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“Te voy a derrotar y te voy a castigar”: Abelardo de la Espriella responde a Benedetti y escala la confrontación política

El candidato presidencial lanzó duras acusaciones contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras un cruce de mensajes en redes sociales

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- crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa
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La confrontación política entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Armando Benedetti, subió de tono este martes luego de una serie de declaraciones cruzadas que se produjeron en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

El intercambio comenzó tras un mensaje publicado por Benedetti en redes sociales y terminó con fuertes señalamientos por parte del aspirante presidencial durante una entrevista concedida a Revista Semana.

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De la Espriella respondió a una publicación del ministro en la que este hizo referencia a las críticas que ha recibido desde distintos sectores políticos.

El candidato aseguró que Benedetti representa prácticas que, según él, han afectado la política nacional durante años y afirmó que continuará denunciando cualquier situación que considere irregular durante el proceso electoral.

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- crédito @delaespriella_style/Instagram - @AABenedetti/X
- crédito @delaespriella_style/Instagram - @AABenedetti/X

La controversia ocurre en un momento de alta tensión política, marcado por la disputa entre las campañas que avanzaron a la segunda vuelta presidencial. En ese contexto, las declaraciones de ambos dirigentes han generado múltiples reacciones dentro del escenario político nacional, especialmente por la dureza de los calificativos utilizados durante el enfrentamiento público.

Fuertes acusaciones contra Benedetti

Durante la entrevista, De la Espriella lanzó una serie de cuestionamientos personales y políticos contra el actual ministro del Interior.

El candidato afirmó que Benedetti ha protagonizado conductas que, a su juicio, lo descalifican para ejercer responsabilidades públicas y sostuvo que representa todo aquello que considera negativo dentro de la actividad política.

Además, señaló que el funcionario conoce las investigaciones y cuestionamientos que han rodeado su trayectoria pública y aseguró que tendrá que responder por diferentes actuaciones que han sido objeto de debate en la opinión pública.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial | Europa Press
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial | Europa Press

En medio de sus declaraciones, el aspirante presidencial manifestó que no piensa suavizar sus críticas y aseguró que continuará enfrentando políticamente al ministro durante la campaña electoral.

“Te voy a derrotar y te voy a castigar”, expresó De la Espriella al referirse directamente a Benedetti durante la conversación con Revista Semana.

Denuncia sobre una presunta compra de votos

Uno de los aspectos más delicados de las declaraciones del candidato estuvo relacionado con una denuncia sobre una supuesta operación de compra de votos en la región Caribe.

De la Espriella aseguró que existen movimientos políticos y económicos orientados a influir en el comportamiento electoral de cara a la segunda vuelta presidencial. Según afirmó, algunas estructuras políticas regionales estarían participando en esas actividades.

El candidato sostuvo que estas denuncias deberán ser investigadas por las autoridades competentes y señaló que su campaña mantendrá vigilancia permanente sobre el desarrollo del proceso electoral en distintas regiones del país.

Asimismo, indicó que cuenta con equipos de observación electoral que estarán atentos a cualquier situación que pueda afectar la transparencia de los comicios previstos para el próximo 21 de junio.

Aunque no presentó pruebas durante la entrevista, insistió en que las autoridades nacionales e internacionales deben prestar atención a las denuncias relacionadas con posibles irregularidades.

Petición de observación internacional

Dentro de las medidas que anunció, De la Espriella manifestó que solicitará el acompañamiento de organismos internacionales para realizar seguimiento a la jornada electoral.

La Registraduría Nacional aclara que solo los ciudadanos inscritos en el censo electoral podrán votar en la segunda vuelta presidencial de Colombia el 21 de junio de 2026 - crédito @Registraduria/X
Elecciones presidenciales - Registraduría Nacional del Estado Civil | crédito @Registraduria/X

El candidato explicó que considera importante fortalecer los mecanismos de observación con el fin de garantizar que la voluntad de los ciudadanos se refleje plenamente en los resultados finales.

Según indicó, una de sus prioridades durante las próximas semanas será reforzar la vigilancia sobre el proceso electoral en diferentes regiones del país, especialmente en aquellas donde históricamente se han presentado denuncias relacionadas con delitos electorales.

La polémica entre el candidato presidencial y el ministro del Interior se produce mientras las campañas intensifican sus actividades de cara a la segunda vuelta, un escenario que definirá quién ocupará la Presidencia de la República durante el próximo cuatrienio.

Por ahora, las declaraciones de De la Espriella aumentan la tensión política en medio de una campaña que ha estado marcada por denuncias, confrontaciones y fuertes cuestionamientos entre distintos sectores políticos. Mientras tanto, el debate sobre las garantías electorales y la transparencia del proceso continúa ocupando un lugar central dentro de la discusión pública nacional.

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