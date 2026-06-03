Estas son las próximas cinco carreras de running en Colombia y el proceso para inscribirse

El auge del running en Colombia se refleja en la creciente cantidad de eventos y en el aumento de corredores aficionados - crédito Running Colombia

Miles de personas se preparan cada año para participar en competencias de running que van desde recorridos recreativos de pocos kilómetros hasta exigentes maratones de 42 kilómetros. Durante los próximos meses, el calendario nacional tendrá varias pruebas de gran convocatoria en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

Estas son cinco de las carreras más importantes que se disputarán próximamente en el país y todo lo que deben saber los corredores para asegurar su cupo.

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Carrera Atlética Compensar 2026 – Bogotá

La primera cita será el próximo 5 de julio de 2026 en Bogotá. La Carrera Atlética Compensar tendrá como punto de encuentro la Plaza de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación y espera reunir cerca de 8.000 participantes.

La principal novedad para esta edición será la incorporación de la distancia de 15 kilómetros, que se suma a los recorridos tradicionales de 3K, 5K y 10K.

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La salida está programada para las 7:00 a.m. y podrán participar niños desde los cinco años en la modalidad recreativa de 3K. Las categorías de 5K, 10K y 15K estarán habilitadas para corredores desde los 13, 16 y 18 años, respectivamente.

Las inscripciones se realizan a través de la página oficial de Compensar y permanecerán abiertas hasta agotar existencias. Además, entre el 2 y el 4 de julio se realizará la entrega oficial de kits en la Plaza de Eventos de Compensar Avenida 68.

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La carrera también tendrá un componente social, pues parte de los recursos obtenidos serán destinados a apoyar la construcción de la nueva sede de la Fundación Niño Jesús en Soacha.

Media Maratón de Bogotá 2026

La carrera más importante del país se disputará el domingo 26 de julio de 2026 y volverá a reunir a más de 40.000 corredores provenientes de Colombia y decenas de países. La organización mantiene las tradicionales distancias de 10K y 21K.

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El proceso es completamente virtual. Los interesados deben ingresar al portal oficial de la Media Maratón de Bogotá, seleccionar la distancia deseada (10K o 21K), diligenciar el formulario de inscripción y realizar el pago electrónico.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 25 de julio o hasta agotar los cupos disponibles.

Actualmente, las tarifas extraordinarias para 2026 son de aproximadamente $310.000 para inscripción individual y $260.000 por corredor en grupos de más de 20 personas.

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Los participantes recibirán camiseta oficial, número con chip, medalla de finalista, acceso a entrenamientos gratuitos y servicios de hidratación y asistencia médica durante la competencia.

La Media Maratón de Bogotá es el evento de running más grande en la capitán - crédito Colprensa

Maratón Medellín Sistecrédito 2026

Considerada la carrera más tradicional del país, la Maratón de Medellín celebrará su próxima edición los días 5 y 6 de septiembre de 2026. El sábado se realizará la prueba de 5 kilómetros y el domingo se correrán las distancias de 10K, 21K y 42K.

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Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio oficial de la competencia. Los corredores deben crear un perfil, seleccionar la distancia y efectuar el pago correspondiente.

Entre las tarifas publicadas se encuentra la categoría 5K con un valor de $154.000. La organización también ofrece descuentos para quienes participen en varias distancias durante el evento.

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La carrera es reconocida internacionalmente por ser clasificatoria para la Maratón de Boston, uno de los eventos más prestigiosos del atletismo mundial.

La Media Maratón de Medellín es la segunda de más público en Colombia - crédito Albeiro Lopera/Reuters

Allianz 15K Bogotá 2026

Una de las pruebas favoritas de los corredores colombianos se realizará el 18 de octubre de 2026. La salida será desde el Parque Predio Country Comodoro, en la calle 133 con carrera Novena, mientras que la meta estará ubicada en el Parque Simón Bolívar.

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Los registros pueden hacerse de forma virtual mediante la plataforma oficial de la carrera o presencialmente en las oficinas de Correcaminos de Colombia, en Bogotá.

Las tarifas de pronto pago estuvieron disponibles hasta el 31 de mayo con valores de $150.000 para inscripción individual y $145.000 por persona para equipos de mínimo 10 corredores. Desde junio se aplica la tarifa ordinaria hasta agotar existencias.

La organización anunció además que la entrega de kits se realizará durante la Expo Allianz 15K, cuya ubicación será confirmada próximamente.

Las carreras de running, sobre todo las grandes, generarán algunos cierres viales que están por conocerse - crédito Corre Mi Tierra

Corre Mi Tierra Bogotá 2026

El proceso de registro se realiza de manera virtual a través de la página oficial de Corre Mi Tierra. Los interesados deben seleccionar la distancia deseada, diligenciar sus datos personales y efectuar el pago electrónico correspondiente. Una vez completado el proceso, recibirán la confirmación de inscripción y posteriormente podrán reclamar su kit de competencia.

Actualmente se encuentran disponibles cupos para la prueba de 5 kilómetros con un valor de $137.000. La inscripción incluye camiseta oficial, número de competencia, medalla finisher y otros beneficios entregados por la organización. También existe una categoría especial para niños y jóvenes hasta los 15 años