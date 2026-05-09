Hora y dónde ver Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: el verde inicia los playoffs en Bogotá

Internacional de Bogotá y Atlético Nacional abrirán la ida de los cuartos de final en la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

La Liga BetPlay iniciará la fase de playoffs con ocho equipos clasificados que disputarán tres rondas eliminatorias a ida y vuelta, en lugar de las tradicionales seis jornadas, para definir a los finalistas.

En los cuartos de final, Internacional de Bogotá enfrentará a Atlético Nacional en una serie en la que el equipo antioqueño parte como favorito, respaldado por su desempeño en el Todos contra Todos. Sin embargo, los bogotanos, que debutan bajo una nueva administración e identidad visual, buscarán sorprender en su primera participación en esta instancia.

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El partido generó inquietudes de seguridad debido a los hinchas de Nacional, lo que casi obliga a trasladar el encuentro a otro escenario. Finalmente, las autoridades locales lograron garantizar las condiciones, y se prevé un aforo completo para el primer encuentro de la serie.

Hora y dónde ver Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

En uno de los partidos más atractivos de la ida de los playoffs, los capitalinos, que ingresaron a esta fase en la última jornada y gracias a otros resultados, les tocó con nada menos que el único equipo que llegó a los 40 puntos y con una plantilla llena de figuras.

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Internacional de Bogotá recibirá a Atlético Nacional el sábado 9 de mayo, en medio de las celebraciones por el Día de la Madre, desde las 4:00 p. m., en un horario ideal para que los aficionados asistan al estadio de Techo, donde finalmente se jugará el compromiso.

Dereck Moncada es figura del Internacional de Bogotá y pieza clave para los playoffs - crédito @dereckmoncadaa/Instagram

El duelo se verá por el canal deportivo Win+ Fútbol, que tiene los derechos exclusivos del fútbol colombiano y negocia para mantenerlos en el periodo 2027-2030, además de que los hinchas podrán ver el duelo en su plataforma de streaming llamada Win Play.

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Nacional llegará con la obligación de ganar, pues después de ser eliminado en la Copa Sudamericana, en fase previa ante Millonarios, ahora debe salir campeón del fútbol colombiano para mantener al técnico Diego Arias y a buena parte de la plantilla.

En su anterior presentación, Atlético Nacional goleó 3-0 a Internacional de Bogotá en Medellín - crédito Atlético Nacional

En el caso de Internacional, ya logró el objetivo de pasar a los playoffs, una proeza para una escuadra que arrancó una nueva historia, y lo que sigue es pelear en las finales y sumar la mayor cantidad de puntos posibles para la tabla de reclasificación, que da cupos a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

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La sede del partido

Tres días antes del partido de playoffs, surgió un inconveniente debido a que el Comité de Convivencia y Seguridad del Distrito no autorizó la solicitud de Internacional de Bogotá para disputar el encuentro en el estadio El Campín, con la presencia masiva de la hinchada visitante. Por tal motivo, se permitió que el partido se juegue en el estadio de Techo, pero con la restricción de no permitir distintivos de Atlético Nacional en las graderías.

Desde la organización de Internacional de Bogotá se informó: “Durante los últimos días, sostuvimos múltiples conversaciones y mesas de trabajo con la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol y demás actores responsables de la organización del evento, trabajando intensamente para encontrar alternativas que permitieran realizar este encuentro en el estadio El Campín y vivir una verdadera fiesta del fútbol en Bogotá. Desafortunadamente, no fue posible llevar a cabo el evento en las condiciones que soñábamos para la ciudad, para los hinchas y para el fútbol colombiano”.

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Internacional de Bogotá clasificó por primera vez a los cuartos de final del fútbol colombiano en El Campín - crédito Internacional de Bogotá

El conjunto bogotano mencionó que “queremos reconocer especialmente la disposición, apertura y compromiso de la Policía Nacional, institución que en todo momento mostró voluntad de colaborar y acompañar la construcción de soluciones, siempre desde el cumplimiento de su deber y sus capacidades operativas”.

“Aun así, estamos felices de poder disputar este partido en Techo, nuestra casa y donde esperamos vivir una gran noche junto a nuestra hinchada en uno de los encuentros más importantes de nuestra historia reciente”, finalizó.

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