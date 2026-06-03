Identifican a soldado profesional muerto en ataque con drones del ELN en Teorama, Norte de Santander

Wilson Andrés Guevara perdió la vida tras un ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de Teorama, Norte de Santander. - crédito @Ejercito_Div2/X

En medio de operaciones militares en zona rural del municipio de Teorama, Norte de Santander, fue asesinado el soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo tras un ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que fueron utilizados drones cargados con explosivos contra tropas del Ejército.

El hecho se registró en la vereda Los Negritos, donde unidades del Batallón Especial Energético y Vial N.º 21 adelantaban labores de control territorial y seguridad en el marco de operaciones de la Ejército Nacional de Colombia.

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Además del militar fallecido, otro soldado resultó herido y un tercero sufrió afectaciones por aturdimiento debido a la explosión. Los uniformados fueron evacuados hacia la ciudad de Cúcuta para recibir atención médica especializada.

Ataque con drones en zona rural de Teorama

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fuerza de Tarea Vulcano, el ataque ocurrió cuando las tropas se encontraban en inmediaciones de la vereda Los Negritos cumpliendo tareas operacionales en el Catatumbo.

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Según la información militar, integrantes del ELN habrían utilizado aeronaves no tripuladas adaptadas con artefactos explosivos para impactar directamente contra los uniformados desplegados en la zona.

El Ejército calificó la acción como un ataque armado contra la Fuerza Pública y señaló que este tipo de prácticas representan una violación a los principios del Derecho Internacional Humanitario, al poner en riesgo tanto a los militares como a la población civil.

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Dos uniformados resultaron heridos y fueron evacuados hacia Cúcuta, donde reciben atención médica especializada tras el ataque en la vereda Los Negritos. - crédito Colprensa - Diego Pineda

Identificación del militar fallecido

La institución confirmó la muerte del soldado profesional Wilson Andrés Guevara Bermeo, quien hacía parte de las tropas desplegadas en el Catatumbo.

En el mismo hecho resultaron heridos otros dos uniformados, quienes fueron trasladados inicialmente a un punto de atención en la región y posteriormente evacuados por vía aérea hacia Cúcuta, donde permanecen bajo observación médica.

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El Ejército informó que se activaron los protocolos institucionales de acompañamiento a la familia del militar fallecido y el apoyo correspondiente en este tipo de situaciones.

Evacuación de los heridos hacia Cúcuta

Tras el ataque, la evacuación de los uniformados se realizó mediante aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Las autoridades militares indicaron que la operación de traslado se desarrolló de manera oportuna debido a las condiciones de acceso a la zona rural de Teorama, donde la movilidad terrestre presenta restricciones por la presencia de grupos armados ilegales.

El Ejército confirmó el ataque atribuido al ELN, rechazó el uso de drones con explosivos y anunció la continuidad de las operaciones militares en el Catatumbo. - crédito @Ejercito_Div2/X

Rechazo del Ejército al uso de explosivos en drones

El Ejército Nacional rechazó el uso de drones modificados con explosivos por parte de grupos armados ilegales y señaló que esta práctica representa un riesgo directo para la población civil y la Fuerza Pública.

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En su pronunciamiento, la institución indicó que este tipo de acciones vulneran el Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción y protección de los civiles en medio del conflicto armado.

Asimismo, reiteró que continuará desarrollando operaciones militares en el Catatumbo contra estructuras del ELN, a las que responsabiliza de reiterados hechos de violencia en la región.

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Contexto de seguridad en el Catatumbo

El ataque en Teorama se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en el Catatumbo, región del departamento de Norte de Santander que ha presentado un incremento en los desplazamientos forzados y acciones armadas.

La Defensoría del Pueblo informó el mismo día sobre el desplazamiento de 784 personas producto de hechos de violencia y riesgos para la población civil.

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Según el reporte, los 293 núcleos familiares debieron abandonar sus viviendas en varias veredas rurales, entre ellas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo.

La Defensoría emitió una alerta sobre la crítica situación humanitaria en el Catatumbo, tras confirmar el desplazamiento forzado de 784 personas en un solo día. - crédito @DefensoriaCol/X

La entidad también advirtió sobre nuevos ataques con explosivos lanzados desde drones en la zona, los cuales habrían dejado una persona muerta y otras heridas, aunque la verificación de los hechos continúa debido a las dificultades de acceso.

Durante lo corrido de 2026, la Defensoría ha registrado 13 eventos de desplazamiento masivo en el Catatumbo, con más de 2.447 personas afectadas, principalmente en Tibú y El Tarra.