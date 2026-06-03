Ni la goleada evitó los disturbios: enfrentamientos entre hinchas opacaron la final entre Junior y Atlético Nacional

Los enfrentamientos registrados en una de las tribunas del estadio Romelio Martínez provocaron una interrupción temporal del partido entre Junior y Atlético Nacional. - crédito @CHICANOTICIAS1/X

La victoria 3-0 de Junior sobre Atlético Nacional en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2026-I estuvo acompañada por incidentes de orden público dentro y fuera del estadio Romelio Martínez, en Barranquilla. Los enfrentamientos registrados en las tribunas obligaron a la intervención de la Policía y provocaron una interrupción temporal del encuentro.

Los hechos ocurrieron durante el segundo tiempo del compromiso disputado este martes en la capital del Atlántico. Según reportes conocidos por Blu Radio, al término del partido, los desórdenes se presentaron en la tribuna norte cuando faltaban cerca de 20 minutos para el final del encuentro.

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En videos compartidos por asistentes se observa a varios aficionados involucrados en riñas dentro de las graderías, situación que requirió la actuación de los uniformados encargados de la seguridad del escenario deportivo.

El partido tuvo que detenerse por algunos minutos

La magnitud de los incidentes llevó a una suspensión momentánea del juego mientras las autoridades intentaban recuperar el control en la zona afectada.

Tras varios minutos de intervención policial, la situación fue controlada y el encuentro pudo continuar hasta completar los 90 minutos reglamentarios.

Hasta la madrugada de este miércoles no se conoce un balance oficial sobre personas lesionadas, capturadas o sancionadas como consecuencia de los enfrentamientos.

Los hechos se registraron cuando Junior ya tenía una amplia ventaja en el marcador - crédito captura de video

No había presencia de hinchas visitantes

Uno de los aspectos que ha llamado la atención tras los disturbios es que las autoridades habían restringido el ingreso de seguidores de Atlético Nacional para este compromiso.

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La medida buscaba reducir los riesgos asociados a la presencia simultánea de ambas hinchadas en una final del fútbol colombiano. Sin embargo, las primeras versiones indican que los enfrentamientos se habrían producido entre integrantes de diferentes grupos de aficionados vinculados al equipo local.

Las autoridades no han entregado un pronunciamiento definitivo sobre las circunstancias que originaron las riñas ni sobre la identificación de los responsables.

También hubo alteraciones del orden público en los alrededores

Los incidentes no se limitaron al interior del estadio. De acuerdo con reportes del medio ya mencionado tras el encuentro, la Policía también tuvo que intervenir en distintos puntos cercanos al Romelio Martínez debido a peleas registradas entre aficionados una vez finalizado el partido.

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Algunas de estas situaciones habrían estado relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada deportiva.

Además, Transmetro también informó disturbios en los alrededores del estadio, los cuales afectaron la operación del sistema de transporte y provocaron daños a dos buses articulados. Ante la persistencia de los desórdenes, la entidad decidió finalizar de manera anticipada el servicio, al tiempo que rechazó los actos vandálicos y llamó a la ciudadanía a proteger la infraestructura y respetar las normas de convivencia.

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Transmetro cerró operación anticipadamente por disturbios cerca del estadio Romelio Martínez - crédito @transmetrobaq/X

Los hechos ocurrieron en medio de un importante dispositivo de seguridad dispuesto para la final, considerada uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria en el país durante este semestre.

Junior tomó ventaja en la final

En el plano deportivo, Junior obtuvo una amplia ventaja para el compromiso de vuelta tras imponerse 3-0 sobre Atlético Nacional.

El primer gol llegó a través de Bryan Castrillón en los minutos iniciales del partido. Posteriormente, Luis Fernando Muriel amplió la diferencia con dos anotaciones que dejaron al conjunto barranquillero en una posición favorable de cara a la definición del campeonato.

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El equipo dirigido por Alfredo Arias aprovechó las oportunidades generadas durante el encuentro y logró neutralizar las principales variantes ofensivas del conjunto antioqueño.

Tras el resultado, Junior quedó cerca de conquistar una nueva estrella en el fútbol colombiano, aunque el cuerpo técnico ha insistido en que la serie continúa abierta y que aún restan 90 minutos por disputar.

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El partido de ida en el Romelio Martínez tuvo una suspensión momentánea mientras las autoridades controlaban alteraciones del orden público en las tribunas. - crédito Win Sports

Nacional buscará la remontada en Medellín

El compromiso definitivo se disputará el próximo lunes festivo 8 de junio a las 5:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde el conjunto antioqueño intentará revertir una de las desventajas más amplias registradas en una final reciente del fútbol colombiano.

Mientras Junior llega con la tranquilidad del marcador y la posibilidad de administrar la serie, Nacional necesitará una actuación perfecta para mantener vivas sus aspiraciones.

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Sin embargo, más allá de lo que ocurra en la cancha, la expectativa también estará puesta en el comportamiento de los aficionados.