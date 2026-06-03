Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: cuándo es la final vuelta de la Liga BetPlay 2026-1

Junior de Barranquilla va por su estrella número 12, Atlético Nacional va por la 19 - crédito Dimayor

La final de vuelta de la Liga colombiana entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se disputará el próximo lunes festivo 8 de junio de 2026, a partir de las 5:00 p. m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El compromiso definirá al campeón del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano y contará con un escenario lleno, pues el club antioqueño confirmó que no habrá venta de boletas sueltas debido a que todas las entradas fueron adquiridas con anticipación.

En la previa del encuentro, el venezolano Eduard Bello destacó la importancia de jugar ante su afición y pidió mesura pese a la ventaja obtenida en la serie. “Tenemos que aprovechar nuestra localía, nuestra gente y el resultado a favor para mantener la calma”, señaló el extremo, quien apunta a ser titular en el decisivo duelo frente al conjunto barranquillero.

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Alfredo Morelos es el jugador más determinante de la plantilla actual de Atlético Nacional, Teófilo Gutiérrez lo es de Junior - crédito Colprensa/AFP

Posibles formaciones

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Guillermo Paiva.

Atlético Nacional: Harlen Castillo; William Tesillo, César Haydar, Marlos Moreno, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Rengifo; Nicolás Rodríguez, Eduard Bello y Alfredo Morelos.

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En la imagen aparecen cuatro jugadores, Macnelly Torres, Sherman Cárdenas, Vladimir Hernández y Osvaldo Nene Mackenzie, que vistieron la camiseta de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla - crédito Dimayor

Historial entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla

El historial favorece claramente al conjunto antioqueño, que ha logrado imponerse en cuatro de las cinco finales disputadas entre ambos equipos en competencias oficiales. La primera gran definición se produjo en el torneo Finalización de 2004.

En aquella ocasión, Junior se quedó con el campeonato luego de una dramática serie que terminó resolviéndose desde el punto penal en el estadio Atanasio Girardot. Años más tarde, Nacional tomó revancha al conquistar la Superliga de 2012, la Liga del primer semestre de 2014, el campeonato de 2015 y la Copa Colombia de 2016. Tres de esas finales se definieron por penales, una muestra de la paridad que suele existir cuando estos históricos clubes se enfrentan en instancias decisivas.

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Ahora, en la final de la Liga BetPlay 2026-I, Junior buscará equilibrar las cuentas y sumar una nueva estrella, mientras que Atlético Nacional intentará ampliar su dominio histórico en los enfrentamientos directos por el título.

Jugadores de Junior FC y Atlético Nacional compiten ferozmente en el partido de ida de la gran final del fútbol colombiano, ante una multitud eufórica en el estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así fue el partido de ida entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional

El conjunto dirigido por Alfredo Arias aprovechó su condición de local y construyó una ventaja importante de cara al compromiso de vuelta en Medellín.

Durante gran parte del encuentro, Junior mostró mayor intensidad y efectividad en los metros finales. Aunque Nacional intentó mantener la posesión y controlar algunos pasajes del juego, el equipo barranquillero fue más peligroso cuando aceleró el ritmo y encontró espacios en la defensa visitante. La presión alta y las transiciones rápidas se convirtieron en las principales armas del cuadro tiburón.

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El primer gol permitió que los locales ganaran confianza y manejaran mejor los tiempos del partido. Nacional, obligado a reaccionar, adelantó líneas y buscó alternativas ofensivas, pero se encontró con una defensa bien organizada y con un rival que supo administrar la ventaja. Con el paso de los minutos, Junior encontró más espacios para contragolpear y terminó ampliando la diferencia con una segunda anotación que desató la celebración de los aficionados presentes en el escenario barranquillero.

El 3-0 deja a Junior en una posición favorable para buscar una nueva estrella, aunque la serie sigue abierta. Atlético Nacional tendrá la oportunidad de remontar en el estadio Atanasio Girardot, donde contará con el respaldo de su hinchada y donde ya ha protagonizado remontadas memorables en finales del fútbol colombiano.

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La vuelta promete ser un duelo de alta tensión. Junior llegará con la tranquilidad de la ventaja obtenida en Barranquilla, mientras que Nacional estará obligado a asumir riesgos desde el inicio para intentar igualar la serie. El campeón del primer semestre de 2026 se definirá en Medellín, en un enfrentamiento que mantiene viva una de las rivalidades más importantes y tradicionales del fútbol profesional colombiano.