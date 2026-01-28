Colombia

Esta es la tradicional preparación de un insulso tolimense, el postre ideal para meriendas irresistibles

Las generaciones continúan preparando este plato dulce en tardes de onces, usando productos locales como la panela y la canela, y perpetuando métodos de cocción al vapor con hojas de plátano

El insulso tolimense es un
El insulso tolimense es un postre tradicional de Tolima y Huila con aroma a canela y panela, icónico en celebraciones familiares - crédito Ilustrativa Infobae

El insulso tolimense es ese bocado que evoca la infancia y los encuentros de las tardes en familia. Su textura suave y el aroma a canela y panela hacen que muchos recuerden desayunos o onces típicas en departamentos como Tolima y el Huila.

En el corazón del Tolima, este envuelto dulce de arroz es todo un símbolo de la cocina campesina. Nació como una forma sencilla y deliciosa de aprovechar el arroz, ingrediente fundamental de la región andina, y hoy se mantiene como un infaltable en fiestas y reuniones.

Receta de insulso tolimense

El insulso tolimense es un envuelto tradicional, elaborado con arroz, panela, canela y hojas de plátano. Se caracteriza por su cocción al vapor, que le da una textura firme pero húmeda, y un sabor dulce y aromático. Es un ejemplo de la técnica de envolver y cocer, muy presente en la cocina regional.

La receta del insulso tolimense
La receta del insulso tolimense utiliza arroz blanco, panela, leche, canela y hojas de plátano como ingredientes clave de la cocina andina - crédito Ilustrativa Infobae

Tiempo de preparación

  • Total: dos horas
  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: Una hora 30 minutos

Ingredientes

  1. Dos tazas de arroz blanco
  2. Un litro de leche entera
  3. 500g de panela raspada o rallada
  4. Una rama de canela
  5. Una pizca de sal
  6. Una cucharada de mantequilla
  7. Hojas de plátano (limpias y soasadas)
  8. Hilo de cocina

Cómo hacer insulso tolimense, paso a paso

  1. Lavar el arroz hasta que el agua salga clara.
  2. Poner el arroz en una olla grande junto con la leche, la panela, la canela y la sal.
  3. Cocinar a fuego bajo, revolviendo ocasionalmente, hasta que el arroz esté blando y la mezcla espese.
  4. Retirar la rama de canela.
  5. Agregar la mantequilla y mezclar bien.
  6. Separar la mezcla en porciones y colocar cada una sobre una hoja de plátano.
  7. Envolver cada porción formando paquetes rectangulares. Usar hilo de cocina para amarrar.
  8. Poner los envueltos en una olla grande con agua caliente (sin cubrirlos por completo) y cocinar al vapor durante 1 hora 30 minutos. Asegurarse de que el agua no toque directamente los envueltos para evitar que se deshagan.
  9. Sacar, dejar reposar unos minutos y servir tibios o fríos.
Esta receta rinde aproximadamente 10
Esta receta rinde aproximadamente 10 insulsos medianos, ideales para compartir durante reuniones o desayunos tradicionales en el Tolima - crédito Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 insulsos medianos. Esta cantidad puede variar según el tamaño de las porciones que se elaboren y el grosor de la mezcla al extenderla sobre las hojas de plátano.

Si se preparan envueltos pequeños, es posible obtener hasta 12 unidades; si se prefieren más grandes, saldrán entre ocho y 10. Cada insulso es ideal para servir como porción individual durante desayunos, onces o meriendas típicas. Es perfecto para compartir en familia o en reuniones, ya que mantiene su sabor y textura aún después de varias horas de preparación.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180
  • Carbohidratos: 38g
  • Proteína: 3g
  • Grasas: 2g
  • Azúcares: 18g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El insulso se conserva hasta 5 días en la nevera, bien envuelto en hojas de plátano o papel film. Se puede recalentar al vapor. No se recomienda congelar, ya que cambia la textura.

No se recomienda congelar el
No se recomienda congelar el insulso tolimense, ya que la textura típica del envuelto dulce se altera al someterlo a bajas temperaturas - crédito Ilustrativa Infobae

Al preparar insulso tolimense, se pueden incorporar ingredientes adicionales para darle un giro creativo sin perder su esencia tradicional. Por ejemplo, añadir coco rallado aporta una textura suave y un aroma agradable que combina perfectamente con la panela y la canela.

También se pueden incluir uvas pasas o trocitos de bocadillo veleño, que intensifican el dulzor natural del postre y le dan un toque colorido. Para los que disfrutan de sabores más complejos, un poco de queso fresco desmenuzado logra un contraste salado que realza la mezcla. Incluso, una pizca de clavos de olor molidos puede aumentar el perfil aromático del insulso.

