Alcalde de Medellín pidió expulsar a propietarios “conchudos” que abusan de turistas por conciertos de Bad Bunny

El mandatario local anticipó que no permitirá que los turistas sean víctimas de los oportunistas - crédito @FicoGutierrez/X

En la previa de los tres conciertos que realizará Bad Bunny en Medellín, Colombia, algunos turistas denunciaron en redes sociales que han sido canceladas sus reservas en hospedajes que habían apartado a través de plataformas como Airbnb.

En las denuncias, añadieron casos en los que el sitio fue publicado nuevamente, pero avaluado en precios exorbitantes para quedarse durante dos noches, llegando algunos de los lugares a ser valorados hasta en más de 20 millones de pesos (más de 5.400 dólares).

Debido a esta situación, a través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, se pronunció para ponerse al frente de la situación, que en su concepto está dañando el auge del turismo en la capital antioqueña.

Gutiérrez pidió expulsar a arrendatarios que abusan de los turistas

El alcalde de Medellín se pronunció en medio de la polémica - crédito @FicoGutierrez/X

“Esperamos más de 100.000 visitantes durante estos 3 días de concierto. Derrama económica de más de $140 mil millones en la ciudad. Sobre el abuso de algunos propietarios en plataformas, he hablado con el representante para América Latina de Airbnb y le he pedido que se ponga al frente de la situación. Ahora más tarde estaré informando y de igual manera mañana a las 10 a. m. daremos una rueda de prensa“, fue la descripción que añadió el mandatario local en la publicación mencionada.

Para explicar lo que representa la residencia de tres días del reguetonero en la ciudad, Gutiérrez anunció que se espera la llegada de 100.000 turistas, entre locales y extranjeros, para el penúltimo fin de semana de enero del 2026.

“Les cuento, vean, es una oportunidad inmensa la que tiene la ciudad para recibir a Bad Bunny en tres días de concierto; se mueve la economía. Estamos esperando a más de 100.000 personas que vienen de otras ciudades y por fuera del país”.

El alcalde de Medellín prometió que habrá regulaciones que serán anunciadas el 23 de enero - crédito iStock

Federico Gutiérrez anunció que se ha comunicado con las plataformas que más han sido mencionadas en las denuncias y les pidió que los arrendatarios que sean descubiertos cobrando cifras exorbitantes sean expulsados de las mismas.

“Hay algunas denuncias frente a temas de plataformas de arriendo que habrían, en algunos casos, cancelado reservas de hace meses para cobrar cifras exorbitantes, por encima de diez veces más de lo que habían cobrado. Yo acabo de hablar con el representante de Airbnb para América Latina y le he pedido que se ponga al frente y que, si se detectan esos casos, se sancione a esas personas, inclusive que sean expulsadas de la plataforma”.

De la misma forma, Gutiérrez le habló a los paisas para pedirles no desaprovechar la oportunidad de dejar una buena imagen ante el mundo durante los conciertos de Bad Bunny.

“Hombre, no se les vaya la mano, no sean tan conchudos, no sean tan agalludos. Una oportunidad de estas es claro que los precios seguramente suben, pero no de manera desmesurada como lo están haciendo. No maten la gallinita de los huevos de oro. El turismo es fundamental para la ciudad. No abusen de eso, porque si no, la gente no va a volver a llamarlos ni va a volver a tener la oportunidad de estar con ustedes”.

Medellín espera la llegada de 100.000 turistas, entre locales y extranjeros - crédito AFP

Por último, el alcalde de Medellín mencionó una línea telefónica en la que su administración recibirá las denuncias relacionadas con problemas de hospedaje para turistas.

“Estamos pendientes de los resultados de esa investigación. Nosotros, como alcaldía, habilitamos unas líneas, por ejemplo, a través de WhatsApp al 301 604 4444. Mándeme ahí las denuncias que tengan. Lo que es algo tan bueno para la ciudad, no pueden dañarlo unos muy poquitos. O sea que ya saben, pues, a proteger el turismo y sobre todo que crezca la economía, pero sin abusar de esto. Jamás se puede abusar”.