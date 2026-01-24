La Fiscalía acusó al padre de Greeicy Rendón, Luis Rendón, por secuestro y tortura: Lucy Ceballos, su esposa, y su nieto habrían estado presentes

Las diligencias judiciales que involucran a Luis Alberto Rendón por hechos ocurridos en Rionegro, Antioquia, se encuentran detenidas tras la recusación presentada contra el juez a cargo, mientras las víctimas insisten en su declaración - crédito montaje Freepik - @luisalbertoelcachorro/Instagram

El presunto secuestro y tortura de dos trabajadores en la finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía, en Rionegro, Antioquia, ha generado conmoción pública tras la presentación formal de una acusación contra Luis Alberto Rendón, padre de la cantante.

Accedió a los documentos judiciales que señalan a Rendón como presunto determinador del delito, mientras que las víctimas y los fiscales apuntan también a Lucy Ceballos, madre de Greeicy, aunque hasta ahora no ha sido vinculada formalmente al proceso.

Los hechos ocurrieron el 8 de mayo, cuando los empleados informales de la propiedad fueron acusados de un robo. Luis Alberto Rendón habría dado la orden a un grupo de escoltas, identificados como “hombres de negro” y al servicio de la familia, de intimidar y torturar a los trabajadores para forzarlos a confesar el supuesto hurto.

La Fiscalía relató que los escoltas retuvieron, golpearon y sometieron a los empleados en diferentes áreas de la finca, bajo la presencia de Rendón y Ceballos.

Las acusaciones formales ante el juez señalan la responsabilidad del padre de la cantante en la privación ilegal de la libertad y los malos tratos sufridos por dos trabajadores informales el pasado mes de mayo - crédito @luisalbertoelcachorro/Instagram y @Greeicy/Instagram

Un menor de edad, nieto de la pareja, estaba en el lugar. Las víctimas afirmaron que Lucy Ceballos les presionó para que confesaran, advirtiéndoles: “Esto se va para largo”, según su testimonio recogido por Semana.

El escrito de acusación describe episodios de violencia extrema. Durante varias horas, los empleados fueron atados, golpeados y amenazados.

Uno de los pasajes presentados por la Fiscalía detalla cómo uno de los escoltas abrió la mandíbula de una de las víctimas mientras otro le introducía una manguera en la garganta, llenándola de agua hasta provocarle asfixia. Rendón, al que los testimonios identifican como “el patrón”, también habría lanzado amenazas directas: “Que si no decía nada, a él se le salía de las manos”.

Señala que los trabajadores permanecieron indefensos. Los vigilantes del conjunto residencial escucharon los gritos y alertaron a la Policía, que logró la captura de los escoltas en flagrancia.

Las declaraciones de los trabajadores y el relato de la Fiscalía apuntan a la presencia de la madre de Greeicy en el sitio durante las agresiones, aunque hasta el momento no ha sido llamada a responder judicialmente - crédito @greeicy/ Instagram

La Fiscalía ha imputado a Luis Alberto Rendón por los delitos de secuestro y tortura, identificándolo como coautor y principal determinador, según los elementos probatorios presentados ante el juez.

Sin embargo, aún no hay cargos formales contra Lucy Ceballos, pese a los reclamos de las víctimas y a las menciones en los escritos oficiales sobre su conocimiento de los hechos.

La participación de la madre de Greeicy Rendón ha sido objeto de controversia. Los trabajadores argumentan que las advertencias de Ceballos y su presencia en el lugar la implican en los delitos investigados. El expediente presentado ante la autoridad judicial sostiene que “la señora Ceballos sabía lo que estaba pasando” y pudo escuchar los gritos durante las torturas.

Hasta ahora, la Fiscalía no la ha incorporado al proceso. Las víctimas citadas insisten en que solicitarán ante los jueces su investigación.

El caso evidenció la vulnerabilidad de los trabajadores. De acuerdo con la acusación, uno de los afectados llevaba varios meses empleado, mientras que el otro, de 61 años y con discapacidad auditiva, apenas había trabajado una semana antes del ataque. Ninguno contaba con contrato ni acceso a seguridad social. En la fecha de la denuncia, aseguraron no haber recibido salario ni pago por incapacidad tras las lesiones.

La denuncia de violencia extrema sufrida por empleados sin contrato abre interrogantes sobre la vigencia de los derechos laborales y la igualdad ante la ley en casos que involucran figuras públicas - crédito @luisalbertoelcachorro/Instagram

El proceso judicial atraviesa un punto muerto debido a la recusación presentada por la defensa de Luis Alberto Rendón contra el juez que lleva el caso. Los abogados sostienen que el magistrado debería apartarse por haber dirigido el juicio contra los escoltas, lo que, según sostienen, dificultaría la imparcialidad.

Mientras tanto, se prevé que el 6 de febrero se anuncie el fallo para los escoltas, que, aunque sostienen su inocencia, afrontan pruebas severas en su contra.

Las pruebas reunidas por la Fiscalía contra Luis Alberto Rendón, consignadas en el proceso, consolidan su papel como presunto determinador del secuestro y tortura de los trabajadores.