Colombia

La guerra entre las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella llegó a los vicepresidentes: “Con firmeza, no con tibieza”

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia y el de Abelardo de la Espriella coincidieron en la necesidad de evitar que la confrontación marque el futuro del país

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Llamado al diálogo y la firmeza: Juan Daniel Oviedo y José Manuel Restrepo debaten el rol del centro en la política colombiana - crédito Sergio Acero/Reuters - Colprensa
Llamado al diálogo y la firmeza: Juan Daniel Oviedo y José Manuel Restrepo debaten el rol del centro en la política colombiana - crédito Sergio Acero/Reuters - Colprensa

El escenario político colombiano experimentó una nueva tensión tras los mensajes difundidos por Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, y José Manuel Restrepo, fórmula del abogado Abelardo de la Espriella.

Ambos destacaron la urgencia de evitar que el país profundice la polarización, instando a construir un puente entre los sectores enfrentados en vísperas de las próximas elecciones.

Oviedo alertó sobre el riesgo que representan los discursos extremos, asegurando que “en política, los extremos no buscan resolver, buscan lealtad y evitar ser cuestionados”.

Según el exdirector del Dane, esa lógica se alimenta del resentimiento, lo que lleva a la ciudadanía a dejar de cuestionar el panorama completo y transforma a las víctimas en una cifra carente de rostro. “El otro deja de existir”, subrayó Oviedo en su cuenta de X.

Juan Daniel Oviedo advirtió sobre el avance de los extremos y llamó a fortalecer el centro político - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo advirtió sobre el avance de los extremos y llamó a fortalecer el centro político - crédito @JDOviedoAr/X

En su análisis, Oviedo sostuvo que el actual gobierno perdió la oportunidad de unir y avanzar, optando por la división. También advirtió que la extrema derecha busca aplicar la misma estrategia: “Acabar con el otro no resuelve nada. Apaga el país”.

El excandidato presidencial anticipó que el país enfrentará una etapa más compleja, marcada por mayores niveles de provocación y polarización, con campañas políticas que pueden inspirar o agitar emociones imposibles de controlar después. “Este momento exige cuidado. Después tocará gobernar con crisis y con oposiciones radicalizadas”, puntualizó.

En este contexto, Oviedo propuso una alternativa centrada en el diálogo y la reconciliación. Identificó al centro político como espacio de soluciones y no de inmovilidad: “Nosotros proponemos que el país se escuche. Quienes nos identificamos con el centro no es para quedarnos quietos, sino para entrar a resolver. Eso es el centro”.

Declaró representar a quienes albergan dudas sobre una alianza con Paloma Valencia y consideran fundamental recuperar la confianza y construir un propósito colectivo. Para el exdirector del Dane, tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda profundizarían la división y la radicalización.

Tenemos una oportunidad: ser el puente que frustra el plan de los extremos. Hagámoslo juntos para que este país sea más grande”, concluyó.

José Manuel Restrepo llamó a la firmeza y unidad para recuperar el rumbo de Colombia - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo llamó a la firmeza y unidad para recuperar el rumbo de Colombia - crédito @jrestrp/X

La respuesta a este llamado llegó rápidamente de parte de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, quien apeló a la necesidad de actuar con firmeza y no con vacilaciones.

“Si queremos una Colombia que recupere el rumbo, debemos ser conscientes que hoy más que nunca eso se logra con firmeza y no con tibieza, con decisión y no con dudas, con autoridad y carácter”, expresó Restrepo.

El exministro subrayó la importancia de apegarse a los valores esenciales de la democracia, como la libertad y el orden, y de mantener distancia de los intereses de los partidos tradicionales y grupos económicos.

Restrepo dirigió su mensaje a quienes sufren las consecuencias de la crisis, mencionando de manera específica a Valle del Cauca, Cauca y Nariño, regiones que atraviesan momentos difíciles.

Hoy sufre el Valle, sufre el Cauca y sufre Nariño y ellos están pidiendo este camino. Lo vamos a lograr en la Patria Milagro”, afirmó. El exministro sostuvo que la unidad se alcanza cuando las preocupaciones y el dolor de la población se sitúan en primer término.

Juan Daniel Oviedo se pronunció tras baile de José Manuel Restrepo - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo se pronunció tras baile de José Manuel Restrepo - crédito @JDOviedoAr/X

Juan Daniel Oviedo ironizó sobre baile de José Manuel Restrepo en campaña

Juan Daniel Oviedo reaccionó el 22 de abril de 2026 a un video donde José Manuel Restrepo, compañero de Abelardo de la Espriella en la contienda presidencial, baila carranga durante un acto político.

En su publicación, Oviedo celebró el ambiente de las campañas y, entre risas, comentó sobre el estilo de Restrepo: “¡Esoooo, querido José Manuel! De eso se trata: de disfrutarnos la campaña”. Añadió con humor: “Nos mataste con los prohibidos… acá va el rayo del sabor para ayudarte con la sincronización. ¡Con toda!”.

El video editado por Oviedo muestra un rayo sobre Restrepo y la frase “Periodicazo”, popularizada por el exdirector del Dane. La publicación provocó múltiples comentarios y reacciones en redes, resaltando el tono distendido del encuentro.

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