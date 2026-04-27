Colombia

Iván Cepeda lidera intención de voto según encuesta Invámer, y la derecha política se pronunció: “Todo para generar miedo”

Rodrigo Lara, Vicky Dávila y Mauricio Gómez Amín expresaron sus opiniones en X tras la reciente medición divulgada por Noticias Caracol de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo

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Rodrigo Lara, Vicky Dávila y Mauricio Gómez Amín se pronunciaron tras reciente encuesta Invamer - crédito Rodrigo Lara Restrepo - Lina Gasca/Colprensa - Senado
Rodrigo Lara, Vicky Dávila y Mauricio Gómez Amín se pronunciaron tras reciente encuesta Invamer - crédito Rodrigo Lara Restrepo - Lina Gasca/Colprensa - Senado

La más reciente medición de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio agitó el panorama electoral colombiano al ubicar a Iván Cepeda en el primer lugar de intención de voto, con un 44,3%, una cifra que lo dejó a las puertas de una eventual victoria en primera vuelta y que ya generó intensas reacciones en sectores de derecha.

El sondeo, divulgado a pocas semanas de los comicios, marcó una ventaja considerable del senador del Pacto Histórico frente a sus contendores más cercanos, pues el abogado Abelardo de la Espriella apareció en segundo lugar con un 21,5%, mientras que la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, tiene un 19,8%.

Aunque el dato principal posicionó a Cepeda como favorito, el debate público se ha centrado en la credibilidad de las encuestas y en las estrategias que podrían redefinir el rumbo de la elección.

Uno de los primeros en reaccionar fue el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quien cuestionó la metodología y anticipó lo que, según él, sería un patrón repetido. “Hoy salen los resultados de la encuesta @Invamer y, como lo advertimos, no es difícil anticipar el guion”, afirmó.

Rodrigo Lara acusó a encuestadoras de “inflar” a Iván Cepeda y advirtió obre manipulación en sondeos electorales - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara acusó a encuestadoras de “inflar” a Iván Cepeda y advirtió obre manipulación en sondeos electorales - crédito @Rodrigo_Lara_/X

A través de redes sociales afirmó que “inflan a Cepeda” para proyectar una victoria anticipada y generar temor entre los votantes.

En su mensaje, también sugirió que el estudio busca posicionar a Paloma Valencia como la figura más competitiva en una eventual segunda vuelta, repitiendo lo que calificó como “la misma fórmula de siempre”.

Lara comparó la actual coyuntura con mediciones anteriores en las que, según su análisis, se habría favorecido a otros aspirantes. Mencionó los casos de Sergio Fajardo y Claudia López, señalando que ambos fueron proyectados como ganadores en distintos momentos sin que finalmente se consolidaran esos escenarios.

“En febrero inflaron a Claudia López (proyectándole 11% en la consulta) diciendo que sería la próxima Presidenta porque “gana en segunda”. Hoy repiten esta misma fórmula pero con Paloma. Exactamente en esa misma línea irá también la próxima encuesta de @CNCSocial“, finalizó.

Vicky Dávila alertó por la división opositora ante el avance de Iván Cepeda en las encuestas - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila alertó por la división opositora ante el avance de Iván Cepeda en las encuestas - crédito @VickyDavilaH/X

En una línea similar, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila expresó preocupación por el crecimiento de Cepeda y por la división entre sus rivales.

“Va ganando… 44.3%”, enfatizó, advirtiendo que el candidato avanza “por una autopista solo”. En su intervención, hizo un llamado a la unidad de quienes se oponen a esa candidatura, subrayando que la falta de acuerdos podría tener consecuencias electorales determinantes.

Dávila planteó además un escenario crítico si Cepeda logra ampliar su ventaja. “Le faltan seis puntos” para ganar en primera vuelta, dijo, insistiendo en que la dispersión del voto podría facilitar ese resultado. También vinculó el contexto político con preocupaciones de orden público, señalando un aumento de la violencia y cuestionando que los candidatos alternativos concentren sus esfuerzos en disputas internas.

Iván Cepeda va por una autopista solo, tranquilo. Y yo sí creo que hay unos en Colombia que están con Paloma, otros con Abelardo. Pero la oposición es una sola, porque al final ninguno de nosotros quiere que llegue a la presidencia Iván Cepeda. Y no creo que si por esas peleas perdemos la presidencia de la República, el país les va a perdonar porque va a ser su responsabilidad”, puntualizó la comunicadora.

Mauricio Gómez Amín: “La verdadera encuesta está en la calle y Abelardo crece en las regiones” - crédito @MauricioGomezCO/X
Mauricio Gómez Amín: “La verdadera encuesta está en la calle y Abelardo crece en las regiones” - crédito @MauricioGomezCO/X

Por su parte, el senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín defendió el crecimiento de Abelardo de la Espriella, destacando que su campaña ha tenido un impulso significativo en las regiones. Según afirmó, “la tendencia es clara” y el respaldo ciudadano se percibe más allá de los estudios de opinión.

Gómez Amín también invitó a desconfiar de las encuestas, asegurando que algunas buscan “sembrar miedo”. En su mensaje, promovió la candidatura de De la Espriella como una alternativa independiente, enfocada en enfrentar problemas de seguridad y narcotráfico, y apeló a la emoción del electorado de cara a la jornada electoral.

“Por eso, este 31 de mayo, déjate llevar por tu corazón, por tu instinto, déjate llevar por esa esperanza que despierta Abelardo de la Espriella en Colombia y ráyale la cara al tigre. Estamos muy cerca de la victoria. Y lo que sí queda muy claro es que entre más atacan al tigre, el pueblo colombiano más lo arropa”, aseguró.

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