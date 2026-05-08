Atlético Bucaramanga sigue anunciando bajas para el segundo semestre de 2026: despidió a un importante jugador

Atlético Bucaramanga empezó a desmantelar la plantilla para rearmarla, de cara al segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

El Atlético Bucaramanga dejó atrás la eliminación en los playoffs de la Liga BetPlay, lo que representó su segundo revés en el primer semestre de 2026, y ya inició la planificación del plantel para la segunda mitad del año con el objetivo de alcanzar las rondas finales y acumular puntos en la reclasificación para regresar a una competencia internacional.

El club santandereano anunció la salida de su segundo jugador en este periodo, futbolista que se incorporó en el reciente mercado de fichajes y no logró consolidarse bajo la dirección técnica de Leonel Álvarez, que fue separado del cargo tras los resultados adversos.

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El próximo reto para el Bucaramanga es la Copa Colombia, certamen en el que participa desde la fase de grupos. Este torneo se presenta como una vía adicional para acceder a la Copa Sudamericana y sumar un nuevo trofeo a la historia de la institución, que ya cuenta con la Liga BetPlay obtenida en 2024. Baja en el Bucaramanga

Debido a la mala campaña en el primer semestre de 2026, los santandereanos empezaron a analizar el rendimiento de cada uno de sus jugadores, para saber quiénes quedaron en deuda y deben buscar otro destino y a los que mantendrá para el próximo torneo.

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Debido a eso, el Atlético Bucaramanga anunció la salida de Fáber Gil, extremo que no sumó muchos minutos en el club y, con apenas seis meses en la institución, vio la puerta de salida debido a su bajo nivel y, según el equipo, para darle espacio a nuevas caras.

Este fue el comunicado con el que se anunció la salida de Fáber Gil del Bucaramanga, después de solo seis meses - crédito Atlético Bucaramanga

“Desde el club se continúa trabajando de manera responsable, evaluando permanentemente cada situación deportiva y administrativa en beneficio del equipo”, fue lo que informó el cuadro Leopardo en un comunicado, publicado en su página web oficial.

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Bucaramanga añadió que “reiteramos nuestro compromiso con la afición y con el crecimiento del proyecto deportivo, enfocado en fortalecer al plantel y en representar con orgullo nuestros colores en cada competencia, buscando siempre alcanzar los objetivos trazados”.

Fáber Gil solo disputó tres partidos con el Bucaramanga, lo que desencadenó en su salida del club - crédito Atlético Bucaramanga

Fáber Gil solo disputó tres partidos con el equipo santandereano en el primer semestre de 2026, todos por la Liga BetPlay, no fue convocado para la Copa Sudamericana ni el debut en la Copa Colombia, por lo que era casi inminente su salida.

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Adiós al capitán de la primera estrella

Otra baja en el Atlético Bucaramanga es Jefferson Mena, defensor central que terminará un ciclo de cuatro años con los santandereanos por decisión de la institución, que le agradeció por su esfuerzo y cariño al club y ser el líder de la plantilla campeona en la Liga BetPlay 2024-I.

“Expresamos nuestro agradecimiento a Jefferson Mena por su dedicación y profesionalismo durante el tiempo en que vistió nuestros colores. Su liderazgo fue una pieza clave dentro del equipo, destacándose especialmente por su aporte en la consecución del primer título de Liga en la historia del club, obtenido en 2024, un logro que quedará para siempre en la memoria de nuestra institución y de toda la afición. Su nombre ya forma parte de la historia del club, donde será recordado como el capitán de una de las páginas más importantes del Atlético Bucaramanga. Le deseamos muchos éxitos en su futuro profesional y personal”.

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Jefferson Mena le dijo adiós al Bucaramanga después de cuatro años en el club, como parte de la reestructuración de la plantilla - crédito Atlético Bucaramanga

Bucaramanga finalizó al decir que seguirá dando noticias sobre bajas en la plantilla profesional y, en las próximas semanas, empezar a anunciar los refuerzos para el segundo semestre, pues le apunta a volver a las finales: “El Club reafirma su compromiso con la hinchada y continuará realizando los ajustes necesarios para fortalecer el proyecto deportivo, con el objetivo de seguir compitiendo al más alto nivel y alcanzar las metas trazadas”.