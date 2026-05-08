Independiente Medellín se pronunció oficialmente tras los actos de violencia en el partido ante Flamengo

Independiente Medellín rechazó los actos de violencia que derivaron en la cancelación de Conmebol del partido ante Flamengo por la Copa Libertadores - crédito Luisa González/REUTERS

A casi 24 horas de que se produjeran las protestas y actos de vandalismo en el estadio Atanasio Girardot en el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, las directivas del conjunto antioqueño se pronunciaron por lo ocurrido en la noche del pasado jueves 7 de mayo.

En un comunicado firmado por el Equipo del Pueblo S.A., el grupo de accionistas liderado por Raúl Giraldo, la institución indicó que “comprende la frustración de la hinchada y respeta sus opiniones, siempre que se expresen con respeto y dentro del marco de la sana convivencia”.

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El club agradeció a los seguidores “que acataron de manera tranquila la evacuación del estadio y su buen comportamiento, aun en medio de sus inconformidades”, y ofreció “disculpas a la afición en general, a la hinchada de Flamengo, destacando su comportamiento, así como el de sus jugadores y directivos”.

El club manifestó su rechazo a los actos de vandalismo dentro del Atanasio Girardot y aseguró que ya trabaja con las autoridades para identificar a los responsables - crédito captura de pantalla página oficial DIM

La entidad expresó que “lamenta que una fiesta deportiva internacional se haya visto afectada por comportamientos que van en contra del espíritu del fútbol” y rechazó de manera categórica los actos vandálicos y los daños a las instalaciones del Estadio Atanasio Girardot, asegurando que es un tipo de comportamiento “que no representa a la hinchada de la institución”.

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El comunicado también señala que el club iniciará, de mano con las autoridades competentes, las investigaciones correspondientes para esclarecer e identificar a los responsables de lo ocurrido en el escenario deportivo. “Este tipo de situaciones no afectan a individuos aislados, sino a la institución, a la ciudad y al espectáculo del fútbol en general”, añadieron.

Finalmente, la institución informó que “en los próximos días dará a conocer las decisiones que adoptará frente a la situación actual del Deportivo Independiente Medellín”. Este último punto reviste especialmente importancia, particularmente debido a lo revelado por el periodista Pipe Sierra en su cuenta de X, quien afirmó que debido al ambiente de inconformidad generalizado contra la gestión de Giraldo, existe la posibilidad de que este decida vender su participación accionaria por solicitud de su familia.

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A raíz de los polémicos gestos de Raúl Giraldo contra la hinchada del DIM y la reacción de la hinchada en el partido ante Flamengo, la familia del principal accionista le habría pedido vender su participación accionario en el club - crédito @PSierraR/X

Cabe recordar que, debido a la cancelación del partido por parte de la Conmebol y el equipo arbitral, tanto Independiente Medellín como el estadio Atanasio Girardot enfrentan la posibilidad de recibir desde multas económicas por violación del Código Disciplinario, hasta sanciones que imposibiliten el uso del escenario deportivo en futuros partidos disputados por torneos Conmebol. De momento, la entidad solamente ha informado que el caso está en manos de su Comisión Disciplinaria, responsable de tomar las determinaciones del caso.

Directivo del Flamengo se refirió a los disturbios de la hinchada del Medellín en Copa Libertadores

El secretario técnico del Flamengo habló sobre que espera la determinación de la Conmebol sobre la cancelación del partido, con la posibilidad de que se de por ganado el partido en el escritorio a favor del vigente campeón de América -crédito @Flamengo/X

Flamengo publicó en su cuenta de X un video del dirigente deportivo José Boto, que abordó los incidentes vividos en el Atanasio Girardot de Medellín.

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“Como es obvio, nosotros esperamos ganar estos tres puntos porque la responsabilidad no es nuestra. Los reglamentos son claros: el equipo local no pudo garantizar la seguridad. Esas condiciones de seguridad no se cumplieron y por eso la decisión de la Conmebol nos parece la más correcta, porque por encima de todo está la integridad de las personas”, dijo.

Adicionalmente, Boto aseguró que Flamengo siempre quiso jugar el partido, pero fue la Conmebol la que decidió cancelar el encuentro. “También quiero decir que nosotros siempre quisimos jugar, que era nuestra voluntad hacerlo, pero pedíamos que se reunieran todas las condiciones de seguridad para nuestros jugadores, nuestros aficionados y para nosotros fuera del estadio, al ir al aeropuerto. Esas condiciones de seguridad no se cumplieron y por eso la decisión de la Conmebol parece la más adecuada, porque por encima de todo está la seguridad y la integridad física de las personas, ¿vale?”, completó.

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