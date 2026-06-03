Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ignoró a James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: esta es la historia

A pocos días de las elecciones presidenciales del Real Madrid, una imagen promovida por la campaña de Florentino Pérez ha generado debate entre los aficionados colombianos y madridistas. El actual mandatario del club blanco, que busca extender su histórica gestión al frente de la institución, presentó una gigantesca lona en Madrid para destacar algunos de los fichajes más importantes de su era. Sin embargo, entre las numerosas estrellas que aparecen en el mural, llamó la atención una ausencia en particular: James Rodríguez.

La imagen hace parte de la estrategia electoral de Florentino Pérez, que aspira a ser reelegido presidente del Real Madrid en los comicios programados para el 7 de junio.

PUBLICIDAD

El colombiano disputó 134 partidos, marcó 37 goles y dio 45 asistencias con la camiseta Merengue - crédito Real Madrid

Los galácticos del Real Madrid

En la lona aparecen figuras como Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário, David Beckham, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaká, Xabi Alonso, Luka Modric, Toni Kroos, Gareth Bale, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, entre otros futbolistas que marcaron épocas en el club.

Sin embargo, ni James Rodríguez, ni Eden Hazard, ni Michael Owen fueron incluidos en la selección de estrellas escogidas por la campaña del dirigente español. La ausencia del colombiano ha sido una de las más comentadas, especialmente porque su llegada al Real Madrid en 2014 fue considerada uno de los grandes movimientos del mercado internacional.

PUBLICIDAD

En la temporada 2014-2015, después del Mundial de Brasil, comenzó la aventura de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez a nivel deportivo - crédito Globe Soccer/Christophe Viseux

La decisión resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta el contexto de su fichaje. James aterrizó en el Santiago Bernabéu después de convertirse en la gran revelación del Mundial de Brasil 2014. Tras conquistar la Bota de Oro del torneo con seis anotaciones y maravillar al planeta con actuaciones memorables junto a la selección Colombia, el volante fue contratado por el Real Madrid en una operación que rondó los 80 millones de euros, cifra que en ese momento lo convirtió en uno de los fichajes más costosos de la historia del club.

Su presentación fue multitudinaria. Más de 40.000 aficionados acudieron al estadio para darle la bienvenida al colombiano, un fenómeno mediático que disparó la venta de camisetas y reforzó la presencia internacional de la marca Real Madrid en América Latina.

PUBLICIDAD

El colombiano brilló por sus asistencias y goles en la primera temporada y tuvo altibajos en su paso por el club español - crédito Felipe Cubillos/Montaje Infobae

Estadísticas de James Rodríguez en el Real Madrid

Aunque su paso por el conjunto español estuvo marcado por altibajos y por una relación compleja con algunos entrenadores, especialmente con el francés Zinedine Zidane, los números de James estuvieron lejos de ser discretos.

Durante sus diferentes etapas como jugador madridista, el colombiano disputó 125 partidos oficiales, marcó 37 goles y entregó 42 asistencias, cifras que evidencian una participación directa en 79 anotaciones del equipo. Además, conquistó dos títulos de la Liga de Campeones, dos Mundiales de Clubes, una Liga de España, una Supercopa de Europa y otros trofeos que enriquecieron su palmarés con la camiseta blanca.

PUBLICIDAD

Su primera temporada, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, sigue siendo recordada como una de las mejores de su carrera. En la campaña 2014-2015 registró 17 goles y 18 asistencias en todas las competiciones, consolidándose como una de las grandes figuras del equipo.

No obstante, para muchos seguidores colombianos la exclusión de James representa una especie de olvido hacia uno de los jugadores más influyentes que vistieron la camiseta merengue durante la última década. Más aún, cuando actualmente el cucuteño es el capitán de la selección Colombia y se prepara para disputar el Mundial de 2026 como una de las máximas referencias del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

PUBLICIDAD

La ausencia de James en la gigantesca lona electoral no cambia su lugar en la historia reciente del Real Madrid, pero sí deja una imagen que no ha pasado desapercibida. El futbolista que llegó como una superestrella tras conquistar el Mundial de Brasil quedó fuera del mural de los fichajes favoritos de Florentino Pérez, una decisión que ha generado sorpresa y que vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del verdadero reconocimiento que recibió el colombiano durante y después de su paso por el club más laureado de Europa.