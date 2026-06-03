Camilo cerrará su gira internacional en Bogotá con grandes éxitos y una experiencia más cercana con sus fans: fecha, lugar y precios

El show en Bogotá ofrecerá los grandes éxitos de Camilo y presentará adelantos de su próximo álbum de estudio - crédito cortesía Breakfast Live

Camilo regresa a Bogotá el 11 de diciembre de 2026 con una presentación en el Movistar Arena, como cierre de su Camilo Worldwide Tour 2026, la gira más extensa de su carrera, en la que que tiene programado un recorrido por más de 40 ciudades en más de 15 países.

Esta programación llevará al cantante colombiano por Europa, Estados Unidos, México, el Caribe y Sudamérica. En América Latina, el recorrido incluye paradas en Perú —con fechas en Arequipa el 8 de noviembre y en Lima el 10 de ese mismo mes— antes de llegar a Colombia para el cierre de año.

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En Estados Unidos, la gira contempla presentaciones en Miami, Orlando, Chicago y Nueva York durante octubre, además de una fecha en San Juan, Puerto Rico, el 2 de ese mes.

El show en Bogotá, programado para realizarse en el Movistar Arena el próximo 11 de diciembre, incluirá un repaso por sus grandes éxitos y adelantos de su próximo álbum de estudio, previsto para lanzarse próximamente.

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Camilo anuncia concierto en Bogotá el 11 de diciembre de 2026, cerrando su 'Camilo Worldwide Tour' en el Movistar Arena - crédito cortesía Breakfast Live

Con seis Latin Grammy en su haber, Camilo llega a esta nueva etapa con una propuesta escénica que, según los organizadores, apunta a una experiencia más cercana al público que sus presentaciones anteriores en el país.

Para esta presentación, las boletas están disponibles desde $115.000 hasta $500.000 pesos colombianos, sin incluir cargo por servicio y de acuerdo con la localidad.

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Las boletas para el concierto en Bogotá van desde $115.000 hasta $500.000 pesos colombianos y se adquieren por etapas a través de TuBoleta - crédito cortesía Breakfast Live

La boletería estará disponible en TuBoleta en tres etapas: la preventa exclusiva para clientes Movistar dio inició este mismo martes 2 de junio a las 12:00 p. m. y se extenderá hasta el 4 de junio a la misma hora. Una vez finalice, dará inicio la preventa para fans preinscritos, hasta el 5 de junio al mediodía. En ese momento dará inicio la venta general con todas las formas de pago.

Camilo se sumó a Morat como invitado especial en El Campín

Camilo sorprendió al público en El Campín al unirse a Morat en la previa del partido de despedida de la selección Colombia, rumbo al Mundial 2026 - crédito @camilo/Instagram

Como antesala al regreso del cantante al recinto capitalino, hizo una aparición sorpresa en el estadio para sumarse a Morat durante su presentación previa al partido de despedida de la selección Colombia ante Costa Rica, previo a su viaje para iniciar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Los capitalinos interpretaron tres temas durante su corta aparición, arrancando con Llamada Perdida y siguiendo con Me toca a mí, donde sorprendieron a los asistentes porque saltó a la tarima Camilo para cantar con ellos este éxito de 2025.

Los miembros de la banda, vestidos cada uno con una camiseta diferente de la selección colombiana, cerraron su espectáculo con Besos en guerra, una de sus canciones más populares.

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Morat se despidió de la tarima con fuegos pirotécnicos y con llamas que salieron desde varios lugares del estadio, que se seguía llenando de los aficionados que asistieron para ver al equipo tricolor superar por 3-1 a Costa Rica, dejando buenos momentos individuales por parte de Luis Díaz, Santiago Arias y Gustavo Puerta. Tras este partido, Colombia viajará a San Diego para disputar su segundo amistoso ante Jordania, tras el cuál comenzarán a preparar su debut en fase de grupos ante la selección de Uzbekistán.

Por su parte, Camilo compartió algunos momentos en los camerinos con Morat y los ensayos antes de salir a escena. Además, escribió en su cuenta de Instagram: “Qué lindo mi país. Qué cantidad de energía había en el estadio viendo ganar a la sele! LISTOS PAL MUNDIAL. Fui feliz con mis hermanos de Morat!!Cantamos, comimos lechona y nos abrazamos de felicidad!! Yyyyyy el mejor día del mundo para anunciarle a La Tribu de Bogotá que ya tenemos fecha pa vernooos en concierto!!11 de Diciembre :) en el Movistar Arena”.

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