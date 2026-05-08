James Rodríguez se despachó contra los medios y aficionados que lo critican: “Cuando pierde la selección, soy yo”

James Rodríguez es el capitán y líder de la selección Colombia en los últimos años, disputando dos mundiales hasta ahora - crédito FCF

James Rodríguez ha tenido que afrontar toda clase de críticas, comentarios y juzgamientos a lo largo de los últimos años, debido a que no le ha ido bien a nivel de clubes y con el combinado nacional tiene la obligación de figurar en todas las competencias.

El volante envió un duro mensaje a sus críticos por su desempeño con la selección Colombia, pues cada vez que el equipo le va mal en algún partido o campeonato, es el primer señalado y al que le toca poner la cara en medio de esa situación, como se dio durante algunas fechas de las eliminatorias al Mundial 2026.

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Por lo pronto, James afronta un duro momento con el Minnesota United, pues le quedan pocos partidos en la MLS antes de la Copa del Mundo y todo apunta a que llegará al certamen prácticamente como jugador libre, pues la institución no le renovaría contrato.

“Defenderé a mi país hasta que no pueda más”

En el tráiler del documental sobre la carrera de James Rodríguez, que se transmitirá por la plataforma de Netflix y constará de tres capítulos, se mostrarán tanto sus buenos momentos y títulos, como las malas épocas en clubes.

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Con respecto a la Tricolor, James Rodríguez se defendió de las críticas cada vez que le va mal al equipo, al ser el capitán y referente de la plantilla, al decir que siempre es el señalado cuando las cosas no van de la mejor manera y debe ponerse al frente de la situación.

James Rodríguez fue uno de los jugadores que afrontó las críticas por la derrotas ante Francia y Croacia - crédito FCF

“Cuando gana la selección es el equipo; cuando pierde Colombia, soy yo”, fueron las palabras del mediocampista en uno de los apartes del documental, además de añadir que “defenderé a mi país hasta que no pueda más”, al recordar que ya tiene 34 años.

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De otro lado, James Rodríguez afirmó que se siente en condiciones de llevar el peso de la responsabilidad de ser el capitán del combinado nacional de mayores.

Pese a su mal momento en clubes, James Rodríguez siempre tiene la confianza de ser titular en la selección Colombia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

“Es una sensación muy diferente jugar para tu país. Cada partido que yo juego con Colombia es un sueño”, dijo el volante que, pese a su mal momento en los clubes, al pasar por nueve conjuntos desde 2019, siempre responde cuando se pone la camiseta amarilla.

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¿Se viene el final con Minnesota?

La situación de James Rodríguez en Estados Unidos es más complicada de lo esperado, pues no ha cumplido con las expectativas de los aficionados y el cuerpo técnico al momento de su llegada, y tal parece que habría una decisión sobre el jugador de 34 años.

Minnesota United no le renovaría el contrato a James Rodríguez, pues solo lleva seis partidos disputados, dos en condición de titular, sin goles ni asistencias, para un total de 183 minutos en el campo de juego, cifras muy bajas que provocarían su salida el 30 de junio, cuando acabe su contrato.

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James Rodríguez sigue sin ser tenido en cuenta por el Minnesota United y corre el riesgo de llegar al Mundial 2026 en bajo nivel y con contrato terminado - crédito @MUFC/X

Además, el director deportivo Khaled El-Ahmad afirmó que “nunca se le garantizaron minutos” al colombiano, sino que su participación dependía de su condición física y la decisión del entrenador que, por el momento, no lo ha necesitado en la MLS.

Por otro lado, laS selección Colombia arrancaría la concentración el 15 de mayo, según el dirigente, así que a James solo le quedarían dos partidos con Minnesota antes de unirse al combinado nacional, pues la liga se tomará un descanso hasta junio, cuando probablemente el volante ya no sea parte de los Loons y le toque buscar un nuevo club para su carrera profesional.

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