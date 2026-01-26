Gustavo Petro expresó su deseo de ser reelegido como presidente tras reciente encuesta: “Mal que se opongan a lo que el pueblo quiere”

Gustavo Petro pidió psicólogos gratuitos en colegios públicos y privados - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) en la que se midió la percepción ciudadana sobre su imagen.

En una publicación hecha el lunes 26 de enero de 2026 en la red social X, el mandatario no solo exaltó las cifras que detallan una imagen más favorable de su gestión, sino que reveló una de las intenciones que ha generado polémica en diferentes sectores, como lo es su reelección en el cargo.

En su comentario, el jefe del Estado colombiano cuestionó las restricciones que están establecidas para participar en los comicios electorales, recordando que esta figura fue utilizada por exmandatarios como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

“Al principio, (Álvaro) Uribe cambió la constitución para hacerse reelegir y luego (Juan Manuel) Santos la cambió después, para permitir reelegirse e impedirlo para todos los demás”, escribió Petro en sus redes sociales.

Así mismo, el mandatario colombiano explicó que, a diferencia de sus antecesores, este sería el momento en el que se podría dejar a manos del pueblo colombiano la posibilidad de ser reelegido.

“Solo se permitió reelegir a Uribe y Santos; pero aquí se expresa de nuevo que la mayoría es otra, y que Colombia desea progresar y permitir el progreso a todos y todas. El pueblo de Colombia ha cambiado, sabe lo que quiere y está dispuesto a que Colombia siga su transformación profundamente democrática bajo la guía libertaria y democrática de la espada del Libertador”, manifestó.

Igualmente, Petro dirigió sus críticas a las instituciones que, en su opinión, se oponen a la voluntad ciudadana y calificó esa actitud como antidemocrática.

“Mal que instituciones constituidas se opongan a lo que el pueblo quiere. Desobedecer al pueblo no es democracia, ni contrapesos democráticos; es simple obstrucción irracional y antidemocrática a los deseos de justicia y progreso de una nación”, concluyó.

