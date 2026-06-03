Diana Ángel pidió a Cepeda que asista a los debates con De la Espriella: “Nos quedan 21 días para salvar a Colombia del retroceso”

Desde su cuenta de X, la actriz le pidió al candidato del Pacto Histórico que debata con Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta - crédito @dianangel01/Instagram y Enea Lebrun/REUTERS

La primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 31 de mayo arrojó la mayor participación electoral en la historia del país: 23,9 millones de votantes sobre un padrón de 41,4 millones de ciudadanos habilitados. Con una diferencia de apenas 2,84 puntos porcentuales entre los dos candidatos, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el balotaje del 21 de junio se perfila como uno de los más reñidos en décadas.

Sin embargo, la campaña presidencial en este punto se caracterizó por la ausencia de debates entre los candidatos, en buena medida por la negativa de Cepeda para participar de los mismos, advirtiendo que no participará en ningún formato mediático que busque “someter la dignidad” de su movimiento ni convertir el debate político en una puesta en escena. De igual modo, defendió que su campaña prioriza el contenido y la discusión de ideas por encima de la exposición mediática.

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En ese contexto, la actriz colombiana Diana Ángel le pidió públicamente al candidato presidencial del Pacto Histórico que acepte debatir con su contendiente de cara a la segunda vuelta.

Ángel, reconocida por su apoyo al presidente Gustavo Petro y al partido de Gobierno, publicó un mensaje difundido en su cuenta de X extendiendo la solicitud a Cepeda.

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La actriz colombiana pidió al candidato del Pacto Histórico que debata con Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio - crédito @DianAngel01/X

“Quiero pedirle de manera respetuosa y como una ciudadana que lo estima, que salga a debatir, que hable sobre lo que la oposición le cuestiona: la seguridad, la paz, las disidencias, el ELN, la economía, el abastecimiento de gas y todo lo que quieran saber”, escribió la intérprete y exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

La actriz relató que estuvo presente en la tarima de la campaña de Cepeda la noche de los comicios, donde intentó mantener el ánimo de los asistentes tras conocerse que el candidato de izquierda había quedado en segundo lugar con cerca de 9,6 millones de votos, frente a los más de 10,3 millones obtenidos por de la Espriella.

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El contraste con el tono de sus publicaciones del 31 de mayo es marcado. Esa noche, Ángel había celebrado el resultado como un avance histórico del progresismo: “Hace 4 años sacamos 8 millones de votos, hoy estamos haciendo historia con el crecimiento del progresismo y la izquierda”, escribió entonces, subrayando el crecimiento del electorado de izquierda desde el último ciclo electoral.

Diana Ángel subrayó el crecimiento de la izquierda, destacando que hace cuatro años obtuvieron 8 millones de votos y ahora superan los 9 millones - crédito redes sociales/X

En el nuevo mensaje, en cambio, la actriz reconoció el peso emocional de haber quedado en segundo lugar: “Recibir 10 millones por parte de un movimiento tan lejano a mis convicciones me devastó, me llenó de miedo, de incertidumbre y de confusión”.

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A pesar de ese impacto, Ángel reiteró su respaldo al senador y candidato del Pacto Histórico: “Aquí sigo, a su lado. Poniendo mi alma, mi corazón, mi cara y mi seguridad”. La artista destacó que conoce a Cepeda desde el primer día de su campaña, a la que llegó de la mano de las Madres de MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Colombia), organización de víctimas que ha acompañado la candidatura del senador.

En el mensaje, Ángel también respondió a los ataques que, según ella, circulan contra Cepeda y contra ella, entre los que mencionó acusaciones de vínculos con la guerrilla. “Me llenan de indignación las calumnias hacia usted, las acusaciones sin sentido, llamarlo guerrillero, al igual que lo hacen conmigo, sabiendo que no lo somos”, afirmó.

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Durante la primera vuelta presidencial, Iván Cepeda se negó a participar en debates ante medios de comunicación si no se garantizaban ciertas condiciones - crédito Enea Lebrun/REUTERS

La actriz cuestionó además la comparación entre las cifras de falsos positivos —ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército colombiano— y el reclutamiento de menores por parte de grupos armados al margen de la ley, al considerar que se trata de fenómenos que no pueden equipararse ni atribuirse al candidato progresista.

La artista apeló a su trayectoria de más de tres décadas como activista para respaldar su posición pública, y convocó a Cepeda a enfrentar al candidato de la oposición de cara a cara: “Nos quedan 21 días para salvar a Colombia del retroceso, del miedo a volver a ‘la mano dura’, a los desaparecidos, al exterminio de la izquierda, a la ‘seguridad democrática’”, escribió. La actriz también hizo referencia a una frase del candidato opositor —quien afirmó que va a “destripar” a la izquierda— como uno de los motivos de su temor ante un eventual triunfo de De la Espriella.

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