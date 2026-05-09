Colombia

Álvaro Uribe Vélez se pronunció por la muerte de Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical: “Mala hora de la patria”

El excongresista, exvicepresidente y ex candidato presidencial falleció a los 64 años y dejó un legado en la política, además de ser uno de los férreos opositores al Gobierno Petro

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El expresidente Uribe compartió el mensaje la mañana del miércoles 11 de marzo de 2026 - crédito Lina Gasca y Camila Díaz / Colprensa
Álvaro Uribe Vélez fue uno de los políticos que envió sus condolencias por la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito Lina Gasca y Camila Díaz / Colprensa

El mundo de la política en Colombia sufrió un duro golpe con la noticia de la muerte de Germán Vargas Lleras, líder natural del partido Cambio Radical y uno de los personajes más influyentes del siglo XXI, tanto por su aporte en distintos cargos, como por algunas polémicas en su colectividad.

Uno de los políticos que se pronunció fue Álvaro Uribe Vélez, exsenador y expresidente de la República, que envió sus condolencias y lamentó su pérdida, en especial porque se da a menos de un mes para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo.

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Por el momento, no se ha confirmado la causa exacta de la muerte de Vargas Lleras, nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, que en los últimos meses se alejó de los focos mediáticos por graves problemas de salud.

“La democracia necesitaba de su verticalidad”

La noticia sobre el fallecimiento de Germán Vargas Lleras generó reacciones inmediatas entre dirigentes y figuras públicas de Colombia. Uno de los primeros en pronunciarse fue Álvaro Uribe Vélez, expresidente del país, que publicó un mensaje en sus redes sociales describiendo la relevancia del líder y su legado en la política nacional.

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Uribe Vélez manifestó que la partida de Vargas Lleras se produce en un periodo en que “la democracia más necesitaba de su verticalidad”. En el mensaje, el expresidente destacó la dificultad de encontrar líderes “de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general”.

Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras
Este fue el trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez por el fallecimiento de Germán Vargas Lleras - crédito @AlvaroUribeVel/X

El mensaje, difundido a través de la red social X, incluyó palabras de solidaridad para los seres queridos de Vargas Lleras, sus allegados en el partido y todas las personas que lo apreciaban desde diferentes sectores políticos. “A su hija, a toda su familia, a quienes lo acompañaron en Cambio Radical y a aquellos que desde distintas orillas lo apreciaban, toda nuestra solidaridad”.

Diversas voces del ámbito político y social continúan sumándose a los mensajes de condolencia y reflexión, resaltando el papel de Vargas Lleras en la vida pública del país y la influencia de su trayectoria en las instituciones democráticas de Colombia.

Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras han compartido en la política durante casi cuatro décadas - crédito Colprensa
Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras han compartido en la política durante casi cuatro décadas - crédito Colprensa

La posible causa de la muerte

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció a causa de las complicaciones derivadas de un meningioma benigno, un tumor cerebral que requirió múltiples intervenciones y tratamientos en hospitales de Bogotá y Houston, Texas, mencionó el medio Blu Radio. Desde 2016, el líder político luchaba contra la enfermedad, y su condición de salud se agravó notablemente entre 2024 y la fecha de su deceso.

El deterioro progresivo de su estado motivó hospitalizaciones de urgencia en los últimos meses, aunque los detalles sobre el diagnóstico preciso y los tratamientos empleados nunca fueron divulgados. El meningioma obligó a Vargas Lleras a someterse a cirugías tanto en la clínica Santa Fe de Bogotá como en centros médicos especializados en Estados Unidos.

Vargas Lleras regresó al Senado en cuestión de semanas, con secuelas todavía evidentes del libro bomba - crédito Colprensa
Vargas Lleras regresó al Senado tras un atentado con un libro bomba - crédito Colprensa

Por otro lado, la trayectoria de Germán Vargas Lleras en la vida pública inició a los 19 años, marcada por el peso de un legado familiar: era hijo de Germán Vargas Espinosa y de Clemencia Lleras. Su primer cargo relevante llegó en 1989, como secretario privado del Ministerio de Agricultura, durante el Gobierno de Virgilio Barco.

En 1994 fue elegido senador, labor que realizó durante casi una década, llegando a ejercer la presidencia del Senado en 2003. Posteriormente, encabezó el Partido Cambio Radical y, bajo la administración de Juan Manuel Santos, ocupó las carteras de Interior y Vivienda antes de ser designado vicepresidente entre 2014 y 2018.

También fue candidato a la presidencia en las elecciones de 2018 y 2022, en los últimos años se vio como opositor a las políticas del presidente Gustavo Petro y su partido pasó de ser independiente a contradictor.

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