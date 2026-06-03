Bogotá registra aumento en empleo turístico y conectividad aérea durante 2026

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Bogotá continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del país, según los resultados más recientes del Observatorio de Turismo de Bogotá correspondientes al periodo marzo-abril de 2026. El informe evidenció avances en indicadores clave como empleo, conectividad aérea, llegada de turistas y fortalecimiento de la oferta empresarial vinculada al sector.

Según información del Observatorio de Turismo de Bogotá, divulgada por Revista Semana, entre enero y marzo de 2026 el sector turístico generó en promedio más de 117.000 empleos mensuales, cifra equivalente al 2,7 % del total de personas ocupadas en la ciudad. Este resultado representa un crecimiento superior al 18 % frente al mismo periodo del año anterior.

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Los segmentos directamente relacionados con la actividad turística fueron los que registraron el comportamiento más destacado.

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Las actividades de alojamiento y agencias de viajes pasaron de generar 15.708 empleos a 33.454 puestos de trabajo, lo que significó un incremento de 113 %. Por su parte, el sector transporte también mostró una evolución favorable al aumentar 8,3 % y alcanzar más de 38.000 empleos.

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Crece la conectividad aérea y el flujo de pasajeros

Uno de los indicadores más relevantes del informe corresponde al desempeño del transporte aéreo en la capital del país. Durante el primer trimestre de 2026 se operaron 45.606 vuelos con destino o salida desde Bogotá, lo que representó un incremento de 6,1 % frente al mismo periodo de 2025.

De acuerdo con datos citados por Revista Semana, la movilización de pasajeros también presentó resultados positivos. Entre enero y marzo se registraron 5.841.384 viajeros transportados por vía aérea, mientras que la ocupación promedio de los vuelos alcanzó el 80,7 %, superando en 1,6 puntos porcentuales el registro del año anterior.

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FOTO DE ARCHIVO. Un dron muestra una panorámica del centro de Bogotá, Colombia, 23 de marzo, 2025. REUTERS/Nathalia Angarita

El crecimiento estuvo impulsado tanto por el mercado nacional como por el internacional. El tráfico doméstico aumentó 6,6 %, mientras que los vuelos internacionales registraron un crecimiento de 5,1 %, consolidando a Bogotá como uno de los principales centros de conexión aérea de América Latina.

Las proyecciones oficiales apuntan a que la ciudad podría recibir más de 15,3 millones de turistas durante todo 2026, una cifra que representaría un crecimiento de 4,5 % frente a 2025 y de 8,7 % respecto a 2024.

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Más turistas internacionales y fortalecimiento empresarial

El informe también reveló un incremento en la llegada de visitantes extranjeros a la capital colombiana. Entre enero y abril de este año ingresaron más de 621.000 turistas internacionales a Bogotá.

Los principales países emisores fueron Venezuela, con una participación de 17,7 %, seguido por Estados Unidos con 13,7 % y México con 9,5 %. El turismo se consolidó como la principal razón de viaje, representando el 54 % de las visitas registradas durante ese periodo.

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Otros motivos reportados incluyeron escalas o tránsito internacional, con una participación de 20,7 %, así como viajes de negocios, que representaron el 7,9 % del total de visitantes extranjeros.

FOTO DE ARCHIVO. Panorámica de Bogotá, Colombia, 22 de mayo, 2024. REUTERS/Luisa González

Por vía terrestre también se observaron resultados positivos. Entre enero y abril se movilizaron 4.642.190 pasajeros a través de la Terminal de Transporte de Bogotá, cifra que representa un incremento de 0,4 % frente al mismo periodo del año pasado. La Terminal Central concentró la mayor cantidad de viajeros, seguida por las terminales Norte y Sur.

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Según el reporte citado por Revista Semana, el crecimiento del turismo también se reflejó en el fortalecimiento del tejido empresarial del sector. Al cierre de abril de 2026 la ciudad registraba 14.264 prestadores activos inscritos en el Registro Nacional de Turismo, lo que representa un aumento de 7,1 % frente al mismo periodo de 2025.

Las viviendas turísticas y las agencias de viajes lideraron este crecimiento, consolidando una mayor oferta para atender la demanda de visitantes nacionales e internacionales.

En materia hotelera, Bogotá registró una ocupación cercana al 59 % durante marzo de 2026. Aunque este indicador presentó una reducción de tres puntos porcentuales frente al año anterior, se mantuvo 10,3 puntos por encima del promedio nacional, confirmando el papel de la capital como uno de los principales destinos turísticos y de negocios del país.

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