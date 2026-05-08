Colombia

Alfredo Redes sorprendió a Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno al pedirles $30 millones para su cumpleaños: así reaccionaron

El cartagenero, conocido por su participación en la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, volvió a ser noticia tras publicar un video en el que bromeó con las personas mencionadas

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Alfredo Redes pidió 30 millones de pesos a sus amigos famosos y desató risas en redes sociales - crédito @alfredoredes/ Instagram

Alfredo Redes, cuyo nombre real es Eduardo José Ferrer, es un creador de contenido digital y actor originario de Cartagena que ganó reconocimiento a nivel nacional tras su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, transmitida por el Canal RCN. Su presencia en el reality lo consolidó como una figura popular en redes sociales, donde destaca por su sentido del humor y espontaneidad.

Recientemente, volvió a captar la atención en el mundo digital al publicar un video en el que realiza una broma a sus excompañeras del reality, Karen Sevillano y La Segura, así como al cantante Pipe Bueno. Aprovechando la cercanía de su cumpleaños en junio, Alfredo contactó a los tres con el pretexto de enviarles la invitación para su próxima celebración.

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Sin embargo, lo que parecía un simple gesto amistoso se convirtió en una broma inesperada cuando Alfredo les solicitó a cada uno la suma de 30 millones de pesos supuestamente para los preparativos de la fiesta. Las reacciones de Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno fueron diversas y quedaron registradas en el video, generando comentarios y risas entre sus seguidores.

“Vamos a llamar a mis amigos los famosos, en este caso vamos a llamar a Pipe Bueno, Karen Sevillano y Natalia ‘La segura’. Vamos a decirle a Pipe que nos cante y vamos a pedirle plata a las peladas para armar la fiesta”, explicó Alfredo.

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En el video se ve que la primera que recibió la llamada fue La Segura, que desató varios comentarios con su reacción.

Alfredo Redes sorprendió a Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno con una insólita petición para su cumpleaños - crédito Canal RCN - @pipebueno @karensevillano @la_segura/ Instagram
Alfredo Redes sorprendió a Karen Sevillano, La Segura y Pipe Bueno con una insólita petición para su cumpleaños - crédito Canal RCN - @pipebueno @karensevillano @la_segura/ Instagram

“Segu, es que tú sabes que yo cumplo el 2 de junio, voy a hacer la fiesta y obvio estás invitada, pero necesito completar la fiesta, para ver si me prestas 30 millones de pesos”, dijo Alfredo, a lo que en medio de la risa la Segura respondió. “30 millones, ¿qué, papi? Disculpe, ¿vení y es que yo soy tu mujer, tu hermana o qué para prestarte 30 millones de pesos? Te pasaste horrible, si yo ando pagando la Dian. Alfredo dime que esto es parte de una broma porque estoy que te bloqueo".

“La Segura me representa”, “yo también lo hubiera bloqueado donde no hubiera sido broma”, “ella estaba dispuesta a hacer una rifa”, dicen algunos comentarios sobre la llamada a La Segura.

Después de hablar con la creadora de contenido, Alfredo decidió llamar a Pipe Bueno, a quien le pidió el favor de ser su alto musical en la fiesta. “Papi, te llamo por un favorcito, pequeñito, es que yo cumplo el 2 de junio, y es para ver si tú me cantas al gratin, yo te puedo pagar con salchipapa”, le dijo Alfredo a Pipe.

Pipe Bueno habló de la relación que tiene con el público venezolano y la anécdota que tiene con ellos
Pipe Bueno aceptó con humor la invitación de Alfredo para cantar en la fiesta, aunque bromeó sobre la propuesta de recibir salchipapas como pago y llevar varias cajas de whisky - crédito @pipebueno/Instagram

En medio de risas, el cantante popular respondió: “Papi, pero toca que me alimente por un mes con salchipapas, pero bueno, ya dijo, ready”, aceptando la propuesta de Alfredo, pero además el cartagenero le pidió también el favor de llevar ocho cajas de whisky. “No jodas, Alfredito, o sea, voy a ir a cantar y aparte te llevo el whisky, pero bueno, yo le llevo, pero es que 8 cajas es mucho, pero hágame que eso va”, dijo Pipe, desatando sorpresa entre los comentarios.

“Pipe bueno es ese amigo que no sabe poner límites 😂“, ”Pipe Bueno es todo lo que está bien en la vida", “pero el único que le ayudo fue pipe”, fueron las reacciones del público.

La última en llamar fue a Karen Sevillano, que se sorprendió con el favor que le pidió su excompañero en La casa de los famosos. “Karen, tú sabes que yo cumplo el otro mes, la idea es ver si puedes hacerme el favor de prestarme 30 millones de pesos para completar la fiestas”, dijo Alfredo, a lo que Karen, notablemente sorprendida, dijo: “¿30 millones?, Bueno, Alfredo, ¿y esa qué clase de fiesta es?, ¿y esa fiesta de cuántos es o qué?, ni la hija de La Valdiri, pues. O sea que vos vas a hacer la fiesta con mi plata", dijo Karen en medio de risas.

Karen Sevillano y el mensaje por el chiste racista que le hicieron en una entrevista - crédito @karensevillano/IG
Karen Sevillano, la última en ser contactada, se mostró sorprendida ante la petición, cuestionando el tamaño y el costo de la fiesta en tono divertido - crédito @karensevillano/IG

“Bueno Alfredo, ¿y esa que clase de fiesta es”, “por qué nadie habla de que LA SEGURA estába dispuesta. hacer hasta una rifa 🤣🤣“, ”con la segura NO se cuenta para ningún favor", “En la vida soy Pipe Bueno; nunca puedo decir que NO hajajaja”, “la segura no prestó,puso límites y saco soluciones🤣“, dicen algunos de los comentarios.

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