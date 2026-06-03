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Embargos en Colombia 2026: estos son los casos en los que una cuenta bancaria no puede ser retenida por orden judicial

La legislación colombiana establece límites para proteger parte de los recursos de los ciudadanos frente a procesos de embargo

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Hombre calvo con pelo canoso ralo, con manos en la cabeza, sentado a una mesa con montones de papeles, recibos y documentos desparramados bajo una lámpara.
Embargo cuentas bancarias | (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de colombianos enfrentan cada año procesos de embargo por deudas pendientes, obligaciones tributarias o decisiones judiciales. Sin embargo, la normativa vigente contempla mecanismos de protección que impiden que una persona quede completamente sin recursos económicos como consecuencia de estas medidas.

Por esa razón, existen montos y recursos específicos que no pueden ser afectados por embargos, incluso cuando hay una orden judicial o administrativa en curso.

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La regulación colombiana establece un límite de inembargabilidad para las cuentas de ahorro de personas naturales, con el objetivo de garantizar el llamado mínimo vital.

Esta protección busca que quienes enfrentan procesos de cobro puedan conservar una parte de sus recursos para cubrir necesidades básicas mientras se resuelve la obligación pendiente.

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Las disposiciones vigentes para el período comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 fijan un monto máximo protegido que supera los 55 millones de pesos. No obstante, existen excepciones relacionadas con obligaciones alimentarias, deudas con entidades estatales y otros procesos especiales contemplados por la ley.

Hombre sentado en una mesa de madera, revisando un pasaporte estadounidense y papeles, incluyendo facturas y estados de cuenta, con una taza de café y calculadora.
Embargo cuentas bancarias | (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el monto que no puede ser embargado?

De acuerdo con la regulación establecida por la Superintendencia Financiera, desde el 1 de octubre de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2026 el límite de inembargabilidad para las cuentas de ahorro de personas naturales quedó fijado en $55.099.308.

Esto significa que si una persona tiene un saldo igual o inferior a esa cifra en sus cuentas protegidas, esos recursos no pueden ser objeto de embargo. Cuando el dinero supera dicho monto, únicamente puede ser retenida la parte excedente y no la totalidad del saldo disponible.

La medida también cobija algunos productos financieros digitales cuyo titular sea una persona natural, incluidos servicios de depósitos electrónicos y billeteras digitales que operan bajo las mismas condiciones establecidas para las cuentas de ahorro.

Las autoridades recuerdan que este límite se actualiza periódicamente, por lo que los montos pueden variar de un año a otro conforme a las disposiciones expedidas por la Superintendencia Financiera.

Una mesa de madera en una casa nicaragüense con facturas de electricidad de Disnorte y Dissur, una calculadora y billetes de córdobas apilados bajo luz natural.
Embargo cuentas bancarias | (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección no aplica por cada cuenta

Uno de los aspectos que suele generar más dudas entre los usuarios es si el límite protegido opera individualmente para cada cuenta bancaria.

La respuesta es no. Las autoridades financieras explican que para determinar la inembargabilidad se toma en consideración el total de los recursos que una persona natural posee en las diferentes cuentas que puedan estar sujetas al proceso.

Por esa razón, los saldos existentes en varias cuentas pueden sumarse para verificar si superan o no el límite establecido por la regulación vigente.

El objetivo de esta disposición es evitar que una persona distribuya sus recursos en múltiples productos financieros con la intención de evadir las medidas de embargo autorizadas por las autoridades competentes.

Casos en los que sí procede el embargo

Aunque existe una protección general para ciertos recursos, la ley contempla excepciones específicas.

Hombre con camisa azul sentado en un escritorio oscuro con las manos en la cabeza, rodeado de papeles, tazas de café y un portátil con gráficos financieros.
Embargo cuentas bancarias | (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellas se encuentran las obligaciones relacionadas con cuotas alimentarias, las deudas derivadas de procesos adelantados por entidades estatales y algunos compromisos adquiridos con cooperativas.

Las obligaciones tributarias, sanciones económicas y multas impuestas por organismos públicos también pueden dar lugar a medidas de embargo dentro de los procedimientos legales establecidos.

Otro aspecto importante es que las entidades financieras no pueden embargar recursos por iniciativa propia. Para que la medida sea válida debe existir una orden judicial expedida por un juez o un acto administrativo emitido por una autoridad competente, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Asimismo, la normativa protege determinados recursos considerados esenciales para la subsistencia, entre ellos el salario mínimo legal en los casos previstos por la ley y algunas prestaciones sociales con carácter alimentario.

Por el contrario, las personas jurídicas no cuentan con el beneficio general de inembargabilidad que sí protege a las personas naturales. En consecuencia, las empresas y sociedades pueden estar sujetas a medidas de embargo conforme a las obligaciones que mantengan pendientes.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos revisar periódicamente su situación financiera y atender oportunamente cualquier requerimiento judicial o administrativo para evitar que los procesos de cobro lleguen a instancias que impliquen la inmovilización de recursos bancarios.

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