Senadora Padilla asegura que MinAmbiente conocía desde hace un año la crisis de 350 caimanes: entidad niega abandono

La senadora Andrea Padilla revela documentos que prueban que el Ministerio de Ambiente y otras entidades conocían desde hace un año la crítica situación de hambre y hacinamiento de 350 caimanes, que ha resultado en la muerte de 15 de ellos. - crédito @andreanimalidad/X

La senadora Andrea Padilla afirmó que el Ministerio de Ambiente habría tenido conocimiento desde hace aproximadamente un año de la situación de 350 caimanes llaneros en centros de custodia ubicados en el Meta, en los que se incluyen la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, el Parque Agroecológico Merecure y la Universidad de los Llanos.

La denuncia fue difundida por la congresista el 2 de junio a través de un video publicado en su cuenta de X, en el que hizo referencia a oficios, reportes técnicos y visitas de seguimiento que, según su interpretación, evidenciarían que las autoridades ambientales fueron advertidas con anticipación sobre un escenario de falta de alimentación, hacinamiento y deterioro en las condiciones de manejo de los ejemplares.

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“Desde hace un año, el Ministerio de Ambiente sabía de la situación crítica de los caimanes”, señaló Padilla en su pronunciamiento, en el que también cuestionó la respuesta institucional frente a las alertas.

Reportes citados por la senadora señalan condiciones críticas en los centros de custodia

De acuerdo con la información expuesta por la senadora, un oficio del 19 de mayo de 2025 habría advertido al Ministerio de Ambiente sobre la situación de los animales, indicando que cerca de 350 individuos presentaban limitaciones en la disponibilidad de alimento y condiciones de hacinamiento.

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En su intervención, Padilla detalló que la documentación incluiría reportes en los que se advierte que los animales contaban con reservas de alimento solo hasta septiembre de 2025, además de alertas sobre la capacidad limitada de los estanques.

Según la congresista, la Corporación Cormacarena habría confirmado posteriormente, el 5 de diciembre de 2025, un estado de riesgo crítico, caracterizado por:

Hacinamiento severo, con hasta 18 individuos en un mismo estanque

Periodos prolongados sin alimentación en diferentes centros

Presencia de infecciones respiratorias en algunos ejemplares

Casos de deficiencia de tiamina en neonatos

Estrés térmico asociado a exposición prolongada al sol

Signos de delgadez extrema en varios animales

Padilla también señaló que, según los documentos conocidos, en la Estación Roberto Franco se habrían registrado períodos de hasta 15 días sin suministro de alimento, mientras que en la Universidad de los Llanos y el Parque Merecure las interrupciones habrían sido más prolongadas.

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La senadora Padilla divulgó documentos que señalan advertencias previas sobre el estado de los caimanes en centros de custodia. - crédito @andreanimalidad/X

Registro de mortalidad y llamado a investigación

La senadora afirmó que, como parte del seguimiento realizado por las entidades involucradas, se habría confirmado la muerte de al menos 15 caimanes llaneros, incluidos tres neonatos.

Frente a este punto, Padilla sostuvo que la situación debería ser revisada por las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, al considerar que podría existir responsabilidad institucional en el manejo del programa de conservación.

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“Los animales están siendo los principales afectados en medio de un cruce de responsabilidades entre instituciones”, señaló la congresista en su pronunciamiento.

Ministerio de Ambiente niega relación entre muertes y falta de alimento

En respuesta a las denuncias, el Ministerio de Ambiente rechazó que los fallecimientos de los caimanes estén asociados a desnutrición, falta de alimentación o abandono institucional.

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De acuerdo con el pronunciamiento oficial citado por la agencia EFE, la entidad indicó que los reportes técnicos y las necropsias realizadas hasta el momento señalan que los 15 fallecimientos ocurridos en 2025 corresponden a causas naturales y factores asociados al comportamiento biológico de la especie.

“Las evaluaciones realizadas no evidencian cuadros de inanición ni ausencia de alimentación como causa de muerte”, señaló el Ministerio en su comunicación, según el medio.

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La entidad agregó que, en el marco del Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero, se han adoptado medidas orientadas al manejo reproductivo y a la reducción de la presión poblacional, incluyendo la separación de machos y hembras y la suspensión temporal de procesos de incubación.

Reportes técnicos mencionan condiciones complejas en los centros donde permanecen los caimanes llaneros. - crédito Cormacarena

Medidas de manejo y continuidad del programa de conservación

El Ministerio de Ambiente informó además que, como parte de las acciones recientes, se acordó continuar con el suministro de alimento a los ejemplares ubicados en el Parque Merecure y la Universidad de los Llanos.

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Estas medidas, según la entidad, hacen parte del seguimiento al programa de conservación de la especie, catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El caimán llanero es una especie nativa de la cuenca del Orinoco, cuya población se ha visto afectada durante décadas por la caza, la pérdida de hábitat y la presión sobre los ecosistemas donde habita.

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Cormacarena y alertas previas sobre condiciones en centros de custodia

En paralelo al debate entre la senadora y el Ministerio, la Corporación Cormacarena había emitido reportes técnicos en los que advierte sobre condiciones de manejo que requieren intervención en los centros de custodia.

El Colombiano informó que según estos documentos, en algunos espacios se han identificado problemas como:

Estanques con sobrepoblación de ejemplares adultos

Deficiencias en infraestructura para sombra y protección de neonatos

Fallas en sistemas de recambio de agua

Periodos prolongados sin suministro regular de alimento en algunos grupos

En el caso de la Estación Roberto Franco, los informes señalan que la densidad poblacional supera la capacidad de carga de las instalaciones, lo que podría generar aumento del estrés, competencia por recursos y riesgos sanitarios.

La entidad también ha advertido sobre casos de deficiencia de tiamina en neonatos y sobre la necesidad de mejorar condiciones de manejo veterinario y ambiental.

Organismos ambientales han pedido medidas para fortalecer las condiciones de cuidado de la especie caimán llanero en peligro crítico. - crédito Cormacarena

Disputa sobre responsabilidades en el programa de conservación

Uno de los puntos centrales del debate se relaciona con la definición de responsabilidades dentro del Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero.

Mientras la Universidad Nacional ha señalado en distintos espacios que el financiamiento y soporte del programa deberían contar con mayor respaldo del Estado y de las autoridades ambientales, Cormacarena sostiene que la universidad actúa como entidad ejecutora y responsable directa de la custodia de los ejemplares, con base en la historia del programa y en su rol técnico dentro del proceso de conservación.

Esta diferencia de interpretaciones ha sido uno de los factores que ha dificultado la implementación de acciones unificadas frente a las alertas reportadas.