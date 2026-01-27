Canciller rechazó aumento de la tarifa de transporte de crudo colombiano en Ecuador y comentarios de Noboa: “Desafortunadas”

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el aumento tarifario establecido por Ecuador es una respuesta inamistosa para Colombia - crédito Luisa González/Reuters

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, se pronunció en una rueda de prensa sobre la guerra arancelaria y tensiones que persisten con el Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa. Según indicó, la administración colombiana busca dialogar con el país vecino, buscando solucionar los problemas actuales.

La situación inició con una decisión unilateral de Ecuador de establecer aranceles a los productos colombianos al considerar que no ha cooperado debidamente en los temas de seguridad que atañen a ambas naciones. Colombia respondió en reciprocidad, imponiendo aranceles, pero propuso un encuentro para resolver el problema desde la diplomacia, a lo cual accedió el Gobierno ecuatoriano.

No obstante, el vecino país decidió incrementar al 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano. Esto, según la canciller Villavicencio, constituye una conducta inamistosa por parte de la administración ecuatoriana.

“Lamentablemente, ante las acciones de buena voluntad del Gobierno de Colombia para entablar un diálogo, el Ecuador vuelve a responder de manera inamistosa, anunciando el alza de las tarifas de transporte de crudo colombiano en su territorio”, dijo.

De igual manera, lamentó las declaraciones del presidente Daniel Noboa en sus redes sociales, publicadas el 27 de enero de 2026, en las que aseguró que los problemas de narcotráfico de su país provienen de territorios vecinos como Colombia.

“El Gobierno nacional recibió con sorpresa las desafortunadas palabras del presidente Noboa, pues los resultados de la cooperación binacional en materia de seguridad son significativos”, precisó la ministra de Relaciones Exteriores.

