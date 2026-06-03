Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Emily León, creadora de contenido reconocida por sus publicaciones relacionadas con moda, hizo una intervención sobre una camiseta de la selección Colombia que causó controversia - crédito Adidas y @emilyrococo/Instagram

La camiseta de la selección Colombia es objeto de discusiones con cierta frecuencia a nivel nacional. En ocasiones se debe a sus diseños, que suelen causar inquietudes y preguntas sobre el nivel de compromiso que aplica la marca patrocinadora en los diseños de la Tricolor, y en otras por su uso correcto.

La que más revuelo causó involucró al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que la portó tras dar su discurso luego de conocerse los resultados de la primera vuelta electoral del pasado 31 de mayo. Tanto el candidato, su familia y miles de seguidores la vistieron durante la primera vuelta electoral, en la que obtuvo el 43,74% de los votos.

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La imagen del político barranquillero, enfundado en amarillo desde una plataforma sobre el río Magdalena, recorrió el país y encendió el debate sobre el uso político de un símbolo deportivo, luego de las quejas que emitió su contrincante, Iván Cepeda.

Ante la controversia, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aclaró que, al ser una entidad privada, no tiene facultad legal para limitar el uso de una prenda que cualquier ciudadano puede adquirir libremente en los puntos autorizados por la marca oficial. La FCF sí advirtió que, en casos de uso comercial no autorizado, ha iniciado acciones legales, y pidió que sus marcas y distintivos no se usen con fines distintos al deportivo.

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En ese contexto causó un revuelo similar el ejercicio que realizó la creadora de contenido colombiana Emily León, conocida en redes sociales como Emily Rococó. En distintas ocasiones la influenciadora ha mostrado interés en el fútbol y en interpretar sus códigos desde un punto de vista siempre ligado a la moda.

Por ello, anunció a sus seguidores que iba a mostrar una dinámica especial con motivo del Mundial, al intervenir las 48 camisetas oficiales de las selecciones participantes del certamen que dará inicio el próximo 11 de junio, con el fin de rediseñarlas siguiendo los patrones del rococó, una estética visual romántica que tuvo su auge durante el siglo XVIII.

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De ahí que para marcar la pauta se inclinara por presentar el resultado de su intervención a la camiseta colombiana, mostrando los cortes que realizó y luego el modo en que sumó encajes color rosa y amarillo al rediseño.

El video se difundió en redes sociales y desató reacciones divididas por el resultado y la intervención realizada por la influenciadora - crédito @emilyrococo/Instagram

El resultado no tardó en difundirse y provocar toda una controversia una vez que el reel alcanzó difusión en distintas plataformas. Las reacciones en los distintos espacios donde se compartió el video fueron divididas: mientras parte de su comunidad celebró la propuesta como una expresión creativa, los más puristas del fútbol rechazaron la intervención a la prenda que representa al país en la Copa del Mundo, tachando la dinámica como una falta de respeto. De igual modo, hubo quienes se dividieron entre la expectativa y el temor por el resultado que dejaría la intervención de Emily en las otras 47 camisetas mundialistas.

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“Quedó super tú”, “Cómo dañar una camisa perfecta”, “Pobres camisetas”, “Eso es burlarse de la camiseta de Colombia porque la estás haciendo quedar como una payasa”, “¿Cómo hay tanta gente sufriendo por una camiseta que no es de ellos y que fue ELLA QUIEN LA COMPRÓ?”, “Me hubiera gustado que los encajes y mangas fueran rojos, azules y amarillos”, fueron algunas de las respuestas con mayor notoriedad.

La creadora de contenido mostró la primera de las 48 intervenciones a las camisetas mundialistas, al estilo rococó - crédito @emilyrococo/Instagram

Cabe recordar que la camiseta oficial de Colombia para el Mundial 2026, diseñada por Adidas y estrenada en noviembre de 2025, mantiene el amarillo tradicional del equipo e incorpora motivos inspirados en las mariposas amarillas asociadas a la obra de Gabriel García Márquez, con un concepto que la marca alemana describió como una representación de “la transformación, la esperanza y la alegría” del país.

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