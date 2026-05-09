Murió Germán Vargas Lleras: Gustavo Petro lamentó la muerte del exvicepresidente y destacó su papel en la política colombiana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó públicamente al fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ocurrido el 8 de mayo de 2026 en Bogotá a los 64 años.
Petro lamentó la muerte del líder político, resaltando su papel combativo dentro de la vida pública del país. A través de su cuenta oficial en X, el mandatario escribió: “Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”.
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