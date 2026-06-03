Carlos Vives presentó en El Campín “La Barra Incondicional”, canción oficial de la selección Colombia para el Mundial 2026

El espectáculo musical de lanzamiento de “La Barra Incondicional” se realizó en el estadio El Campín de Bogotá antes del partido amistoso de Colombia ante Costa Rica. El samario estuvo acompañado de Maria Fuell - crédito cortesía Gaira Música Local

Gaira Música Local, el sello discográfico de Carlos Vives, en alianza con la Federación Colombiana de Fútbol y “La Fiebre Amarilla”, la barra más representativa del fútbol colombiano, lanzó el pasado lunes 1 de junio en plataformas digitales La Barra Incondicional: una trilogía de cánticos futboleros que tomó como premisa principal plasmar la pasión de millones de hinchas en un himno colectivo de identidad nacional.

Estos cánticos, ideados como parte de la campaña para apoyar a la selección Colombia en su participación de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, están inspirados en tres de los éxitos más queridos del repertorio de Carlos Vives: Fruta Fresca, La Tierra del Olvido y Pa’ Mayté, reinterpretados con la energía y la voz colectiva de “La Fiebre Amarilla”, junto a tres artistas firmados por Gaira Música Local: la nariñense María Fuell, el samario Estereobeat, y la agrupación bogotana Ciegossordomudos.

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“Son canciones que se fueron por el mundo y yo sí sueño con tener una gran colección de barras nacidas de canciones históricas muy colombianas que hoy son canciones del mundo, no solamente de Carlos Vives”, dijo el artista en un comunicado de prensa alusivo al lanzamiento.

La barra oficial de la selección Colombia espera acabar con el grito de "si se puede" en los estadios de Colombia - crédito FCF

El samario hizo hincapié en la importancia de apoyar a la selección en todas las etapas, no solo en los momentos de triunfo. “Lo incondicional es algo que está en lo natural de uno acompañar a su país, a su equipo… No solamente podemos estar con la selección cuando ganamos, sino que acompañamos la selección en todos los procesos, en todo su momento”, señaló, y siguiendo esa línea hizo un llamado a la prensa deportiva y a los aficionados para mantener ese compromiso permanente.

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En el apartado estrictamente musical, el cantante insistió en que la abundancia de ritmos y canciones propias es una oportunidad única para fortalecer la identidad de la barra colombiana, con la intención de desligarse de la acostumbrada copia o referencia de los ritmos y canciones argentinas, habitualmente utilizadas por las barras de ese país.

Las canciones reinterpretadas en “La Barra Incondicional” incluyen éxitos emblemáticos de Carlos Vives como "Fruta Fresca", "La Tierra del Olvido" y "Pa’ Mayté" - crédito cortesía Gaira Música Local

“Colombia creo que tiene el patrimonio musical más importante. Y hemos empezado con algunas de mis canciones para llevarlas al lenguaje de las gradas, para cantarlas, para acompañar a nuestra selección”, dijo.

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Así se desarrolló el espectáculo musical previo al partido en El Campín

La presentación oficial de La Barra Incondicional tuvo lugar el mismo lunes en el estadio El Campín de Bogotá, en la previa del partido de carácter amistoso disputado por Colombia ante Costa Rica, que terminó con victoria para los dirigidos por Néstor Lorenzo por 3-1.

Las presentaciones dieron inicio con Juan Palau y continuaron con la presentación de Morat, que avivó el ánimo de la multitud que acompañó con aplausos su presentación. Los bogotanos incluyeron como invitado especial a Camilo para interpretar Me Toca A Mí.

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Por último, Carlos Vives salió a la tarima improvisada para cantar La Barra Incondicional acompañada de María Fuell y un grupo de percusionistas al fondo que le imprimieron una potencia adicional a la pista al interpretarla en vivo. La nariñense, una de las principales apuestas de Gaira, vivió el lunes uno de los momentos más importantes de su carrera al acompañar al samario en El Campín, para el partido de despedida de la Tricolor antes de iniciar su viaje rumbo a la Copa del Mundo.

Acompañado de María Fuell y un grupo de percusionistas, el samario hizo el lanzamiento oficial del tema oficial de la selección Colombia - crédito @carlosvives/Instagram

“Somos la Fiebre Amarilla que se riega por el mundo. Hoy vinimos a alentar a La Sele, con estos cantos de alegría para que empiecen este mundial 2026 con la mejor energía. Vamos Colombia!!”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram, acompañando un reel con un fragmento de su aparición en escena, luciendo la camiseta del seleccionado nacional.

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