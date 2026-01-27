Colombia

Canciller rechazó aumento de la tarifa de transporte de crudo colombiano en Ecuador y comentarios de Noboa: “Desafortunadas”

El país vecino incrementó al 900% el costo por transportar barriles de petróleo en su territorio

Guardar
La canciller Rosa Villavicencio aseguró
La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el aumento tarifario establecido por Ecuador es una respuesta inamistosa para Colombia - crédito Luisa González/Reuters

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, se pronunció en una rueda de prensa sobre la guerra arancelaria y tensiones que persisten con el Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa. Según indicó, la administración colombiana busca dialogar con el país vecino, buscando solucionar los problemas actuales.

La situación inició con una decisión unilateral de Ecuador de establecer aranceles a los productos colombianos al considerar que no ha cooperado debidamente en los temas de seguridad que atañen a ambas naciones. Colombia respondió en reciprocidad, imponiendo aranceles, pero propuso un encuentro para resolver el problema desde la diplomacia, a lo cual accedió el Gobierno ecuatoriano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, el vecino país decidió incrementar al 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano. Esto, según la canciller Villavicencio, constituye una conducta inamistosa por parte de la administración ecuatoriana.

“Lamentablemente, ante las acciones de buena voluntad del Gobierno de Colombia para entablar un diálogo, el Ecuador vuelve a responder de manera inamistosa, anunciando el alza de las tarifas de transporte de crudo colombiano en su territorio”, dijo.

De igual manera, lamentó las declaraciones del presidente Daniel Noboa en sus redes sociales, publicadas el 27 de enero de 2026, en las que aseguró que los problemas de narcotráfico de su país provienen de territorios vecinos como Colombia.

El Gobierno nacional recibió con sorpresa las desafortunadas palabras del presidente Noboa, pues los resultados de la cooperación binacional en materia de seguridad son significativos”, precisó la ministra de Relaciones Exteriores.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Rosa VillavicencioCanciller de ColombiaEcuadorPetróleo colombianoDaniel NoboaArancelesColombia-Noticias

Más Noticias

Navidad dejó billones en gasto, pero los hogares colombianos apretaron el bolsillo y compraron con más cautela

El consumo navideño creció frente a 2024, pero reflejó un ajuste en las decisiones de gasto, marcado por la inflación, las tasas de interés y una menor euforia en los hogares

Navidad dejó billones en gasto,

Procedimientos estéticos que pueden acelerar el envejecimiento, según expertos

Tenga en cuenta estas recomendaciones para no ver efectos contrarios a los que desea en su rostro

Procedimientos estéticos que pueden acelerar

Senadora Aída Avella regañó en plena sesión a Carlos Motoa por presunta interrupción: “A mí no me viene a callar”

La congresista alzó la voz y se levantó de su puesto para exigir que se le permitiera continuar con su intervención, relacionada con la emergencia económica declarada por el Gobierno

Senadora Aída Avella regañó en

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo

El delantero volvería al fútbol colombiano después de cinco años de su salida de Millonarios

Atlético Nacional concretó la llegada

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 15 heridos en El Plateado, Cauca

Los hechos recientes han generado alarma entre los residentes, que sufren de manera persistente los efectos de la violencia asociada con la presencia de facciones de las disidencias de las Farc

Violento ataque con explosivos lanzados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque con explosivos lanzados

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 15 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en el Super

Bad Bunny en el Super Bowl: así fue su aparición como invitado especial de Shakira y Jennifer Lopez en 2020

Exesposa de Luis Alberto Posada salió al paso tras polémica en el homenaje a Yeison Jiménez: “Personas ardidas”

Karina García se pronunció luego de ser captada con Kris R en el concierto de Bad Bunny: “Eso es IA”

Mamá de Yeison Jiménez pidió no lucrarse con la imagen del artista: “Respeten el nombre de mi hijo”

Portugal. The Man vuelve a Bogotá con un concierto íntimo: conozca fecha y precios de boletería

Deportes

Marino Hinestroza firmó con Vasco

Marino Hinestroza firmó con Vasco da Gama tras una negociación que dejó fuera a Boca Juniors

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo

Independiente Medellín prepara fichajes sorpresa para diciembre: esto es lo que se sabe y lo que podría pasar

Falcao vuelve a Pasto, el lugar de su primer fracaso con Millonarios

El técnico de Vasco da Gama se rindió ante Carlos Andrés Gómez: “Hoy marca la diferencia y hace cosas que antes no podía”