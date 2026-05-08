Colombia

Lenny Tavares y Justin Quiles revelaron que escribir ‘Bichota’ junto a Karol G les generó millonarias ganancias: “Después de eso me quedé a vivir en Miami”

El dúo de cantantes urbanos reveló recientemente cómo fue la creación de la exitosa canción que catapultó la carrera de la colombiana

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Lenny Tavares y Justin revelaron cómo fue la creación de Bichota, la exitosa canción de Karol G - crédito @lennytavarez @karolg/ Instagram
Lenny Tavares y Justin revelaron cómo fue la creación de Bichota, la exitosa canción de Karol G - crédito @lennytavarez @karolg/ Instagram

Lenny Tavárez y Justin Quiles, reconocidos artistas y compositores del género urbano, son dos de los principales autores detrás del éxito mundial Bichota, interpretado por Karol G.

La canción, lanzada el 23 de octubre de 2020 como parte del álbum KG0516, marcó un antes y un después en la carrera de la artista colombiana y se consolidó como un himno de empoderamiento femenino en la música latina.

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Según han relatado los propios compositores, la colaboración surgió cuando Karol G convocó a Justin Quiles y Lenny Tavárez al estudio con la idea inicial de lo que quería transmitir en el tema. En entrevistas, Quiles explicó: “Karol G me llamó a mí para grabar en el estudio, a mí y a Lenny. Karol ya tenía una idea de lo que quería hacer, pero todos juntos empezamos a lanzar ideas para que la canción pueda quedar”.

La química entre los tres permitió que la letra y el concepto evolucionaran, sumando aportes que llevaron a Bichota a convertirse en uno de los mayores éxitos del género urbano actual.

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Aunque no precisaron cifras, los artistas destacaron que las ganancias generadas por 'Bichota' fueron significativas y les permitieron tomar decisiones clave en su trayectoria - crédito captura de pantalla @ByJuancitoTV/ YouTube
Aunque no precisaron cifras, los artistas destacaron que las ganancias generadas por 'Bichota' fueron significativas y les permitieron tomar decisiones clave en su trayectoria - crédito captura de pantalla @ByJuancitoTV/ YouTube

La canción fue escrita por Karol G, Lenny Tavárez, Justin Quiles, Cristián Salazar y Ovy on the Drums, quien también se encargó de la producción.

A casi seis años del lanzamiento de Bichota, Lenny Tavárez y Justin Quiles participaron en el programa Desde Cero, donde compartieron detalles sobre el proceso creativo de la canción y reflexionaron acerca del impacto que tuvo en sus vidas. Ambos destacaron cómo el éxito del tema no solo les brindó reconocimiento en la industria musical, sino que también generó importantes beneficios económicos y nuevas oportunidades profesionales.

En el programa, el conductor les preguntó cuánto dinero ganaron, detalle que no revelaron, pero sí aseguraron que cambió la vida de ambos. “La verdad es que no sabemos exactamente cuándo generó, porque cuando viene todo el dinero, llega todo y no dice de cuáles canciones son”, explicó Justin Quiles, a lo que Lenny añadió: “Esa canción la escribimos los dos con Karol, pero con esa canción fue que yo decidí quedarme en Miami, con eso te digo todo, con lo que generó fue que dije que aguantaba quedarme aquí”, lo que dio a entender que la canción vendió varios millones.

La hermandad de Lenny Tavárez y Justin Quiles: el dúo inseparable que conquistó los conciertos de J Balvin - crédito @lennytavarez/IG
Las colaboraciones entre Karol G, Tavárez y Quiles han dejado una huella importante en el género urbano de la última década - crédito @lennytavarez/IG

Ante la duda del presentador por un precio estimado de lo que recibieron por Bichota, Lenny aseguró: “Uy no sé, alcanzó para mantener la vida de nosotros, fue una muy buena ayuda”, explicó el reguetonero.

A lo largo de su carrera, Karol G ha mantenido una estrecha relación profesional con Lenny Tavárez y Justin Quiles, dos figuras clave en la escena urbana latina de la ultima decada. La colaboración entre los tres artistas no solo ha dejado huella en la composición de grandes éxitos, sino que también ha consolidado una fórmula creativa que ha marcado la evolución del género.

Uno de los momentos más destacados de esta alianza fue la creación de Bichota, lanzada en 2020. Esta canción, que se convirtió en un himno de empoderamiento y éxito internacional para Karol G, contó con la participación activa de Tavárez y Quiles en el proceso de composición. El trabajo conjunto entre los tres no solo se reflejó en la letra y el concepto del tema, sino también en la química artística que lograron en el estudio. Bichota alcanzó los primeros lugares en rankings internacionales y es considerada uno de los mayores logros de la carrera de Karol G.

La sociedad creativa no se limitó a ese sencillo. En 2021, los tres volvieron a coincidir en Déjalos Que Miren, una de las canciones incluidas en el álbum KG0516, donde nuevamente Lenny Tavárez y Justin Quiles aportaron en la composición. Esta continuidad ha garantizado una identidad musical reconocible y una conexión directa con el público.

Karol G y su álbum "Mañana sera bonito" siguen cosechando reconocimientos en las listas de fin de año. Esta vez la revista Billboard reconoció el éxito de la Bichota como uno de los momentos destacados de 2023 - crédito @karolg/Instagram y Universal Music Latino
En 2023, la relación creativa siguió vigente con 'Besties' y 'Ojos Ferrari', para el album 'Mañana será bonito', ampliando la lista de éxitos compartidos entre Karol G, Justin Quiles y Lenny Tavárez - crédito @karolg/Instagram y Universal Music Latino

En 2023, la colaboración se mantuvo vigente con Besties, un tema del álbum Mañana Será Bonito, en el que ambos artistas participaron en la creación. Justin Quiles, además, ha sumado créditos en Ojos Ferrari, en la que interpreta junto a Karol G y Ángel Dior, ampliando así la lista de colaboraciones exitosas.

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