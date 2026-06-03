Colombia

Bogotá registra aumento en empleo turístico y conectividad aérea durante 2026

La capital colombiana reportó un crecimiento en la generación de empleo asociado al turismo, un mayor número de vuelos y un incremento en la llegada de visitantes nacionales e internacionales durante los primeros meses del año

Guardar
Google icon
Bogotá - Imagen de referencia
La SAE busca implementar más procesos de subastas presenciales - crédito Colprensa

Bogotá continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del país, según los resultados más recientes del Observatorio de Turismo de Bogotá correspondientes al periodo marzo-abril de 2026. El informe evidenció avances en indicadores clave como empleo, conectividad aérea, llegada de turistas y fortalecimiento de la oferta empresarial vinculada al sector.

Según información del Observatorio de Turismo de Bogotá, divulgada por Revista Semana, entre enero y marzo de 2026 el sector turístico generó en promedio más de 117.000 empleos mensuales, cifra equivalente al 2,7 % del total de personas ocupadas en la ciudad. Este resultado representa un crecimiento superior al 18 % frente al mismo periodo del año anterior.

PUBLICIDAD

Los segmentos directamente relacionados con la actividad turística fueron los que registraron el comportamiento más destacado.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Las actividades de alojamiento y agencias de viajes pasaron de generar 15.708 empleos a 33.454 puestos de trabajo, lo que significó un incremento de 113 %. Por su parte, el sector transporte también mostró una evolución favorable al aumentar 8,3 % y alcanzar más de 38.000 empleos.

PUBLICIDAD

Crece la conectividad aérea y el flujo de pasajeros

Uno de los indicadores más relevantes del informe corresponde al desempeño del transporte aéreo en la capital del país. Durante el primer trimestre de 2026 se operaron 45.606 vuelos con destino o salida desde Bogotá, lo que representó un incremento de 6,1 % frente al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con datos citados por Revista Semana, la movilización de pasajeros también presentó resultados positivos. Entre enero y marzo se registraron 5.841.384 viajeros transportados por vía aérea, mientras que la ocupación promedio de los vuelos alcanzó el 80,7 %, superando en 1,6 puntos porcentuales el registro del año anterior.

FOTO DE ARCHIVO. Un dron muestra una panorámica del centro de Bogotá, Colombia, 23 de marzo, 2025. REUTERS/Nathalia Angarita
FOTO DE ARCHIVO. Un dron muestra una panorámica del centro de Bogotá, Colombia, 23 de marzo, 2025. REUTERS/Nathalia Angarita

El crecimiento estuvo impulsado tanto por el mercado nacional como por el internacional. El tráfico doméstico aumentó 6,6 %, mientras que los vuelos internacionales registraron un crecimiento de 5,1 %, consolidando a Bogotá como uno de los principales centros de conexión aérea de América Latina.

Las proyecciones oficiales apuntan a que la ciudad podría recibir más de 15,3 millones de turistas durante todo 2026, una cifra que representaría un crecimiento de 4,5 % frente a 2025 y de 8,7 % respecto a 2024.

Más turistas internacionales y fortalecimiento empresarial

El informe también reveló un incremento en la llegada de visitantes extranjeros a la capital colombiana. Entre enero y abril de este año ingresaron más de 621.000 turistas internacionales a Bogotá.

Los principales países emisores fueron Venezuela, con una participación de 17,7 %, seguido por Estados Unidos con 13,7 % y México con 9,5 %. El turismo se consolidó como la principal razón de viaje, representando el 54 % de las visitas registradas durante ese periodo.

Otros motivos reportados incluyeron escalas o tránsito internacional, con una participación de 20,7 %, así como viajes de negocios, que representaron el 7,9 % del total de visitantes extranjeros.

FOTO DE ARCHIVO. Panorámica de Bogotá, Colombia, 22 de mayo, 2024. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Panorámica de Bogotá, Colombia, 22 de mayo, 2024. REUTERS/Luisa González

Por vía terrestre también se observaron resultados positivos. Entre enero y abril se movilizaron 4.642.190 pasajeros a través de la Terminal de Transporte de Bogotá, cifra que representa un incremento de 0,4 % frente al mismo periodo del año pasado. La Terminal Central concentró la mayor cantidad de viajeros, seguida por las terminales Norte y Sur.

Según el reporte citado por Revista Semana, el crecimiento del turismo también se reflejó en el fortalecimiento del tejido empresarial del sector. Al cierre de abril de 2026 la ciudad registraba 14.264 prestadores activos inscritos en el Registro Nacional de Turismo, lo que representa un aumento de 7,1 % frente al mismo periodo de 2025.

Las viviendas turísticas y las agencias de viajes lideraron este crecimiento, consolidando una mayor oferta para atender la demanda de visitantes nacionales e internacionales.

En materia hotelera, Bogotá registró una ocupación cercana al 59 % durante marzo de 2026. Aunque este indicador presentó una reducción de tres puntos porcentuales frente al año anterior, se mantuvo 10,3 puntos por encima del promedio nacional, confirmando el papel de la capital como uno de los principales destinos turísticos y de negocios del país.

Temas Relacionados

Turismo BogotáConectividad aéreaVisitantes extranjerosEmpleo turísticoColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Identifican a soldado profesional muerto en ataque con drones del ELN en Teorama, Norte de Santander

El hecho se registró en la vereda Los Negritos, donde unidades militares adelantaban operaciones de control territorial cuando fueron impactadas por explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas

Identifican a soldado profesional muerto en ataque con drones del ELN en Teorama, Norte de Santander

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Barranquilla este 3 de junio

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Barranquilla este 3 de junio

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Bogotá este 3 de junio

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Bogotá este 3 de junio

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Cali este 3 de junio

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Cali este 3 de junio

Previsión del clima en Medellín para antes de salir de casa este 3 de junio

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Previsión del clima en Medellín para antes de salir de casa este 3 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Camilo cerrará su gira internacional en Bogotá con grandes éxitos y una experiencia más cercana con sus fans: fecha, lugar y precios

Diana Ángel pidió a Cepeda que asista a los debates con De la Espriella: “Nos quedan 21 días para salvar a Colombia del retroceso”

Altafulla sorprendió a sus seguidores con impactante anuncio junto a una mujer embarazada: ¿es su hijo?

Carlos Vives presentó en El Campín “La Barra Incondicional”, canción oficial de la selección Colombia para el Mundial 2026

Deportes

Ni la goleada evitó los disturbios: enfrentamientos entre hinchas opacaron la final entre Junior y Atlético Nacional

Ni la goleada evitó los disturbios: enfrentamientos entre hinchas opacaron la final entre Junior y Atlético Nacional

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ignoró a James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: esta es la historia

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: cuándo es la final vuelta de la Liga BetPlay 2026-1

Junior de Barranquilla goleó 3-0 a Atlético Nacional y quedó a un paso de ser bicampeón: resumen completo del partido

Estas son las próximas cinco carreras de running en Colombia y el proceso para inscribirse