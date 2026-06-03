Altafulla sorprendió a sus seguidores con impactante anuncio junto a una mujer embarazada: ¿es su hijo?

Crecen teorías en redes acerca de una campaña o un anuncio real - crédito Altafulla / Instagram

En la tarde del 2 de junio de 2026, el cantante Altafulla sorprendió con la publicación de varias imágenes junto a una mujer embarazada y una prueba de embarazo positiva en su cuenta de Instagram, lo que generó asombro y un intenso debate entre sus seguidores sobre la veracidad de la publicación.

El artista y la joven mostraron globos de color azul y rosa y una frase alusiva a un posible crecimiento familiar, lo que provocó una rápida oleada de preguntas sobre el verdadero motivo de la publicación.

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El revuelo surgió porque los usuarios interpretaron la publicación como una posible confirmación de paternidad del artista. Sin embargo, la identidad de la mujer embarazada no fue revelada y no se ofrecieron detalles adicionales, lo que llevó a que las especulaciones se tomaran las redes sociales del famoso.

Muchos cuestionaron la escenografía tan cuidada, puesto que la mujer aparece vestida de blanco, además, los dos están sosteniendo globos azul y rosa y una prueba de embarazo marcada como positiva.

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Altafulla sorprende con fotos junto a misteriosa mujer embarazada y un raro mensaje - crédito Altafulla / Instagram

La frase que eligió Altafulla para acompañar el post fue la siguiente: “El tiempo de Dios es perfecto, ya casi 3!!!”, lo que significó para sus seguidores que podría tratarse de la llegada de un bebé, convirtiéndose en un cambio total en la vida del cantante.

Hasta ahora, el ganador de la segunda temporada de La casa de los Famosos Colombia no ha explicado el contenido de la publicación ni ha respondido a las preguntas surgidas en los comentarios, pues solo agregó el texto: “Mañana desde las 7:00 p. m. mi vida va a cambiar y quiero que hagan parte”.

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La falta de información concreta alimentó aún más el fenómeno viral, sumando miles de reacciones al post en solo unas horas.

El post de Altafulla con prueba de embarazo en mano siembra dudas - crédito Altafulla / Instagram

Incrementan las dudas en redes sociales

Los seguidores del cantante reaccionaron de manera inmediata y diversa ante el anuncio. Algunos felicitaron a Altafulla con mensajes como: “Felicitaciones, qué bendición tan grande”. Otros, en cambio, mostraron dudas sobre la autenticidad de la noticia.

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Muchos preguntaron por la identidad de la mujer embarazada, con comentarios como: “Y ella quién es. Conta completo”. También circularon hipótesis que relacionaban la publicación con una posible campaña publicitaria o el adelanto de un proyecto musical, que se demuestra en frases como: “Será un video o una canción 😂 como cree una”.

La discusión de los internautas se intensificó cuando surgieron teorías sobre la autenticidad de las imágenes. Algunos seguidores sugirieron que podrían haber sido creadas o modificadas con inteligencia artificial, aunque otros se atrevieron a asegurar que se trataba de la hermana del cantante, aunque Laura Altafulla no ha hecho ninguna publicación al respecto.

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Frente a la multitud de preguntas y rumores, Altafulla se mantuvo en silencio, sin ofrecer aclaraciones sobre el verdadero contenido del post ni la identidad de su acompañante en las fotografías y sus seguidores están a la espera del anuncio oficial el 3 de junio a las 7:00 p. m.

Las declaraciones demuestran que podría tratarse de un proyecto musical - crédito Altafulla / Instagram

Incertidumbre y expectativa entre los internautas

La falta de confirmación oficial ha dejado a muchos seguidores atentos y a la espera de una respuesta concreta por parte del cantante. Mientras tanto, continúan analizando cada detalle de la publicación, debatiéndose entre si se trata realmente de un embarazo o de una acción estratégica para aumentar su presencia digital.

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El post hizo que Altafulla se convirtiera en tendencia dentro de las plataformas digitales, sumando miles de interacciones y generando una conversación sobre la naturaleza de su anuncio.

A la espera de una aclaración definitiva, la polémica sigue creciendo y mantiene a la audiencia a la expectativa sobre una posible paternidad del ex de Karina García, la famosa modelo a la que conoció en la casa de los famosos y cuya relación por fuera del reality duró un par de meses.

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