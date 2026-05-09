La advertencia que hizo la Alcaldía de Medellín tras desmanes en el Atanasio Girardot: “O pagan plata o pagan con cárcel”

Las fuertes protestas en el máximo escenario deportivo de los paisas fue registrado por varias cuentas locales de periodismo local de Medellín-crédito @ciudadsur_/X

La noche del jueves 7 de mayo, las autoridades de Medellín enfrentaron uno de los episodios de violencia más notorios en la reciente historia del fútbol colombiano.

Desde los primeros minutos del encuentro entre el Independiente Medellín y el Flamengo de Brasil, el estadio Atanasio Girardot se vio envuelto en graves alteraciones al orden público.

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El ambiente ya estaba tenso debido a la inconformidad de la hinchada local con la dirigencia del club, especialmente por recientes gestos de su presidente, Raúl Giraldo, tras la eliminación del equipo de la Liga BetPlay.

La situación escaló rápidamente: lanzamiento de bengalas, uso de pirotecnia, pancartas y cánticos en contra de directivos y jugadores, sumados a la destrucción de infraestructura, obligaron a la intervención inmediata de las autoridades.

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La cancelación del partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores se debió a severos disturbios dentro y fuera del estadio Atanasio Girardot-crédito @wbeimarlodice/X

De acuerdo con el balance oficial, se reportó la destrucción de 9 orinales, un sanitario, 13 brazos de lavamanos, 6 gabinetes contra incendios, 3 cámaras de seguridad, hurto de extintores y 113 sillas dañadas dentro del escenario deportivo.

Acción policial y la advertencia de la Alcaldía

El escuadrón Undmo, compuesto por más de 300 uniformados, intervino para evacuar el estadio y controlar los desmanes tanto dentro como fuera del recinto. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, rechazó de manera tajante el comportamiento violento de un sector de la hinchada, diferenciando a los verdaderos aficionados de quienes calificó como “desadaptados, bandidos y vándalos”.

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La intervención policial culminó con nueve capturas, de las cuales ocho corresponden a mayores de edad y una a un menor, todos presentados ante la Fiscalía General de la Nación.

El secretario de Seguridad de Medellín condenó la violencia y diferenció a los verdaderos aficionados de los grupos de vándalos y desadaptados - crédito @ManuelVillaMe/X

En palabras de Manuel Villa, la consigna es clara: “Les tiene que doler con la libertad o con el bolsillo, pero pagan porque pagan, o pagan plata o pagan con cárcel”. La administración de la ciudad confirmó que a los detenidos se les impusieron comparendos bajo la Ley 1801, se les prohibirá el ingreso al estadio por al menos un año y deberán enfrentar multas millonarias.

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El trasfondo de la crisis y la reacción institucional

Los disturbios del 7 de mayo no surgieron de manera aislada. Días antes, la hinchada del Independiente Medellín ya había protagonizado protestas contra el mayor accionista del club, Raúl Giraldo Gómez, que celebró la eliminación del equipo en el torneo local y mostró billetes a los hinchas en el mismo estadio, un gesto que fue interpretado como una provocación.

Tras la suspensión y posterior cancelación del partido ante Flamengo, la Conmebol determinará las sanciones deportivas correspondientes, entre ellas la posible pérdida de puntos para el equipo colombiano.

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Los capturados enfrentan multas millonarias, prohibición de ingreso al estadio y procesos judiciales bajo la Ley 1801 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia - crédito Reuters

El Inder (Instituto de Deportes y Recreación de Medellín), responsable de la administración del Atanasio Girardot, ya interpuso las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por los daños materiales, mientras continúa la cuantificación de las pérdidas.

La administración municipal ratificó su compromiso con una política de convivencia y cultura del fútbol en paz, enfocando sus esfuerzos en identificar y judicializar a todos los responsables de los hechos.

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Medidas ejemplares y próximos pasos

La política de “tolerancia cero” anunciada por la Alcaldía contempla la aplicación estricta de la Ley del Fútbol y la colaboración con la Fiscalía para que los responsables sean plenamente individualizados y judicializados. Las autoridades confirmaron que, además de las capturas iniciales, se trabaja en la identificación de otros implicados a través de las cámaras de seguridad del estadio.

El noticiero deportivo más importante de Brasil registró los momentos de la vandalización del Atanasio Girardot-crédito @SportsCenterBR/X

Manuel Villa reiteró que la prioridad es garantizar que quienes causen daños asuman las consecuencias: “Que sea capturado y presentado ante la justicia, que sea totalmente individualizado, y les tiene que doler o con la libertad o con el bolsillo”, enfatizó el funcionario.

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Mientras tanto, el Independiente Medellín atraviesa una crisis institucional tras su eliminación en la Liga BetPlay y el escándalo internacional por los disturbios, quedando a la espera de nuevas decisiones disciplinarias y judiciales.

El próximo reto deportivo del club será ante Cusco FC de Perú, pero la atención seguirá centrada en las medidas que adopte la administración de Medellín para evitar que estos hechos se repitan en el Atanasio Girardot.

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