judicatura, que rechazan de plano las conductas de los jueces Primero Civil del Circuito de Florencia, Segundo Civil del Circuito de Florencia, el juez promiscuo Civil de Puerto Rico (Caquetá); y juez Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá”, se lee en el documento.