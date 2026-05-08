La madre de Westcol habló sobre su relación con Luisa Castro y sorprendió con su opinión: “Ha tenido muchas, la verdad”

La madre de Westcol reveló detalles inéditos sobre la relación de su hijo con Luisa Castro - crédito @westcol / Instagram

La figura de Westcol, uno de los streamers más influyentes de Colombia, continúa generando conversación en redes sociales y medios digitales, no solo por su éxito profesional, sino también por el interés que despierta su vida privada.

Recientemente, la atención se centró en una entrevista concedida por su madre al programa Lo Sé Todo, en la cual abordó temas poco conocidos sobre el entorno personal del creador de contenido antioqueño.

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Durante la charla, la madre de Westcol habló abiertamente sobre las relaciones sentimentales de su hijo y sorprendió a los seguidores con sus respuestas directas y sin rodeos. Aclaró que siempre ha preferido mantener cierta distancia respecto a las decisiones amorosas del streamer, eligiendo no involucrarse en los detalles de sus vínculos.

“Yo con ellas no me meto para nada, no tengo ningún problema (…) Todas son formalitas, ha tenido muchas la verdad”, expresó ante las cámaras, generando múltiples reacciones entre quienes siguen de cerca la vida del influencer.

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Uno de los momentos que más llamó la atención durante la entrevista fue cuando se le preguntó específicamente por Luisa Castro, reconocida creadora de contenido y actual pareja de Westcol. La madre del streamer aseguró que, si bien no mantiene una relación cercana con Luisa, la impresión que le dejó ha sido positiva. “Como apenas hace poquito la conozco, yo casi no hablo con ella. Pero sí, es muy formalita, muy sencilla, me cayó hasta bien”, comentó.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse, reactivando los debates y comentarios sobre la relación entre Westcol y Luisa Castro, quienes en el pasado han sido protagonistas de titulares y tendencias debido a su romance y posteriores altibajos. Aunque ambos se encuentran actualmente enfocados en sus respectivos proyectos, cualquier referencia a su vínculo sigue captando la atención de sus seguidores y la opinión pública.

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“Muy linda se ve la señora”, “tan tranquila”, “cómo va a decir que ha tenido varias novias jaja”, “me cayó mejor que Westcol”, “que humildad la de esta señora 🥰“, ”ella sabe en el fondo que Luisa no es", con algunas de las reacciones que dejaron los internautas.